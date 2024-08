Na območju hrvaške Banovine so zabeležili virus Zahodnega Nila. Dve osebi sta v bolnišnici, a sumijo, da je okuženih precej več, poročajo hrvaški mediji. Po besedah infektologinje iz bolnišnice v Sisku imata okužena človeka hude simptome, kot so močan glavobol, visoka temperatura, bolečine v mišicah in sklepih. Poleg tega sta imela v prvih dveh dnevih motnje v stanju zavesti in sta se težko prebujala, kar je zdravnike močno zaskrbelo.