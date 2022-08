Nancy Pelosi prispela v Tajvan. V zraku kitajska vojaška letala.

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi arrives in Taiwan despite repeated warnings from mainland China. https://t.co/FNi1QJJdaN pic.twitter.com/mTgAsC4j9W

Pelosijeva je z letalom Boeing C-40, ki ga upravlja ameriška vojska, priletela na letališče Songšan v Taipeju, ob prihodu pa jo je pozdravil tajvanski zunanji minister Joseph Wu.

Kitajska Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, Združenim državam Amerike pa je Peking danes znova sporočil, da bodo "nosile odgovornost in plačale ceno za spodkopavanje kitajskih suverenih varnostnih interesov".

Pelosijeva je najvišja ameriška političarka, ki je v zadnjih 25 letih obiskala otok.

Nancy Pelosi arrives in Taiwan, a visit China warns will have an "egregious political impact." She's the first House speaker to visit in 25 years.https://t.co/rXgryhTBYz