Festival za tretje življenjsko obdobje na temo digitalnega opismenjevanja

Z geslom Vsi smo ena generacija! se v Cankarjevem domu v Ljubljani odpira 21. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), največja prireditev za starejše v Evropi. Osrednji poudarek festivala, ki bo potekal od 27. do 29. septembra 2022, bo na tem, da družbo skupaj soustvarjamo prav vse generacije. Rdeča nit izobraževalnega in strokovnega programa bo digitalizacija vseh generacij. Organizatorji v sodelovanju z Društvom Duh časa v letošnjem letu podarjajo računalnike starejšim, ki težje dostopajo do računalniške opreme. Vzporedno s F3ŽO bo potekal še 14. Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta, na katerem bodo svoje bogate zbirke znamk, bankovcev, kovancev, razglednic, starih knjig in tiskov ter drugih predmetov na ogled postavili zbiralci in trgovci iz petih držav.

Sam hram slovenske kulture Cankarjev dom bo tri dni prostor povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, domače pesmi in plesa, številnih praktičnih delavnic, predstavitev na interaktivnih sejemskih prostorih in pestrega obfestivalskega programa. Dogodka se bosta udeležili tudi tuji delegaciji društev upokojencev iz Makedonije in Italije.

Strokovni in izobraževalni program − digitalizacija za vse generacije

Digitalizacija je izjemno pomembna, saj imajo starejši prav tu veliko izzivov. V okviru strokovnega programa se bo zvrstilo kar osem vsebinsko zelo zanimivih okroglih miz, kjer bodo moderatorji z vidnimi člani slovenske družbe razpravljali o aktualnih tematikah:

- Uvodna okrogla miza: Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba življenja starejših oseb in ranljivih skupin? (nosilec: Festival za tretje življenjsko obdobje)



- Kako izboljšati bivalne pogoje starejših s poudarkom na vgradnji dvigal – drugič (nosilec: Sindikat upokojencev Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)



- Jezik kot orodje vključenosti in krepitve moči, stroka naj se približa ljudem (nosilec: Integra inštitut, inštitut za razvoj človekovih potencialov, Velenje)



- Celostna oskrba starejših − zakonodaja in potrebne spremembe (nosilec: Društvo Srebrna nit − združenje za dostojno starost)



- Od Madrida do Rima, od staranja k dolgoživosti (Ministrska konferenca Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), Rim, 16. in 17. junij 2022 (nosilec: Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU, soorganizator festivala)



- Pomanjkanje kadrov pri izvajanju socialnovarstvenih storitev in programov za starejše in širše na področju socialnega varstva (nosilec: Socialna zbornica Slovenije)



- Gerontologija in geriatrija v starajoči se Sloveniji (nosilec: Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU, soorganizator festivala)



- Dolgoživost: izziv za učenje, izobraževanje in raziskovanje (nosilec: Modra fakulteta Univerze v Ljubljani)

Izobraževalni program v predavalnicah M bo ponudil veliko zanimivih vsebin na temo samostojnosti v obdobju staranja, dolgotrajne oskrbe starejših, finančnega gospodinjenja, težav s sluhom, komunikacije, demence ter drugih aktualnih tematik, kot so preprečevanje kapi, holesterola, diabetesa in visokega pritiska. Slovensko društvo Hospic bo izvedlo okroglo mizo z naslovom "Živeti do konca" in pripravilo tudi lutkovno predstavo z naslovom "Jesen listka Timija". Zavod Simbioza Genesis bo pripravil poučne delavnice, kjer se bodo udeleženci spoznali z aplikacijo Magda, komunikacijskim orodjem Viber in e-pošto Gmail na pametnem telefonu.

Dobrodelni računalniki

V letošnjem letu bo v sodelovanju z društvom Duh časa na 21. F3ŽO potekala akcija Računalniki za starejše. Društvo želi podeliti računalnike vsem, ki si jih sami težje zagotovijo. Starejši bodo lahko zaprosili za brezplačen računalnik prek spletne strani Festivala in ga nato prevzeli v času F3ŽO v Cankarjevem domu.

Sejemska razstava, priložnosti za informacije iz prve roke

Kot vsako leto se bodo v okviru sejemske razstave predstavili veliko sodelujočih z izdelki za zdravje, pripomočki za starejše ter raznolike ideje za zdrav in aktiven vsakdan. Kot soorganizator pa se bo predstavila tudi Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU s svojimi dnevnimi centri aktivnosti.

Vabljeni upokojenci iz vse Slovenije

Obisk F3ŽO boste lahko izkoristili tudi za voden obisk Ljubljane. Mestna občina Ljubljana je namreč za vse upokojence pripravila voden ogled mesta in različnih kulturnih ter drugih točk. Vabljeni na krožno vožnjo z vlakcem Urbanom po Ljubljani, voden ogled po Križankah, oglede filmov, delavnico pletarstva, prikaz klekljanja in še veliko drugega. Za brezplačne vsebine in oglede so ponekod potrebne predhodne prijave.

O Festivalu

Prvi F3ŽO je nastal ob mednarodnem letu starejših (1999) na pobudo Vlade Republike Slovenije in je potekal pod pokroviteljstvom takratnega predsednika države. Festival v letošnjem letu soustvarja več kot tri tisoč posameznikov najrazličnejših organizacij in predstavnikov družbe. Na dogodku se bo zvrstilo več kot 70 kulturnih točk v okviru kulturnega programa, več kot 20 delavnic in predavanj v okviru izobraževalnega programa, osem strokovnih razprav v okviru strokovnega programa ter predstavitve na razstavnih prostorih. Kreativno žilico pa festival tudi tokrat predstavlja skozi oko nadobudnih fotografov na fotografskem natečaju.

Vzporedni mednarodni sejem zbirateljstva Collecta

Istočasno kot F3ŽO bo potekal tudi 14. Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta, ki vsako leto na dogodek privabi zbiralce in trgovce kovancev, bankovcev, znamk in razglednic, starih knjig in tiskov, figuric in drugih drobnih zbirateljskih predmetov. V letošnjem letu bodo sodelovali trgovci iz petih držav, tematska razstava na temo nostalgije pa bo predstavila znamke, izdane ob 75. obletnici priključitve Slovenskega primorja in Istre k Jugoslaviji, razglednice in značke z upodobitvijo Slovencev na kulturnem, športnem in političnem področju na območju Slovenije in zamejstva v obdobju Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije, široko razstavo čipk, razstavo knjig Moja otroška knjiga in še mnoge druge.