Dan slovenskih krvodajalcev letos namenjen promociji med mladimi

V Sloveniji danes tradicionalno zaznamujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ Slovenije (RKS) ob tem dnevu opozarja na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter poziva k rednemu darovanju krvi. Letošnji dan krvodajalstva je namenjen tudi spodbujanju mladih k darovanju krvi.

RKS je že lani začel kampanjo (P)ostanite del krvodajalskega moštva, prek katere so ambasadorji in podporniki krvodajalstva med drugim postali nogometni sodniki. Letos so akcijo razširili na vso državo in pod geslom Mlada kri za vse ljudi k njej posebej povabili mlajšo generacijo.

Kot je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica RKS Ana Žerjal, mlade vabijo v moštvo, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. "Gre za 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, od katerih jih 60 odstotkov kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina pa trikrat in celo štirikrat letno," je povedala Žerjal in dodala, da vsak dan potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev.

Biti del krvodajalskega moštva po njenem mnenju pomeni, da si vzameš uro časa za darovanje 450 mililitrov krvi, s katerimi je mogoče rešiti tri življenja.

Potreba po mladih darovalcih

Po podatkih statističnega urada je lani v Sloveniji povprečna starost znašala 44,4 leta, pri čemer je skoraj četrtina prebivalcev starih 65 ali več let, kar pomeni, da krvi po trenutni zakonodaji ne morejo več darovati. Slovenija se tako uvršča med tako imenovane starajoče družbe, kar pomeni, da je nujno poiskati mlade krvodajalce.

Letos so se na njihov poziv odzvali na Univerzi v Mariboru, s katero sicer že 20 let uspešno sodelujejo pri organizaciji krvodajalskih akcij, tako da so v svoji družbi te dni pozdravili 12 novih, mladih in odgovornih ambasadorjev krvodajalstva.

"Naša želja je, da mladi začnejo prevzemati glavno vlogo promotorjev krvodajalstva na Slovenskem, saj so prihodnji in glavni nosilec zadostne preskrbe s krvjo v prihodnjih desetletjih. Desetletno povprečje novih krvodajalcev, ki prvič pristopijo k darovanju krvi, v Sloveniji znaša 7.800, kar je vsekakor zelo spodbudna številka," je dejala Žerjal.

Dobro organizirana mreža

Po podatkih RKS imamo v Sloveniji okrog 60 tisoč rednih krvodajalcev, od katerih jih 60 odstotkov kri daruje enkrat letno, 28 odstotkov dvakrat, deset odstotkov trikrat, dva odstotka pa štirikrat na leto. Lani so zabeležili približno 92 tisoč odvzemov krvi, kar je zaradi manjših potreb nekoliko manj kot prejšnja leta, skupaj pa so zbrali okoli 40 tisoč litrov krvi, kar pomeni vsaj 700 litrov tedensko.

Transfuzijska služba v sodelovanju z RKS in območnimi združenji letno za potrebe zdravstva izvede skoraj 1.800 krvodajalskih akcij, od tega je vsaj 405 terenskih. Prva terenska akcija v koledarskem letu vedno poteka 3. januarja, zadnja praviloma 31. decembra.