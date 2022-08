Trener Maribora nalil čistega vina igralcem: Manjkalo je moškosti

Napovedi Mariborčanov, da bodo v Romuniji odločno krenili po zmago in zaigrali bolje kot na prvi tekmi v Ljudskem vrtu, se niso uresničile. Vijolice so izgubile (0:1), izpadle iz Evrope in znova ostale brez doseženega zadetka. Že sedmič na letošnjih osmih evropskih tekmah. ''Manjkalo je moškosti, poguma,'' je brez ovinkarjenja pojasnil trener Damir Krznar, ki bo tako nadaljeval sezono le v domačih tekmovanjih.

Ko je slovenski prvak Maribor začel evropsko sezono na način, s kakršnim je pred leti navijače razvajal dvojec Zlatko Zahović in Darko Milanič, so se vijolice spogledovale z dolgo evropsko jesenjo. V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov je padel beloruski prvak Šahtar Soligorsk. Po previdnih 0:0 v Ljudskem vrtu je Maribor z dvema zadetkoma Roka Baturine na nevtralnem igrišču v Turčiji izločil Beloruse in si zagotovil še vsaj šest evropskih tekem. Zagotovil si je tudi tri zaključne žogice za preboj v skupinski del evropskih tekmovanj, kazalo je imenitno.

Ko pa je evropsko odisejado nadaljeval proti Šerifu, so se začeli znati kazati nemoči. Nemoči v napadu, priložnosti ni bilo od nikjer. Na srečo takratnega trenerja Radovana Karanovića je bila obramba še dovolj trdna, da to vijolicam ni povzročalo hujših težav, a ko je Maribor klonil v zaključku povratne tekme v Moldaviji (0:1), je bilo navidezne idile vijolic konec. Obdobje mariborske suše z zadetki v Evropi se je nadaljevalo, dodatne težave s poškodbami in manj široko rezervno klopjo pa so poskrbele, da je vijolicam začelo primanjkovati sape še v domačem prvenstvu.

Mariborčani so pred tekmo v Cluju napovedali odločno, napadalno usmerjeno igro, a si niso priigrali resnejših priložnosti. Foto: Guliverimage

Mariborčani so verjeli, da bo krize, tako kot po vsakem dežju posije sonce, kmalu konec. A obdobje, v katerem so nanizali kar šest zaporednih porazov in s tem poskrbeli za neslaven rekord v obdobju državne samostojnosti, se je nadaljevalo tudi po menjavi trenerja. Tudi Damir Krznar ni znal predramiti mariborskega napada. V 180 minutah proti Cluju ni dočakal niti enega zadetka. Maribor je tako nanizal že devet srečanj brez zmage, s čimer je izenačil nepriljubljeni rekord iz leta 1995, za nameček pa ga v nedeljo čaka še zahtevno gostovanje v Murski Soboti.

"Nismo bili moški v tisti meri, kot bi morali"

Maribor je tako zapravil vse tri zaključne žogice za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja, s katerim bi zaslužil najmanj tri milijone evrov. Proti Šerifu, HJK Helsinki in CFR Cluj ni v 540 minutah dosegel niti enega zadetka, prejel pa jih je pet. Zadnjega, ki je zatresel mrežo Menna Bergsna, si bo moč na socialnih omrežjih ogledati še dolgo, saj je bil spektakularen. V 90. minuti, ko so se proti Mariboru obrnili vsi nogometni bogovi, je nekdanji znanec 1. SNL Lovro Cvek z atraktivnimi škarjicami popeljal Cluj do zmage in evropske jeseni.

Nogometaši Maribora so v tej evropski sezoni na osmih tekmah dosegli le dva zadetka. Oba na tekmi v Turčiji proti Šahtarju. Foto: Guliverimage

Načrt Maribora, da bi napredovanje iskal v podaljšku oziroma loteriji 11-m, se ni izšel. Vijolice so po napornem srečanju od razočaranja popadale na tla, trener Krznar pa je po srečanju brez ovinkarjenja opozoril na največje pomanjkljivosti v vrstah njegovih izbrancev.

