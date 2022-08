Slovenija sprejela 1.400 odmerkov cepiva zoper opičje koze

Vlada je pooblastila ministra za zdravje za podpis pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo ter naložila Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, da v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvrši vse potrebno za prevzem in uporabo cepiva v Republiki Sloveniji.

Cepivo Jynneos najprimernejše proti opičjim kozam

Svetovna zdravstvena organizacija je junija 2022 priporočila cepljenje za ogrožene zdravstvene delavce, Evropska agencija za zdravila pa je junija 2022 izdala mnenje, da je cepivo Jynneos najprimernejše cepivo proti opičjim kozam. Donirana količina cepiva za Slovenijo temelji na načelu o številu prebivalcev države članice.