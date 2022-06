Mladi lahko od danes unovčijo digitalne bone

Osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje lahko od danes unovčijo digitalne bone '22 za nakup računalniške opreme. Bone bo mogoče izkoristiti do 30. novembra, po opravljenem brezplačnem izobraževanju pa bodo na voljo tudi starejšim od 55 let.

Vrednost digitalnega bona znaša 150 evrov, pri čemer gre za dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave (Furs), ki ga lahko unovčite za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, tako osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga kot s spletnim nakupom. Zanj ni treba zaprositi in se ga ne prejme v fizični obliki.

Med opremo, ki jo bo mogoče kupiti z boni, med drugim spadajo tipkovnice in miške, računalniški zasloni, tablični, prenosni ali namizni računalniki, digitalni papir in peresa, slušalke z mikrofonom, 3D-tiskalniki, zunanje pomnilniške enote, spletne kamere, tiskalniki in posebna računalniška oprema za digitalno vključenost invalidov.

Nekateri ponudniki računalniške opreme so za potrošnike že pripravili posebne ponudbe za koriščenje bonov v njihovih trgovinah.

Kdo je upravičenec?

Do bonov so sprva upravičeni osnovnošolci 7., 8. in 9. razreda, dijaki in študenti, ki so imeli na dan 12. marca 2022 stalno prebivališče v Sloveniji.

Digitalni boni bodo pozneje na voljo tudi za prebivalce stare 55 let ali več, ki so prav tako 12. marca letos imeli stalno prebivališče v Sloveniji. Vendar velja za to starostno skupino pri koriščenju bonov dodaten pogoj. Udeležiti se bodo namreč morali brezplačnega izobraževanja s področja digitalne pismenosti.

Kot so pojasnili na Službi vlade RS za digitalno preobrazbo, je veliko zanimanja za ta izobraževanja, predvsem pa ljudi zanima, kje in kdaj bodo ta potekala.

"To bo znano, ko bodo znani rezultati javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle 55+ na področju digitalnih kompetenc, predvidoma pa naj bi se izobraževanja začela izvajati avgusta," so zapisali. Seznam izvajalcev bo predvidoma objavljen konec julija.

Združevanje bonov

Učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci in študenti lahko s šolajočimi brati, sestrami, polbrati in polsestrami digitalne bone '22 združijo in jih uporabijo za skupni nakup. Za združitev bonov je treba izpolniti izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki se jo predloži ob koriščenju digitalnega bona '22 skupaj z izjavo o unovčitvi digitalnega bona. Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22 bo potrebna za koriščenje bona, ki bo mogoče v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme.

Starši z otroki, babice in dedki z vnuki digitalnih bonov '22 ne morejo združevati.