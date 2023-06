Zaradi visokih temperatur vse več komarjev, ki prenašajo viruse

Porast temperatur, vse pogostejši vročinski valovi in poplave v Evropi ustvarjajo pogoje za geografsko širitev invazivnih vrst komarjev, ki prenašajo viruse, je danes opozoril Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Bolezni, ki so bile nekdaj omejene na južnejše toplejše predele, se zdaj širijo proti severu in zahodu celine.

Vse daljša in toplejša poletja so privedla do širitve invazivnih vrst tigrastih komarjev Aedes albopictus in Aedes aegypti, ki so prenašalci virusov denge, rumene mrzlice, čikungunje, zike in virusa zahodnega Nila.

Vrsta Aedes albopictus je bila pred zgolj desetimi leti uveljavljena v osmih državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter 114 regijah, danes pa je uveljavljena v 13 državah in 337 regijah. Ta vrsta se je lani uveljavila na Cipru, od koder bi se lahko širila naprej.

Uveljavljenost vrste ne pomeni zgolj prisotnosti, temveč tudi, da na prizadetem območju uspešno prezimi in ohranja populacijo, na svoji spletni strani pojasnjuje ECDC.

"Če se bo to nadaljevalo, lahko pričakujemo več primerov in morda tudi smrtnih primerov bolezni, kot so denga, čikungunja in mrzlica zahodnega Nila. Prizadevanja se morajo osredotočiti na načine za nadzor populacij komarjev, izboljšanje nadzora in izvajanje osebnih zaščitnih ukrepov," je dejala direktorica ECDC Andrea Ammon.

Lani 92 mrtvih zaradi virusa zahodnega Nila

V letu 2022 je bilo v državah EU in EGP zabeleženih 1.133 primerov okužb z virusom zahodnega Nila in 92 smrti. Daleč največ lokalnih okužb so zabeležili v Italiji, nekaj okužb pa je bilo zabeleženih tudi v preostalih treh slovenskih sosedah.

Preteklo leto je še posebej izstopalo po lokalnih primerih okužb z virusom denge. Leta 2022 so namreč našteli 71 takšnih primerov, kar je enako skupnemu številu lokalnih okužb med letoma 2010 in 2021.

ECDC poziva k trajnostnim načinom za omejevanje populacije komarjev z odstranjevanjem virov stoječe vode, uporabo insekticidov, prijaznih do okolja, in ozaveščanjem skupnosti o nadzoru komarjev.

Za osebno zaščito ECDC svetuje uporabo mrež proti insektom, nošenje oblek, ki prekrivajo čim več kože, in uporabo sredstev proti komarjem. Kot so poudarili, je nujno potrebno tudi ozaveščanje splošne javnosti, zdravstvenih delavcev in turistov o boleznih, ki jih prenašajo komarji.