Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v poslanici pred mednarodnim dnevom starejših poudaril, da je odnos do starejših ogledalo družbe. Prav je, da družba prepozna njihove izkušnje in znanje. Spoštovanje starejših pa je tudi spoštovanje skupne prihodnosti, je izpostavil minister.

"Odnos do starejših, samega staranja, medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja napoveduje prihodnost svetu in družbi. V tej grobi kapitalistični ureditvi, ki nam glasno diha za ovratnik na vsakem koraku, si je izključno mladost vzela mesto na piedestalu: v medijih, na družbenih omrežjih, v oglasih, v celotnem javnem prostoru," je zapisal minister.

Prav je, da mladi dobijo svoje mesto in prepoznanje, da cvetijo drznost, inovacije in novitete. Prav pa je tudi, da družba prepozna izkušnje in znanje starejših. "Večkrat rečemo, da je za preživetje družbe pomemben spoštljiv odnos do preteklosti. In takrat navadno pogledamo ljudi iz tretjega življenjskega obdobja. Kot da je doprinos starejših v družbi stvar preteklosti, kot da so zgodovina. Kot da doprinosa starejših danes ne moremo niti videti niti meriti," je zapisal.

To po ministrovem mnenju ne drži. Spoštovanje starejših je spoštovanje skupne prihodnosti. "Cesta, ki jo v tem trenutku gradimo za tiste, ki ste danes starejši, bo v prihodnje utrjena in preverjena pot za nas same, za naše otroke, vnuke in družbo prihodnosti," je zapisal Maljevac.

Maljevac: Staranje niso le domovi za starejše

Meni, da ministrstvo dobro sodeluje s strokovno javnostjo in civilno družbo pri snovanju solidarne prihodnosti. Kot je zapisal, so uspešno vzpostavili prvi del sistema dolgotrajne oskrbe. Prav tako so zasnovali zakon, ki omogoča nove načine zaposlovanja, prekvalifikacij in štipendiranj ter izhodišča za preoblikovanje plačnega sistema v javnem sektorju.

Videnje starejših in staranja pa ni samo vprašanje socialnega varstva in domov starejših, je stvar celovite družbene preobrazbe. "Torej preporod v skupnost, ki staranje in modrost, ki pride z njo, ceni, vključuje, se od nje uči in z njo druži," še meni minister.

Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših leta 1990. Geslo letošnjega mednarodnega dneva je Staranje z dostojanstvom s podnaslovom Pomen krepitve sistemov za oskrbo in podporo starejših v svetu.