Maljevac ob grožnji deložacije stanovalcev Doma na Krasu obljubil zakonodajne spremembe

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so se danes glede ohranitve stanovanjskih skupnosti Doma na Krasu sestali s predstavniki lokalnih skupnosti, stroke in civilnih iniciativ. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je po sestanku zatrdil, da se stanovalci, ki jim grozi deložacija, ne bodo selili in obljubil zakonodajne spremembe.

Inšpektorat za naravne vire in prostor je sredi decembra izdal odločbo o prenehanju uporabe stanovanjske stavbe v Solkanu. Ocenil je, da takšna raba ni skladna z namensko rabo enostanovanjske stavbe. Gradbeno dovoljenje namreč stavbo določa kot enostanovanjski objekt, zavod pa da jo uporablja za namen stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, ker predstavlja spremembo namembnosti objekta. Kasneje je inšpektorat izdal še odločbo za stanovanjsko skupnost v občini Renče - Vogrsko, in sicer v naselju Žigoni.

Zakonske spremembe pripravljene do marca

"Želim poudariti, da je konvencija o pravicah invalidov povsem jasna. Vsak prebivalec Slovenije ima pravico odločati kje in s kom bo živel, država pa mu mora nuditi ustrezno oskrbo," je po današnjem sestanku poudaril minister Maljevac. Dodal je, da si na ministrstvu prizadevajo v naslednjih desetih letih razseliti okoli 3.000 oseb, ki trenutno bivajo v zavodih. Za doseganje tega cilja so ustanovili posebno strokovno skupino, ki bo na področju deinstitucionalizacije pregledala zakonodajo in pripravila rešitve za stanovanjske skupnosti javnega zavoda Dom na Krasu in širše.

Zagotovil je, da se stanovalci, ki jim grozi deložacija, ne bodo nikamor selili. Obljubil je tudi, da bodo zakonske spremembe za rešitev akutne situacije, ki jih želijo vključiti v predlog dopolnitve zakona o socialnem varstvu, pripravljene do marca. Na sestanku so se dogovorili tudi za terenski obisk v vseh občinah, kjer so tovrstne stanovanjske skupnosti.

Odločba, s katero je gradbeni inšpektor odredil takojšnjo prepoved uporabe dveh objektov, v katerih bivajo invalidi pod okriljem javnega zavoda Dom na Krasu, kaže na diskriminacijo, je prepričana Andreja Rafaelič z Inštituta RS za socialno varstvo. Dodala je, da bi se Slovenija z izvršitvijo odločbe vrnila 50 let v preteklost in to označila za nedopustno.

Predsednik Zveze Sonček Emir Okanović je medtem prepričan, da je nasprotovanje stanovanjskim skupnostim posledica dolge tradicije institucionalizacije v Sloveniji. Prepričan je, da je skrajni čas za odprtje institucij. "Bojmo se trenutka, ko bo majhna civilna iniciativa oziroma kdorkoli začel odločati, kje naj živi nekdo, ki je malo drugačen," je dejal.

Direktor zavoda Dom na Krasu Goran Blaško je optimističen, da bodo tovrstni pogovori pripeljal do ustreznih zakonodajnih sprememb, ki bi zaščitile uporabnike stanovanjskih skupnosti. Potrdil je, da inšpektorat za naravne vire in prostor vodi še pet postopkov glede objektov, s katerimi upravlja Dom na Krasu in izpostavil stisko, ki jo stanovalci doživljajo zaradi negotove bivalne situacije.