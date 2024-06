Evropska komisija je danes odobrila prvo cepivo proti virusu čikungunja, ki bo na voljo starejšim od 18 let, za distribucijo pa bodo zadolženi nacionalni organi članic EU. Čikungunjo skupaj z drugimi virusi in boleznimi večinoma prenašajo tigrasti komarji, ki so v Evropi vse bolj prisotni zaradi vpliva podnebnih sprememb.

Cepivo z imenom Ixchiq je razvilo evropsko biotehnološko podjetje Valneva, na voljo bo v obliki enega odmerka in zgolj za starejše od 18 let. Delovati začne približno mesec dni po cepljenju in spodbudi telo k tvorbi protiteles, ki zagotavljajo zaščito za šest mesecev.

Komisija je cepivo odobrila po tem, ko je konec maja že prejelo zeleno luč od Evropske agencije za zdravila (Ema). O distribuciji cepiva bodo odločali pristojni nacionalni organi v vsaki državi članici, pri čemer bodo morali upoštevati razmere v državi in status tveganja, je sporočila Evropska komisija.

Odobritev uporabe novega cepiva sledi nedavnemu svarilu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), da v Evropi ob podnebnih spremembah in toplejših temperaturah narašča število primerov virusov denga, zika in čikungunja ter drugih bolezni, ki jih širijo komarji.

Tipičen simptom osebe, okužene z virusom, ki povzroča bolezen čikungnjo - rdeč izpuščaj. Foto: Wikimedia Commons / Nsaa

Komarji, ki širi naštete viruse, tudi v Sloveniji

Pri ECDC so pred nekaj več kot dvema tednoma še posvarili, da se je invazivna vrsta tigrastega komarja, ki širi naštete viruse, udomačila že v 13 evropskih državah, med drugim v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Opazili so jo tudi v nekaj drugih državah.

Evropska komisija je danes sporočila še, da bo namenila pol milijona evrov za pilotni projekt, v okviru katerega naj bi na Cipru skušali iztrebiti invazivno vrsto komarja ščitarja, ki prenaša tudi rumeno mrzlico. Ciper je trenutno edina država v EU, kjer se je udomačila ta vrsta komarjev.