V Zagrebu s sto tisoč sterilnimi samci nad populacijo komarjev

V prihodnjih dveh tednih bodo v enem od mestnih naselij v Zagrebu izpustili sto tisoč sterilnih samcev tigrastega komarja v upanju, da bo to privedlo do omejitve populacije teh insektov v hrvaški prestolnici. Gre za pilotni projekt, ki ga izvajajo v več evropskih državah, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tehnika sterilnih žuželk (SIT) je biološka metoda krčenja ciljane vrste z izpustitvijo sterilnih samcev v naravo. Ti se parijo z divjimi samicami, posledica tega pa je, da samica izleže neoplojena jajčeca in posledično ne dobi potomcev.

Ta metoda bi morala ne samo vplivati na zmanjšanje populacije komarjev, ampak tudi na zmanjšanje potrebe po uporabi insekticidov v okolju.

To tehniko so že preizkusili v Italiji, Španiji, Grčiji, Srbiji in na Portugalskem, še navaja Hina. Pred kratki so deset tisoč sterilnih tigrastih komarjev izpustili na območju Premanture v hrvaški Istri.

Mesto Zagreb bo za sto tisoč komarjev odštelo 2.800 evrov, skupno pa bo projekt, ki ga izvaja zavod za javno zdravje Dr. Andrija Štampar, stal okoli deset tisoč evrov.