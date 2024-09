V Sloveniji potrdili prve okužbe z virusom Zahodnega Nila

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so potrdili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila v tem letu. Vse tri primere okužbe potrdili v severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski in Podravski regiji.

Obvestilo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, da so potrdili okužbo z virusom Zahodnega Nila pri treh osebah iz severovzhodnega dela Slovenije, je NIJZ prejel 30. avgusta.

Okužbo prenašajo komarji, virus pa prizadene osrednji živčni sistem, vendar se pri večini okuženih ljudi ne pojavijo nobeni simptomi. Zboli le eden na okrog 150 okuženih, od katerih potem eden od desetih umre. Najbolj ogroženi so starejši od 60 let.

Večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema, navaja NIJZ.

Foto: Shutterstock Virus so odkrili leta 1937 na severozahodu Ugande. Okužbe z njim so v preteklosti že bile tudi v Sloveniji. Tako je bila v letu 2013 in letu 2017 zabeležena po ena prijava, v letu 2018 pa pet.

Primeri tudi na Hrvaškem

Prve primere okužb z virusom Zahodnega Nila so že 21. avgusta potrdili na Hrvaškem. Bolnika, ki sta imela hujše simptome mrzlice Zahodnega Nila, sta z območja Siska in Petrinje v osrednjem delu države. Pristojni sumijo, da je z virusom okuženih še več deset ljudi.

Epidemiolog in direktor inštituta za varovanje zdravja sisaško-moslavške županije Inoslav Brkić je takrat pojasnil, da sta bolnika zbolela za meningoencefalitisom, kar je zelo redko. Poudaril je, da 70 do 80 bolnikov nima nobenih težav.

Nova TV je še poročala, da je virus do reke Kolpe v Petrinji prinesla ptica selivka. Pristojni ocenjujejo, da je z njim okuženih še okoli 20 ljudi, ki pa se verjetno ne zavedajo okužbe.

Virus se prilagaja različnim ekosistemom in gostiteljem. Našli so ga v 65 različnih vrstah komarjev, čeprav je za prenos virusa pomembnih le nekaj vrst komarjev iz rodu culex, v katerih se virus lahko namnoži.

Zaskrbljeni Američani

Zaradi nadležnih komarjev in velike zaskrbljenosti so se minuli torek oblasti največjega ameriškega mesta New York odločile za razprševanje insekticidov proti komarjem, ki prenašajo različne bolezni in viruse, na čelu z virusom Zahodnega Nila. Škropili so v Bronxu in Staten Islandu, na Manhattnu, v Brooklynu in Queensu.

Do najave mestnih zdravstvenih oblasti je prišlo nekaj dni po novici o hospitalizaciji nekdanjega šefa oddelka za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthonyja Faucija, ki se je proslavil z vodenjem vladnih ukrepov proti pandemiji covida-19.

83-letnega Faucija so v bolnišnici zdravili teden dni, potem ko se je z virusom Zahodnega Nila okužil doma v Washingtonu.

V New Yorku so o prvih primerih okužbe z virusom Zahodnega Nila poročali 20. avgusta v Queensu in na Manhattnu. Diagnozo so postavili štirim ljudem, trije so bili hospitalizirani.

Komarji so v New Yorku običajno najbolj aktivni od aprila do oktobra, vendar znanstveniki pravijo, da lahko višje temperature, povezane s podnebno krizo, pospešijo rast populacije komarjev in število ugrizov.

Virus Zahodnega Nila ni edina bolezen, ki jo prenašajo komarji. Prejšnjo sredo so na več območjih Massachusettsa uvedli prostovoljno policijsko uro, potem ko se je starejši moški okužil z nevarnim virusom vzhodnega konjskega encefalitisa, ki pogosto povzroči smrt, poroča CBS. Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) sta bila primera okužb s tem virusom odkrita tudi v Vermontu in New Jerseyju. Vsako leto poročajo le o peščici primerov okužb, ki so zelo resne, saj okrog 30 odstotkov okuženih oseb umre. Cepiv ali zdravil še ni, je poročala STA.