Po snežni nevihti na Mount Everestu rešili vse pohodnike

Nekaj manj kot tisoč turistov in podpornega osebja, ki so pretekli konec tedna po snežni nevihti obtičali na tibetanski strani Mount Everesta, so reševalci spravili na varno, poročajo kitajski mediji. Vrnitev še zadnje skupine ljudi pomeni konec reševalnih akcij na najvišji gori na svetu, saj so na varno prepeljali vse ujete pohodnike.

Po navedbah kitajske tiskovne agencije Xinhua se je skupno 580 pohodnikov in več kot 300 članov spremljevalnega osebja, vključno z lokalnimi vodniki in pastirji jakov, vrnilo na varno v bližnje naselje.

Poti je blokiral sneg, ki je zasul tudi šotore

Na nadmorski višini okoli 4.900 metrov je bilo sprva zaradi močnega sneženja ujetih nekaj manj kot tisoč ljudi, saj je poti do njih blokiral sneg, ki je zasul tudi šotore. V ponedeljek so reševalci rešili okrog 350 ljudi, v torek pa še preostale pohodnike.

Lokalno osebje bo zdaj organiziralo povratne poti, reševalne ekipe pa so na zbirno mesto pripeljale več dodatnih pohodnikov z zalogami, še navaja Xinhua.

Nenavadno močne padavine za ta del leta

Na nekoliko manj obljudeni poti v dolini, ki vodi do vzhodne stene Everesta, je snežilo od petka zvečer do sobote, v nedeljo pa se vreme v nasprotju z napovedmi ni izboljšalo. Eden od lokalnih vodnikov, ki turiste in pohodnike vodijo v gore, je padavine opisal kot nenavadno močne za ta del leta.

V celotni regiji pod Himalajo so sicer pretekli konec tedna zabeležili izredne vremenske razmere. V gorah sosednje kitajske province Qinghai je zaradi podhladitve umrl pohodnik, v Nepalu in Indiji pa je v zemeljskih plazovih in poplavah po monsunskem deževju umrlo več kot 70 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.