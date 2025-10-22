Opozorilo: takšni bodo sunki vetra, napovedane so nevihte in nalivi #animacija

V zahodnih in deloma osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter, ki pa se bo v četrtek še bolj okrepil. Napovedane so padavine, ki se bodo začele na zahodu in se bodo čez dan vse bolj krepile ter do četrtkovega večera zajele vso Slovenijo. V sredo in četrtek dopoldne bodo reke počasi upadale, jutri zvečer in v noči na petek pa ponovno začele naraščati. Znova bodo izrazito narasle reke v zahodni in deloma osrednji Sloveniji.

Sredino bolj oblačno vreme nas bo spremljalo z dnevnimi temperaturami med 13 in 18 stopinjami Celzija.

V četrtek bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in do večera zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo, pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer mogoče tudi nevihte.

Pozor!

Po podatkih Urada za meteorološko prognozo agencije za okolje bodo v četrtek popoldne in zvečer sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi.

Foto: Arso

Rumeno opozorilo: mogoča so razlivanja in hudourniški vodotoki

Pretoki rek v zahodnem in osrednjem delu države so večinoma srednji in se po prehodnem porastu zmanjšujejo. Vipava, Tolminka, Idrijca in Dragonja imajo velike pretoke, ki se prav tako zmanjšujejo. Pretoki rek v vzhodnem delu države so mali in ustaljeni, so v hidrološkem poročilu sporočilu iz agencije za okolje.

Danes in jutri dopoldne bodo reke počasi upadale, jutri zvečer in v noči na petek pa ponovno začele naraščati.

"Znova bodo izrazito narasle reke v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Narasla bo tudi Kolpa s pritoki. Na teh območjih se lahko ob močnejših nalivih razlijejo posamezne reke in hudourniški vodotoki. V petek čez dan se bodo hidrološke razmere ustalile, na zahodu države bo prevladovala velika vodnatost rek. Naraščale bodo še večje reke v spodnjem toku ter reke v kraških porečjih Ljubljanice in Krke. V vzhodnem delu države bo prevladovala srednja vodnatost," so opozorili.

Spremljajte tudi radarsko sliko padavin:

V sredo in četrtek povišana gladina morja

Danes bo ob dopoldanski plimi okoli 10. ure gladina morja povišana. Prav tako bo gladina morja povišana v četrtek okoli 10. in 22. ure.

Ob tem se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale. V noči na petek bo visoka gladina morja sovpadala s povišanim valovanjem iz zahodne smeri.

Jutranja temperatura večine rek je med 9 in 12 stopinjami Celzija, morje ob slovenski slovenski obali ima 19 stopinj Celzija. Na fotografiji je Piran 22. 11. 2022. Foto: Akvarij Piran

Konec tedna nekoliko bolje

Do petkovega jutra bodo padavine ponehale in začelo se bo jasniti. V petek čez dan bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe.

V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo ponekod spet zapihal jugozahodni veter.