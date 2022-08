Nenavadna odločitev: sodelujejo s Facebookom in Googlom, a so vseeno dobili rdečo luč

"Simbioza, kot pobudnica in tista, ki je naredila največ za digitalno opismenjevanje starejših in zato že leta 2012 prejela priznanje Evropskega parlamenta, bi si verjetno zaslužila biti med izvajalci, vendar so ocenjevalci ocenili, da za to nimamo dovolj kompetenc," pravi Ana Pleško, direktorica zavoda Simbioza, vodilne slovenske institucije s področja digitalnega opismenjevanja, ki je ministrstvo za digitalno preobrazbo ni uvrstilo na seznam izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše. Ana Pleško je zato napovedala, da bodo "po pravni poti poiskali ustrezni mehanizem".

Služba vlade za digitalno preobrazbo je objavila seznam izvajalcev izobraževanj, v katera se bodo lahko vključili starejši od 55 let, če bodo želeli izkoristiti bone za nakup računalniške opreme. Presenetljivo je, da na seznamu ni Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, enega od vodilnih socialnih podjetji na področju digitalnega opismenjevanja pri nas, ki se lahko med drugim pohvali tudi s sodelovanjem s Facebookom in Googlom.

"Simbioza, kot pobudnica in tista, ki je naredila največ za digitalno opismenjevanje starejših in zato že leta 2012 prejela priznanje Evropskega parlamenta, bi si verjetno zaslužila biti med izvajalci, vendar so ocenjevalci ocenili, da za to nimamo dovolj kompetenc," meni Ana Pleško, direktorica Simbioze.

Glede na odločitev ministrstva, ki Simbioze ni uvrstilo na seznam izvajalcev izobraževanj, bodo, kot je navedla Pleškova, ustrezni mehanizem poiskali po pravni poti.

Ne glede na odločitev ministrstva, bodo nadaljevali svoje poslanstvo

"Kljub tej odločitvi države bomo še naprej nadaljevali z našim poslanstvom in izvedbo naših aktivnosti izobraževanj za dvig digitalne pismenosti za vse generacije. Naš fokus bo še naprej v smeri zmanjševanja digitalnega razkoraka, s posebnim poudarkom na kategorijah posameznikov, ki nimajo digitalnih veščin in jim posledično grozi socialna izključenost - ne samo na trgu dela, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Še naprej bomo opozarjali na pomembnost e-veščin, osveščali, informirali in izobraževali vse generacije," je sklenila.

Ministrstvo: upoštevali smo merila javnega razpisa

Vprašanje, zakaj podjetje Simbioza ni bilo izbrano, smo naslovili tudi na ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi ministrica Emilija Stojmenova Duh, od koder so nam odgovorili, da so bili izvajalci izobraževanj izbrani po merilih iz javnega razpisa. "Če je drug izvajalec dosegel več točk pri posameznih merilih kot izvajalec, ki ga navajate, je bil izbran tisti oziroma vsi tisti do porabe sredstev po posamezni regiji," so dodali.

Posamezna vloga je lahko prejela največ 40 točk, da je bil kandidat izbran, jih je moral doseči najmanj 19.

Kriteriji za ocenjevanje so bili po besedah ministrstva naslednji:

– prispevek k doseganju ciljev iz drugega odstavka 2. člena zakona o spodbujanju digitalne vključenosti,

– pretekle reference glede izvajanja izobraževanja na področju digitalnih kompetenc,

– vsebinska in izvedbena zasnova izobraževalnih programov.

Kot so dodali, so se navedeni kriteriji ocenjevali preko naslednjih sklopov oziroma meril:

– Utemeljenost prijave (število let delovanja vlagatelja; reference vlagatelja na področju neformalnega ali formalnega izobraževanja odraslih; reference vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja za digitalne spretnosti).

– Kakovost zasnove projekta (ustreznost časovnega načrta; organizacijska kakovost upravljanja; zagotovljena oprema in dostopnost za invalidi ali certifikat/priznanje za invalidom prijazne organizacije, načrt informiranja komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti izobraževanja).

– Izvedba in obseg tečajev (profil in število strokovnega kadra za izvedbo izobraževanja, izvedba dodatnih vsebin neformalnih izobraževanja, opredelitev tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje; regijska pokritost načrtovanih tečajev).

Celoten razpis si lahko pogledate tukaj.

Kdo so bili člani razpisne komisije?

Ministrstvo smo povprašali še, kdo so bili člani razpisne komisije. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Digitalni boni za upokojence 2022 oziroma digitalni boni za osebe starejše od 55 let so namenjeni osebam, ki se bodo do 30. novembra 2022 udeležile subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc.

Upravičenci do bonov se lahko do zapolnitve prostih mest neposredno prijavijo pri izbranih izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega bivališča. Posameznik se lahko v državi prijavi zgolj na eno prosto mesto. Seznam odobrenih izvajalcev so v celoti objavili v torek. Ogledate si ga lahko na tej povezavi.

Izbrani izvajalci izobraževanj lahko zbiranje prijav začnejo z dnem vročitve odločbe. Pri merilih za izbor izvajalcev izobraževanj je bil eden od kriterijev tudi zagotavljanje opreme in dostopnosti za invalide ali certifikat/priznanje organizacije, prijazne do invalidov.

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se bodo tako lahko do 30. novembra 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Pogoj za brezplačno udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marca 2022, so zapisali na vladi.

Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj devet ur. Opravljeno neformalno izobraževanje je pogoj za unovčenje dobroimetja digitalnega bona '22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.