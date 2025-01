V sezoni nalezljivih bolezni je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil smernice za vračanje otrok v vrtec ali šolo po preboleli bolezni. Pravočasna vrnitev otroka v šolo je pomembna tako za njegovo zdravje in počutje kot za druge. Starši pa morajo otroka obdržati doma, dokler ne preboli bolezni, so sporočili iz inštituta.

Na inštitutu poudarjajo, da ima po zakonu o nalezljivih boleznih vsakdo pravico in dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Pomembno je, da so otroci, ki obiskujejo vrtce ali šole, pravočasno cepljeni proti boleznim v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili. Prav v vrtcih in šolah se zaradi tesnih stikov med otroki nalezljive bolezni namreč zelo hitro širijo.

Okužbe otroci pogosto prenašajo iz domačega okolja v vrtce ali šole in obratno. Vrtci in šole so tako dolžni zagotoviti ustrezne higienske pogoje, ki zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni, za preprečitev širjenja pa so odgovorni tudi starši, so zapisali na spletni strani NIJZ.

Blažji kašelj in nahod nista razlog, da bi otrok ostajal doma

Če otrok zboli v vrtcu ali šoli, mu morajo vzgojitelji ali učitelji do prihoda staršev omejiti stik z drugimi otroki. Pri tem mora osebje upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni glede na znake, ki jih kaže otrok. Predvsem pa morajo starši znake bolezni prepoznati že doma in bolne otroke obdržati doma, dokler se ne pozdravijo in prenehajo biti kužni, opozarjajo.

Pri tem je pomembno, da prepoznajo znake nalezljivih bolezni. Blažji kašelj in nahod, če se otrok dobro počuti, tako nista razlog, da bi otrok ostajal doma. Če otrok močneje kašlja, ima drisko, vročino in izpuščaje, pa ga morajo starši obdržati doma, saj so to znaki nalezljivih bolezni, svetujejo.

Pri oslovskem kašlju doma vsaj 21 dni

Pri okužbi s koronavirusom ali gripo se otrok v kolektiv lahko vrne po ozdravitvi oziroma glede na mnenje izbranega zdravnika, pri oslovskem kašlju po petih dneh od začetka antibiotičnega zdravljenja ali po 21 dneh od nastopa bolezni, če ni bilo zdravljenja z antibiotiki. O vrnitvi po okužbi z davico odloči otrokov zdravnik, ki se posvetuje z območnim epidemiologom, v primeru tuberkuloze pa o vrnitvi odloča pulmolog, piše v smernicah NIJZ.

Če ima otrok črevesno nalezljivo bolezen, kot je rotavirus, torej driska ali bruha, se lahko v šolo ali vrtec vključi po dveh dnevih od zadnjega bruhanja ali driske. Če ima otrok ošpice, se lahko vrne po štirih dneh po pojavu izpuščaja, če ima rdečke, pa po šestih. V primeru garij se lahko v kolektiv vrne takoj po uspešnem zdravljenju. Pri preostalih kožno nalezljivih bolezni, kot so mehkužke, bradavice in mikrosporija, ni omejitev za vrnitev, je pa pri mikrosporiji nujno, da starši pokrijejo kožne spremembe, sporočajo iz inštituta.

Smernice za ravnanje v primeru drugih nalezljivih bolezni so dostopne na spletni strani inštituta, pri pripravi pa so izhajali iz različnih strokovnih virov, vključno s podobnimi priporočili tujih javnozdravstvenih nacionalnih ustanov.