''Težko je po takšni tekmi strniti misli. Bolj kot poraz je boleč način, kako smo izgubili. Kar mi ostaja v ospredju pri razmišljanju, je, da si nismo zaslužili napredovanja, ker nismo bili bolj pogumni na igrišču. Nismo bili moški v tisti meri, kot bi morali. Obrambno je še delovalo dobro, a ne moreš prepustiti nasprotniku toliko pobude. Še posebej tokrat, ker je ostal vtis, da je bilo mogoče storiti več v napadu, če bi bili bolj odločni, pogumni in z več samozavesti. Ko smo prebili prvo linijo, smo zlahka prihajali v cono zaključkov. To bi morali početi večkrat. Toda nismo imeli razpoloženega igralca, ki bo rekel, jaz sem ta, daj mi žogo, zadržal jo bom in ustvaril priložnost. Manjkalo je moškosti, poguma,'' je odkrito o težavah, o katerih njegov predhodnik Radovan Karanović ni želel razpredati v javnosti, spregovoril 50-letni Hrvat.

Lažje bi sprejel, če bi junaško padli z 0:3

Njegov rojak Cvek, ki je pred leti nosil dres Zavrča, Aluminija in Celja, je poskrbel, da so Mariborčani po osmih kvalifikacijskih tekmah končali evropsko sezono.

Damir Krznar je moral na povratni tekmi v Romuniji priznati premoč Cluju, najbolj pa ga je zabolel način, na kateri so Mariborčani izgubili dvoboj. Foto: Guliverimage

''Dvoboj, ki je trajal 180 minut, je odločila prav 180. minuta. Odločila je ena situacija, lahko rečemo poteza iz obupa, ki je postala evrogol,'' je dodal Krznar in zagotovil, da Mariborčani niso čakali na podaljšek. Želel je, da bi v zadnjih 10 minutah odločneje krenili po zadetek. Da bi si upali in prevzeli odgovornost, a tega ni dočakal.

''Lažje bi bilo sprejeti, če bi junaško padli z 0:3 kot pa tako. Pred nami je veliko dela, tega se dobro zavedamo. Najprej moramo skrajšati čas celjenja teh ran. Ne glede na okoliščine sem še vedno prepričan, da Cluj, gledano v celoti, ni boljša ekipa, a nam to zdaj nič več ne pomeni. Imeli smo premajhno število razpoloženih igralcev, da bi dokazali nasprotno,'' je še dejal nekdanji trener zagrebškega Dinama.

"Problem Maribora ni le Mura"

Ko so Mariborčani nazadnje gostovali na Fazaneriji, so si pod vodstvom Radovana Karanovića zagotovili naslov prvaka. V nedeljo bodo skušali prekiniti niz vijolic brez zmage, ki traja že rekordnih devet srečanj! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor čaka že v nedeljo nov izziv, gostovanje pri Muri. Vijolice so v domačem prvenstvu v uvodnih šestih krogih osvojile zgolj štiri točke, za vodilno Olimpijo zaostajajo že neverjetnih 14 točk.

''Trdno smo verjeli, da bomo prišli do želenega rezultata in ostali v Evropi, toda zdaj je, žal, naša realnost le domače prizorišče. Ni v moji navadi, da po tekmah izpostavim določene zadeve takoj v slačilnici, saj so glave vroče. A sem vstopil in rekel, da moramo postati moški čez noč. Naj bo to kakorkoli, umetno, tudi izsiljeno. Ampak le moški se lahko soočijo s tem, kar je pred nami. Meč je nad glavo. Dvoboj z Muro je na sporedu že v nedeljo, utrujeni smo, a ni samo Mura naš problem. Prvenstvo je dolgo, a v prvenstvu že zamujamo in ne smemo si več dovoliti spodrsljaja. Kdor tega ne more dojeti in ne more prevzeti odgovornosti ter s tem povezanega tveganja, se bojim, da ne bo mogel nadaljevati zgodbe z nami. Imamo dober kader, s katerim pa bo treba delati,'' je dal vedeti, kaj manjka igralcem, da bi lahko dosegali boljše rezultate. Pokazati morajo več moškosti, drugače bi se lahko poslovili od mariborskega dresa.