Vitez krvodajalstva: kri je daroval že stokrat, prvič leta 1985

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes gostili novega krvodajalca stokratnika. Kri je že stotič daroval Marko Kosi iz Miklavža, ki je to prvič storil avgusta 1985. Kot je dejal, bo to počel, vse dokler bo lahko. "Vem, da je kri nujno potrebna. Mogoče jo bom že jutri potreboval tudi jaz," je povedal.

Za takšno predanost so se mu v imenu vseh krvi potrebnih zahvalili zaposleni Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor in mariborskega Rdečega križa. "Zelo smo ponosni na vsakega krvodajalca, ki postane vitez krvodajalstva. Pri moških je to tisti, ki stokrat daruje kri, pri ženskah pa tista, ki to stori 80-krat," je povedal sekretar Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek.

Kot je dejal, je privabljanje krvodajalcev velik izziv, zato se odločajo za različne promocijske akcije, da lahko zagotavljajo stabilne zaloge krvi, ki so potrebne v zdravstvu. "Zagotovo nas vse v prihodnosti čaka velik izziv, kako poskrbeti, da bo takšen sistem, ki ga imamo v Sloveniji, ostal vzdržen, dolgoročno stabilen in ki bo omogočil, da bodo tudi v prihodnosti generacije varno oskrbovane s krvjo," je povedal.

Ljudje, ki prostovoljno darujejo kri, so lučka, ki nam sveti

Predstavnica Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor Erika Kavaš je poudarila, da družba mora ceniti ljudi, ki prostovoljno in brez plačila darujejo kri. "So lučka, ki nam sveti in ji moramo slediti. S svojim dejanjem pomagajo bolnikom in hkrati negujejo moralne vrednote naše družbe," je dejala.

Zadovoljna je, da se je število krvodajalcev, ki je v času epidemije covid-19 močno upadlo, letos znova dvignilo. V prihodnjem letu se v krvodajalstvu obetajo nekatere novosti. "Uvajali bomo digitalna potrdila za krvodajalce. Upam, da bodo delodajalci to razumeli in dovolili odhod delavcev, ki jih bomo vabili, na krvodajalske akcije. Tako vsi skupaj v tej naši mali državi rešujemo življenja in pri tem nam pomagajo krvodajalci," je dejala.

Vse, ki bi prav tako želeli darovati kri, prosijo, da se za termin darovanja krvi predhodno dogovorijo na telefonskih številkah Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor 041 479 242 ali 041 320 796 vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Kri je mogoče darovati v ponedeljek od 7.30 do 12. ure (če ni načrtovana kakšna terenska krvodajalska akcija), v torek od 7.30 do 17. ure ter v četrtek od 7.30 do 12. ure.