Objavljen seznam izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše

Digitalni boni za upokojence 2022 oziroma oziroma digitalni boni za osebe starejše od 55 let so namenjeni osebam, ki se bodo do 30. novembra 2022 udeležile subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc.

Upravičenci do izobraževanj se lahko do zapolnitve prostih mest prijavijo neposredno pri izbranih izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega bivališča.

Upravičenci se lahko do konca novembra udeležijo izobraževanja

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se bodo lahko do 30. novembra 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Pogoj za brezplačno udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marca 2022, so zapisali na vladi.

Upravičenci do izobraževanj se lahko do zapolnitve prostih mest prijavijo neposredno pri izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah, neodvisno od stalnega bivališča. Posameznik se lahko v državi prijavi zgolj na eno prosto mesto. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona pa bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj devet ur. Opravljeno neformalno izobraževanje, namenjeno starim 55 let ali več, je pogoj za unovčenje dobroimetja digitalnega bona '22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.

Izbrani izvajalci izobraževanj lahko zbiranje prijav začnejo z dnem vročitve odločbe. Pri merilih za izbor izvajalcev izobraževanj je bil eden od kriterijev tudi zagotavljanje opreme in dostopnosti za invalide ali certifikat/priznanje organizacije, prijazne do invalidov.