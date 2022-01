Kranjska klobasa zdaj tudi za krvodajalce v Ljubljani

V Sloveniji za zagotovitev potrebne količine krvi v povprečju potrebujemo od 300 do 350 krvodajalcev na dan. Kot pojasnjujejo na Zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM), se je lani krvodajalskih akcij udeležilo več kot 90 tisoč krvodajalcev, od tega se je več kot pet tisoč ljudi za to odločilo prvič. Krvodajalcem po darovanju krvi pripada tudi malica, običajno sendvič. Tradicionalna krvodajalska malica je bila dolgo časa kranjska klobasa, ki se je ohranila v nekaterih transfuzijskih centrih, zdaj pa se, tudi na željo krvodajalcev, vrača v ponudbo Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

Z novim letom so v ljubljanskem Zavodu za transfuzijsko medicino popestrili ponudbo krvodajalske malice. Kot so zapisali, z dopolnitvijo jedilnika sledijo smernicam zdrave prehrane in željam krvodajalcev. Poleg mesnih in zelenjavnih sendvičev so zdaj na voljo še solate in tudi kranjska klobasa.

"Kranjska klobasa je bila tradicionalna krvodajalska malica, ki se je ohranila na številnih krvodajalskih akcijah in v nekaterih transfuzijskih centrih, zato jo bomo ponudili tudi krvodajalcem v Ljubljani. Na ta način podpiramo tudi tradicionalno slovensko živilo z evropskim simbolom kakovosti 'zaščitena geografska označba' in ostajamo zvesti slovenski kulinariki," so pojasnili na ZTM.

Darovanje krvi v času epidemije

Potrebe po krvi so v času širjenja koronavirusa le nekoliko zmanjšane, saj v bolnišnicah skoraj v enaki meri kot pred epidemijo potekajo zdravljenja hematoloških in onkoloških bolnikov, izvajajo se operacije, transplantacijski programi ter vsa nujna in neodložljiva zdravljenja. Kri za zdravljenje pa potrebujejo tudi pri covidnih bolnikih.

Na zavodu poudarjajo, da zaradi potreb bolnikov po zdravljenju s krvjo krvodajalke in krvodajalce potrebujejo ves čas, brez prekinitve.

"Krvodajalci sledijo spremembam, ukrepom in potrebam transfuzijske službe ter kljub neznankam in tveganjem prihajajo na odvzem krvi. Prav zaradi njih tudi v času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja virusa zagotavljamo nemoteno preskrbo s krvjo in delovanje zdravstva," so zapisali na ZTM.

Gesta, ki lahko reši življenje

Po podatkih zavoda se je lani krvodajalskih akcij udeležilo več kot 90 tisoč krvodajalcev, od tega je kri prvič darovalo več kot pet tisoč ljudi. V spletno bazo krvodajalcev pa se je vpisalo več kot tisoč tistih, ki si to želijo postati.

Gesta, ki lahko nekomu reši življenje, je ena najbolj dragocenih oblik medčloveške pomoči. Na ZTM se zahvaljujejo vsem krvodajalkam in krvodajalcem. Kdaj in kje lahko darujete kri, si lahko preberete tukaj.