Komarji preplavili prestolnico: neumorno pikajo in nam grenijo življenje

V zadnjih dneh nam življenje grenijo komarji in zadrževanje na prostem je zaradi srbečih posledic pikov teh nadležnih žuželk postalo skrajno neprijetno. Čeprav hude zime ni bilo in tudi vlažnost ni bila izjemno visoka, pričakujemo, da bi bila lahko sezona komarjev intenzivna, pojasnjuje biologinja in kustodinja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije Tea Knapič.

Sprehod v naravi ali pa kava v središču mesta sta za marsikoga postala prava nočna mora. Razlog za to so komarji, ki neumorno pikajo celo skozi oblačila in povzročajo oteklino in srbenje, pri občutljivih ljudeh celo bolečino.

"Blage zime omogočajo preživetje večjega števila komarjev, kar lahko pomeni večjo populacijo spomladi in poleti. Obilne padavine in stoječe vode, ki ostanejo po dežju, v kombinaciji z zelo toplimi in sončnimi dnevi, ki sledijo, ustvarjajo idealne pogoje za razmnoževanje komarjev," pravi biologinja Tea Knapič. Ob tem dodaja, da so tigrasti komarji izredno prilagodljivi, v zadnjih letih pa se hitro širijo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

Ko tudi repelent proti komarjem ne pomaga. Foto: Guliverimage

Tigrasti komarji, ki so preplavili prestolnico, se lahko razvijejo že v manjših količinah stoječe vode, kot so recimo cvetlični lončki, zamašeni žlebovi in celo pokrovi posod.

Mnogi ljudje tako nevede ustvarjajo idealne pogoje za komarje s tem, da pustijo stoječo vodo, ne pokrivajo zbiralnikov vode, ne čistijo bazenov, predmete skladiščijo na prostem in ne uporabljajo zaščitnih mrež, opozarja Knapičeva.

Komarji se namreč razmnožujejo v stoječi vodi, zato lahko voda v cvetličnih lončkih, vedrih, zamašenih žlebovih, starih gumah in drugih posodah okoli hiše vodi do povečanega števila komarjev.

Gojišče za komarje lahko postanejo nepravilno pokriti zbiralniki za deževnico, pa slabo vzdrževani bazeni, ribniki in druge vodne površine. Foto: STA

Mikrohabitate za komarje lahko ustvarijo celo stare gume, plastične folije, pokrovi posod in drugi predmeti, ki zadržujejo vodo. Nezaščitena okna in vrata omogočajo komarjem prost vstop v domove, kar povečuje možnost pikov.

"Z enostavnimi ukrepi, kot so redno odstranjevanje stoječe vode, pokrivanje zbiralnikov vode, čiščenje bazenov, uporaba zaščitnih mrež in ozaveščanje o pomenu preprečevanja razmnoževanja komarjev, lahko bistveno zmanjšamo število komarjev," izpostavlja Knapičeva.