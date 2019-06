Nas zaradi deževnega maja čaka invazija komarjev?

Komarji ne letijo v vetru in dežju, temveč se poskrijejo, zato do preteklega konca tedna, ko se je po skoraj mesecu hladnega in deževnega vremena končno prikazalo sonce, ni bilo o njih ne duha ne sluha. A s prvimi lepimi dnevi so v določenih delih Slovenije na plano znova prišli tudi komarji.

Maj je bil idealen za komarje

In če ste mislili, da je slaba pomlad tisto, kar pomeni v poletnih mesecih manj teh nadležnih insektov, ste se motili, pojasnjuje Katja Kalan, biologinja in preučevalka komarjev na Univerzi na Primorskem: "Maj je bil pravzaprav idealen za komarje, ki za svoje razmnoževanje potrebujejo veliko vode in ne preveč hladno ozračje. Čeprav je bil maj hladnejši od povprečja, je ostalo še ravno dovolj toplo, da so se lahko dobro razmnoževali."

Če želite čim manj komarjev v okolici svojega doma, po dežju iz korit za rože oziroma iz podstavkov korit odlijte tam nabrano deževnico. Foto: Getty Images

Sploh tigrasti komarji, ki svoja jajčeca, iz katerih se nato izležejo ličinke, iz ličink bube in iz njih pa odrasli komarji, ležejo nad vodno gladino. Torej je veliko stoječe vode zanje idealno. In prav to jim je maj dal.

Prvo invazijo komarjev glede na trenutne vremenske razmere lahko tako pričakujemo v drugi polovici junija. "Pri tipičnih junijskih temperaturah traja približno od dva do tri tedne, da se iz jajčeca skozi več faz na koncu izleže odrasli osebek. V poletnih mesecih, juliju in avgustu, če sta zelo vroča, pa traja še manj, in sicer tam do deset dni," pojasni sogovornica.

Točna napoved za to poletje ni mogoča

Maj je bil torej idealen za to, da so se komarji na veliko razmnoževali, kako bo v mesecih, ki so pred nami, pa je težko napovedati. Odvisno je namreč od tega, kakšno vreme nas čaka. "Če nas čaka vroče poletje s precej nevihtami, se bodo komarji zlahka razmnoževali. Če nas čaka sušno poletje, bo komarjev manj, saj potrebujejo vlago in vodo," pojasni Kalanova.

Če želite torej vsaj malo zmanjšati obletavanje komarjev, medtem ko ob večerih posedate na terasi pred hišo ali na balkonu stanovanja, poskrbite, da nikjer v bližini nimate stoječe vode. Deževnico, ki stoji v koritih za rože oziroma v podstavkih korit, morate redno odlivati. Ribnike in bazene je priporočljivo pokrivati. Poskusite lahko tudi z repelenti, ki so namenjeni odganjanju komarjev, ali pa s kakšnimi naravnimi vonjavami, ki jim menda smrdijo – takšni naj bi bili sivka in limonska trava.

Če je poletje vroče in sušno brez padavin, je komarjev nekoliko manj kot v primeru toplega, a deževnega poletnega vremena. Foto: Thinkstock

Velika konkurenca tigrastim komarjem so japonski komarji

Čeprav je zadnja leta ob navadnih komarjih precej govora tudi o tigrastih komarjih, ki prenašajo številne viruse in bakterije – med drugim povzročitelja malariji podobne bolezni denge in virus zike –, pa so pri nas mnogo bolj razširjeni tako imenovani japonski komarji.

Pojavljajo se namreč po vsej državi, medtem ko se tigrasti večinoma še vedno bolj zadržujejo na jugozahodnem delu države in na enem delu Dolenjske – tako vsaj kažejo izsledi raziskave, ki jo je pri pisanju svojega doktorata leta 2015 izvedla Katja Kalan. "Japonski komar je v primerjavi s tigrastim bolj odporen proti nizkim temperaturam, posledično se tudi lažje in hitreje množi, čeprav ni toliko zdravju nevaren in tudi ne tako napadalen kot tigrasti komar," še pojasni sogovornica.