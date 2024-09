Transfuzijska služba je v skladu z veljavnim pravilnikom o obveznem testiranju krvi in komponent krvi uvedla presejalno testiranje vseh krvodajalcev na prisotnost virusa Zahodnega Nila za območje celotne Slovenije. Za to so se odločili zaradi prijave primera okužbe pri ljudeh v Sloveniji, so danes sporočili iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

Dodatno testiranje odvzete krvi, s katerim so začeli v ponedeljek, bodo izvajali do konca novembra, centralizirano za vso Slovenijo.

Transfuzijska služba je do uvedbe testiranja na virus Zahodnega Nila varnost krvi zagotavljala s skrbnim izborom krvodajalcev, zato je moral krvodajalec, ki je bil na območju pojavnosti virusa Zahodnega Nila, odložiti darovanje krvi za 28 dni.

Transfuzijska služba s temi in številnimi drugimi ukrepi za preprečevanje prenosa bolezni s transfuzijo krvi zagotavlja kakovostno in varno preskrbo s krvjo v skladu s strokovnimi smernicami in standardi, so še sporočili iz zavoda.

Dodatno testiranje odvzete krvi, ki so ga začeli v ponedeljek, bodo izvajali do konca novembra. Foto: Matic Prevc/STA

Prvi primeri okužb po petih sezonah

V Sloveniji so potrdili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila letos, so v ponedeljek sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot so navedli, so vse tri primere okužbe potrdili v severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski in Podravski regiji. To so prvi primeri po petih sezonah, ko okužb z virusom v Sloveniji niso zaznali.

Virus Zahodnega Nila prenašajo komarji. Najpogosteje se zato pojavlja v toplejših mesecih, ko so komarji najbolj aktivni. Zelo redko se virus prenese med ljudmi preko transfuzije, tkiv ali darovanih organov.



Bolezen se običajno pojavi od tri do 14 dni po okužbi. Kot so pojasnili na NIJZ, po piku okuženega komarja večina ljudi ne zboli, saj v približno 80 odstotkih okužba poteka brez simptomov.