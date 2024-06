Hvala, krvodajalci!

Svetovni dan krvodajalcev je namenjen dviganju globalne ozaveščenosti o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih za transfuzijo ter poudarjanju pomembnosti prispevka prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev k nacionalnim zdravstvenim sistemom. Prav tako ta dan predstavlja priložnost za skupno proslavljanje pomembnosti krvodajalstva in zahvalo vsem, ki so ali še bodo darovali kri.

Na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) so izpostavili tudi pomen dela medicinskih sester v transfuzijski medicini, ki je nepogrešljivo za zagotavljanje varne, učinkovite in humane oskrbe s krvjo.

"Naša strokovnost, skrb za krvodajalce in bolnike ter sposobnost izobraževanja in ozaveščanja javnosti so ključni elementi, ki omogočajo uspešno delovanje sistema krvodajalstva in transfuzijske medicine. S tem prispevamo k reševanju življenj in izboljšanju zdravstvene oskrbe v celotni družbi," so povzeli besede Brigite Lekše Golob iz sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji pri Zbornici - Zvezi.

Medicinske sestre imajo tudi ključno vlogo pri zagotavljanju varne in učinkovite transfuzije krvnih komponent bolnikom. Njihova natančnost, strokovnost in sposobnost hitrega ukrepanja ob morebitnih zapletih so bistvenega pomena za uspešno izvedbo transfuzije in dobro počutje bolnikov. S svojim delom ne zagotavljajo le tehnične izvedbe transfuzije, temveč skrbijo tudi za čustveno in psihološko podporo bolnikom, kar je ključno za celostno zdravstveno oskrbo, še poudarjajo v sekciji.

Za svetovni dan krvodajalcev so določili 14. junij, ker se je na ta dan leta 1868 rodil avstrijski biolog in patolog Karl Landsteiner. Odkril je krvne skupine A, B in O, kar je privedlo do široke uporabe transfuzije krvi ter prineslo velik napredek na področju medicine, za kar je leta 1930 prejel tudi Nobelovo nagrado.

Poleg svetovnega dneva krvodajalcev smo v Sloveniji 4. junija praznovali tudi slovenski dan krvodajalstva, in sicer v spomin na ta dan leta 1945, ko so v Ljubljani odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Letos, ko je slovenski dan krvodajalstva potekal pod geslom (P)ostani del krvodajalskega moštva, zaznamujemo 71 let prostovoljnega, brezplačnega in anonimnega krvodajalstva.