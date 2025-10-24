Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Na. R.

Dragonja Vipava poplave dež padavine vreme

Reke prestopile bregove. Vipava poplavlja in ni še konec.

narasla reka Vipava

Foto: STA

Zaradi nalivov, ki so v četrtek zvečer zajeli vso Slovenijo in trajali tudi čez noč, je voda ponekod prestopila bregove. Na običajnih poplavnih območjih se razlivajo Vipava in njeni pritoki, zaradi česar so pri agenciji za okolje izdali oranžno opozorilo.

Po podatkih Oddelka za Hidrološko prognozo Agencije RS za okolje se bodo Vipava in njeni pritoki še razlivali na običajnih poplavnih območjih, poplavljene površine se bodo v jutranjih urah še nekoliko povečale.

Narasla reka Vipava

Razliva se tudi Kolpa, ki v zgornjem toku že upada, v srednjem in spodnjem toku pa še narašča.

Razlivajo se še Dragonja, Rižana, Notranjska Reka in Logaščica. Reke drugod po državi so večinoma že začele upadati.

hidrološko opozorilo 24102025

Čez dan bo v Sloveniji prevladovala velika vodnatost, reke bodo začele upadati. Zmanjševanje vodnatosti se bo nadaljevalo tudi v soboto.

Razjasnilo se bo, popoldan še možne nevihte 

Danes se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo v notranjosti spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe, predvsem na vzhodu lahko tudi kakšna nevihta.

"V petek se bo vremensko dogajanje umirilo, že v soboto pa se nam bo ob približevanju višinske doline s hladnejšim zrakom znova zapihal jugozahodni veter. V Sredozemlju bo v nedeljo nastalo plitvo ciklonsko jedro, locirano nad Jadranom, katerega polje nizkega zračnega tlaka se bo občasno razširjalo proti severu in vzhodu ter s tem vplivalo na vremensko dogajanje predvsem nad južno, deloma pa tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo," so napovedali na Facebook strani Neurje.si.

V noči na nedeljo in v nedeljo dopoldan bodo predvsem v južni polovici Slovenije možne občasne krajevne padavine. Drugod bo delno jasno, zjutraj je po nižinah možna megla. V nedeljo popoldan in zvečer bodo padavine zajele večji del države, zapihal bo severni veter, pa so še zapisali pri agenciji za okolje.

V ponedeljek kaže na suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah marsikje megla.

