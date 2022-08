V Mariboru ni rekorder le Tavares, plemenita akcija znova navdušila

Nogometaši Maribora so z nedeljskim uspehom v Murski Soboti (1:0) prekinili niz devetih srečanj brez zmage in napovedali boljše čase za vijolice. Mariborčani so tako prejeli prepotrebno injekcijo, s katero so si dvignili načeto samozavest pred nadaljevanjem sezone. Nogometaši so po zmagi nad Muro dočakali nekajdnevni počitek, ki je prišel še kako prav po napornem poletju, polnem dokazovanj v Evropi. V Ljudskem vrtu pa vseeno ni bilo prazno. Dom NK Maribor je postal prizorišče tradicionalne akcije, ki je znova navdušila. Skupaj je bilo zbranih več kot 100.000 mililitrov krvi!

Krvodajalska akcija, ki jo v skupnem sodelovanju organizirajo Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor, Območna enota Rdečega križa Maribor in NK Maribor, je letos potekala že enajstič. V Ljudskem vrtu je bilo 261 sprejemov in 234 odvzemov, na katerih je bilo zbranih 105.300 mililitrov krvi.

Velja izpostaviti dvestokratnega darovalca. Za okrogli jubilej je poskrbel Bojan Gamse, ki daruje kri že od leta 1981: "Z velikim veseljem in edinim namenom, da pomagam drugim. Z darovanjem krvi bom vztrajal še naprej, dokler mi bo zdravje dopuščalo. Nikdar ne veš, kdaj jo boš potreboval tudi sam. Velika zahvala klubu za dolgoletno organizacijo, škoda, da ni v mestu še več podobnih akcij. Če mi je dovoljeno, bi samo posredoval nasvet: lahko bi se za udeležbo odločalo še več ljudi, saj darovanje ne boli, ampak s to potezo samo pomagaš drugim."

Letošnje krvodajalske akcije se je udeležil tudi dolgoletni kapetan NK Maribor. Foto: NK Maribor

Ob spoštljivem jubileju je prejel klubski poklon in unikatno darilo iz rok Marcosa Tavaresa, ki je nato tudi sam opravil plemenito dejanje: "Lepo je, ko se v Ljudskem vrtu vedno znova zberemo na takšni akciji. S tem dokazujemo, da NK Maribor ni samo nogometni klub, ampak ima veliko širši pomen za okolje in ljudi okrog nas. Vsi dobro vemo, da z dejanjem, ko damo kri, tudi podarimo življenje drugim. Ta dobrodelnost veliko pomeni in letos sem se tudi sam odločil darovati kri, saj nisem več v ritmu treningov, tako da sem se z veseljem odzval. Predvsem pa me veseli, da se je tradicija nadaljevala in da so se ljudje znova v tako velikem številu udeležili akcije. To je najpomembnejše in edini način, da lahko neposredno pomagamo drugim," je poudaril strelski rekorder NK Maribor in 1. SNL, ki je pred nekaj meseci sklenil bogato kariero, zdaj pa pomaga športnemu direktorju Marku Šulerju in se trudi, da bi imeli nogometaši v mariborskem klubu čim manj težav.

Trener Maribora Damir Krznar je v nedeljo dočakal prvo zmago, odkar deluje v Sloveniji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani se pod vodstvom Damirja Krznarja pripravljajo na nadaljevanje sezone, v soboto prihaja v Ljudski vrt Tabor iz Sežane. To bo dvoboj 8. kroga 1. SNL, v taboru Maribora pa se želijo po klavrnem vstopu v sezono čim hitreje povzdigniti na lestvici in se približati vrhu. Po sedmih krogih za vodilno Olimpijo zaostajajo kar 14 točk!