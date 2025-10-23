Danes bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in do večera zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo, pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer tudi nevihte z nalivi, so sporočili iz agencije za okolje.

Nad severozahodnim delom Evrope je nastalo globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža Alpam in severnemu Sredozemlju ter bo v večernem času hitro prešla Slovenijo. Pred njo z okrepljenim vetrom južnih smeri k nam doteka topel in vlažen zrak.

Ponoči bo prehodno zapihal okrepljen severozahodni veter, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.300 metrov. Padavine bodo do jutra ponehale.

Spremljajte tudi radarsko sliko padavin:

Opozorilo pred sunki vetra

Danes popoldne in zvečer bodo sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi. V prvem delu noči bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri. Ta bo predvsem na severovzhodu lahko presegal 70 kilometrov na uro.

Najprej bodo naraščale reke na zahodu

Dopoldan bo hidrološko stanje v vzhodni in osrednji Sloveniji ustaljeno, na zahodu pa bodo reke začele naraščati. Izraziteje se bo povečal tudi pretok reke Kolpe. Zvečer in v noči na petek se bo naraščanje rek stopnjevalo in od zahoda razširilo po vsej državi.

Ponoči se bodo pojavljali močnejši nalivi, ob katerih bo zastajala padavinska voda, možna so razlivanja posameznih rek in hudourniških vodotokov v več delih države. Večja možnost razlivanja vodotokov je v zahodni in južni Sloveniji.

V petek čez dan bo po državi prevladovala velika vodnatost, reke bodo začele upadati. Zmanjševanje vodnatosti se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Ob dopoldanski plimi okoli 10. ure lahko zaradi višje gladine morja poplavi najbolj izpostavljene dele obale. Povišana bo tudi ob večerni plimi okoli 22. ure, ko bo visoka gladina morja sovpadala s povišanim valovanjem iz zahodne oziroma severozahodne smeri.

Spremenljivo tudi konec tedna

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri do 18 stopinj Celzija.

V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo spet zapihal jugozahodni veter. V nedeljo se bo od juga pooblačilo. Predvsem v južni Sloveniji bo občasno deževalo, popoldne se bodo padavine nekoliko razširile.

Notranji nemir lahko občuti marsikdo

Danes čez dan bo vremenska obremenitev naraščala. Predvsem popoldne in zvečer bo veliko ljudi občutilo notranji nemir, razdražljivost in utrujenost.

Obremenitev bo popustila v noči na petek, v petek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.