Pariz zaplinjen. Prebivalce pozvali, naj ostanejo doma.

Oblasti v Parizu so prvič zaplinile območja francoske prestolnice, da bi ubile tigraste komarje, ki prenašajo bolezni. Strokovnjaki verjamejo, da so razlog za hitrejše širjenje teh žuželk podnebne spremembe, piše The Guardian.

Včeraj zjutraj so bile v jugovzhodnem Parizu zaprte ceste, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma, saj so drevesa, trate in druga območja, kjer se razmnožujejo komarji, razpršile z insekticidom. Takšni prizori so v tropskih mestih reden pojav, v Evropi pa postajajo vse pogostejši, saj se tigrasti komar, ki lahko prenaša viruse denga, čikungunja in zika, iz domače jugovzhodne Azije širi v Evropo.

"Prvič se je zgodilo v Parizu, a ne v Franciji. Jug države se že več let spopada s tigrastimi komarji," je povedala podžupanja Pariza Anne Souyris, pristojna za zdravstveno politiko.

Regionalni zdravstveni organ za prestolnico ARS Ile-de-France je dejal, da je bilo ciljno območje zaplinjevanja 150 metrov okoli doma osebe v 13. okrožju prestolnice, ki se je med potovanjem okužila z dengo, da bi zmanjšali tveganje nadaljnjega prenosa. Namreč, če tigrasti komar ugrizne človeka, ki je virus prinesel iz tujine, potem tudi sam postane prenašalec bolezni.

Tigrasti komar si hitro utira pot proti severu

Tigrasti komar je v južno Evropo prispel v prvem desetletju tega stoletja in si od takrat hitro utira pot proti severu, s tem da se je že naselil v Franciji, Nemčiji in Švici.

Zdravstveni strokovnjaki menijo, da se je komarju uspelo tako dobro "naseliti" na celini zaradi podnebnih sprememb, saj toplejše vreme skrajša inkubacijsko dobo jajčec, zime pa niso več dovolj mrzle, da bi uničile škodljivce.

"Prepričani smo, da gre za tveganje, ki bo postalo še večje," je aprila povedala Marie-Claire Paty, vodja spremljanja nalezljivih bolezni pri organu za javno zdravje Sante Publique.