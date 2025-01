Maljevac tudi zaradi sprejetih ukrepov v domovih za starejše pričakuje izboljšanje kadrovskih pogojev

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac na uresničevanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se je začel izvajati januarja 2024, gleda z optimizmom. Pri tem veliko pričakuje tudi od zakona za boljše kadrovske in delovne pogoje v domovih za starejše iz lanskega leta, v skladu s katerim so več razpisov že objavili, je povedal danes.

"Na ministrstvu si intenzivno prizadevamo za polno vzpostavitev dolgotrajne oskrbe, kot jo predvideva zakon, aktivnosti potekajo v skladu z zastavljenimi načrti," je na današnjem neformalnem srečanju z novinarji dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Zakon o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki je začel veljati avgusta lani, prinaša več ukrepov. Tako predvideva sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije in sofinanciranje stroškov pri pridobitvi izobrazbe zaposlenega za izvajalčeve potrebe ter uvaja sistem kadrovskih štipendij. Opredeljuje integracijske programe ob zaposlitvi ljudi brez slovenskega državljanstva, zavod za zaposlovanje pa bo nudil podporo pri zaposlovanju tujcev.

Zakon nadalje omogoča nakup sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih, izboljšati želi pogoje za krepitev prostovoljstva pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe ter vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Ministrstvo je najprej objavilo javni poziv za dodelitev sredstev izvajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Od 26 prejetih vlog zavodov so jih odobrili 24, tako da bodo štipendije sofinancirali 88 upravičencem. Znesek na upravičenca v skladu z javnim razpisom znaša 200 evrov. Ta štipendija se ne izključuje z nekaterimi drugimi štipendijami, tako da lahko posameznik prejema hkrati tudi denimo Zoisovo štipendijo.

Ti upravičenci so v zadnjih letnikih srednjih šol ali fakultet. Ob privolitvi v prejemanje štipendije v skladu s pozivom se je posamezni upravičenec zavezal, da se bo po koncu šolanja vsaj za eno leto zaposlili v zavodu, ki jih je kandidiral za štipendista.

Ob tem je minister napovedal, da bo februarja objavljen drugi javni poziv, ki se bo nanašal na štipendiranje v prihodnjem šolskem letu. Nadeja se, da bo število prijav višje kot pri že objavljenem pozivu, saj bodo imeli potencialni prijavitelji na voljo več časa za prijavo.

Razpis za prostovoljstvo

Drugi že objavljeni razpis se je nanašal na prostovoljstvo. Prejeli so 24 vlog, od katerih je bilo uspešnih sedem. "Tu je jasno, da bomo morali razpis ponoviti in sredstva povečati," je Maljevac povedal že v ponedeljek na seji DZ v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Milana Jakopoviča iz Levice. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da gre pri vseh sedmih odobrenih vlogah za zelo raznolike organizacije.

Ukrep po njegovem pojasnilu kot pogoj postavlja vključitev vsaj desetih odstotkov prostovoljcev na sto uporabnikov. Če ima izvajalec denimo sto uporabnikov, mora biti torej aktivnih deset prostovoljcev.

Pri ukrepu, ki se nanaša na prostovoljstvo, je bilo predvidenih 500 tisoč evrov, ki pa so jih z že objavljenim razpisom skoraj v celoti porabili. Tu bodo po pregledu porabe na drugih razpisih zagotovili dodatna sredstva. V nekaj mesecih pa naj bi razpis ponovili.

Dodatno izobraževanje

Razpis za pokrivanje stroškov pri izobraževanju zaposlenih, torej denimo njihovega dodatnega izobraževanja ali dodatnega študija, se zaključuje v teh dneh. Tudi za to je bilo veliko zanimanja, tako da bodo predvidena sredstva po razpisu razdeljena. Razpis bodo v prihodnjem letu ponovili. Ocenjujejo, da bo v okviru tega vključenih 65 zaposlenih.

Prav tako je veliko prijav prispelo na razpis za nakup sodobnih tehnologij in pripomočkov, tako da bodo razpis ponovili. Javni poziv za dodelitev sredstev izvajalcem za sofinanciranje stroškov integracije za novo zaposlene osebe pa je odprt do konca meseca.

Zagotavljanje dodatnih sredstev

Šele po koncu prvega kroga razpisov bodo vedeli, ali je pri kakšnem ukrepu ostalo kaj sredstev, ki bi jih bilo mogoče razporediti na katerega od preostalih. Če bodo ugotovili, da so potrebna dodatna sredstva, bodo ta zagotovili.

Obenem razmišljajo o drugih ukrepih. Že ob sprejemanju zakona so na ministrstvu namreč navedli, da bodo tiste ukrepe, ki se bodo pri izvajanju izkazali kot smiselni, prenesli v sistemsko zakonodajo.