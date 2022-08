Neresnica: kar trdi predsednik vlade Robert Golob, ne drži

"Tega zakona žal nismo sprejemali mi, bil je sprejet v prejšnjem mandatu. Zdaj se izvaja. Vmes so bili že, spet v prejšnjem mandatu, najeti izvajalci. In to, kar se dogaja, je v resnici ena navadna sramota," je na vprašanje voditelja oddaje 24ur Zvečer Uroša Slaka, kaj bodo storili na vladi glede kaosa pri izboru izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše od 55 let, v včerajšnji oddaji odgovoril predsednik vlade Robert Golob. Kar trdi predsednik vlade, ne drži, saj je seznam izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše objavila služba vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi ministrica Emilija Stojmenova Duh.

Služba vlade za digitalno preobrazbo je seznam izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše objavila 2. avgusta. Seznam najdete tukaj.

V kabinet predsednika vlade smo poslali vprašanje, zakaj je predsednik vlade v včerajšnji oddaji 24ur Zvečer dejal, da so bili izvajalci izobraževanj za starejše najeti že v prejšnji vladi, če to ni res. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Začasno zaustavili izobraževanja za starejše

Kot smo že poročali, je vladna služba za digitalno preobrazbo na čelu z ministrico Emilijo Stojmenovo Duh danes začasno zaustavila izobraževanja za starejše. To so storili po kaosu na prijavnih mestih in zmedi med upravičenci do digitalnih bonov. Služba za digitalno preobrazbo očitno dvomi o delu svoje razpisne komisije, saj ministrica med drugim zahteva preverjanje pravilnosti opravljenega izbora izvajalcev. Vse torej kaže, da izobraževanja letos ne bodo izvedena, pod vprašajem pa je tudi njihova izvedba v prihodnjem letu, saj nov razpis še ni pripravljen.

Na vladni službi so zaznali številne nepravilnosti podjetja Smart Naris, ki ga je razpisna komisija na javnem razpisu na seznam izvajalcev uvrstila kar desetkrat, čeprav ni nikoli izvajalo dejavnosti na področju digitalnega opismenjevanja starejših. Nepravilnosti so zaznali na več področjih - od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe).

Služba vlade za digitalno preobrazbo tako zdaj dvomi o pravilnosti celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa. Poleg tega se pojavlja dvom, ali se morda dogajajo nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj. Ministrica za digitalno preobrazbo Stojmenova Duh je zato danes od sklada zahtevala, da na vse izvajalce izobraževanj, s katerimi je sklenil pogodbe na podlagi javnega razpisa, naslovi poziv za takojšnjo začasno ustavitev vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj.

Izbrali podjetje, povezano z Natašo Pirc Musar

Ko je vladna služba objavila seznam izvajalcev izobraževanj, je vse presenetila nerazumna odločitev razpisne komisije, da na seznam izvajalcev niso uvrstili zavoda Simbioza, vodilne slovenske institucije s področja digitalnega opismenjevanja. Se je pa na seznam največkrat, kar desetkrat, uvrstilo podjetje Smart Naris, s katerim je kot predavateljica sodelovala tudi predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Pirc Musarjeva in ministrica Stojmenova Duh sta med ustanoviteljicami združenja Ona ve, pri čemer obe zanikata, da bi to vplivalo na izbor podjetja na razpisu.

Kot je poročal portal Novi tednik, so se tudi Celjani in Savinjčani spraševali, zakaj jih bo tam izobraževalo ljubljansko podjetje Smart Naris in ne lokalni ljudski univerzi v Celju in Žalcu, ki na razpisu nista bili izbrani. Nad rezultati razpisa so bili na obeh univerzah zelo razočarani, saj tako v številnih občinah prebivalci ne bodo prišli do izobraževanj.

Po objavi seznama izvajalcev je na več lokacijah v Sloveniji nastal kaos, ko so se ljudje želeli prijaviti na digitalno izobraževanje. Največ težav je bilo prav tam, kjer je prijave zbiralo podjetje Smart Naris. To je bilo pred poslovalnicama Big Bang v BTC in na Viču v Ljubljani ter pred poslovalnico Merkur v Celju.

Devetindvajset izvajalcev je izbrala razpisna komisija službe vlade za digitalno preobrazbo. Kot smo že poročali, imen članov komisije dlje časa niso hoteli razkriti. V skladu z vladno uredbo so jih objavili zadnji, torej sedmi dan od datuma izdaje sklepov izvajalcev.