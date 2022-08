Dežela grofa Drakule kot zakleta za slovenske klube

Če bi Maribor danes premagal CFR Cluj, bi spisal zgodovino slovenskega nogometa. Slovenskim klubom v Romuniji namreč še ni uspelo zmagati, čeprav so v tej deželi gostovali že sedemkrat. Gorica, Olimpija, Domžale in Rudar so vselej izgubili, za edini remi, ta bi jim danes zagotovil vsaj podaljšek, pa so poskrbeli prav Mariborčani. Daljnega leta 1993.

Če bodo nogometaši Maribora danes premagali CFR Cluj, si bodo zagotovili nastop v skupinskem delu konferenčne lige, obenem pa bodo postali prvi klub iz Slovenije, ki je na evropski tekmi zmagal v Romuniji. Dvoboj v Cluju se bo začel ob 19. uri, prvi dvoboj med slovenskim romunskim prvakom v Ljudskem vrtu pa se je končal brez zadetkov.

Romunija predstavlja eno najbolj negostoljubnih dežel, kar zadeva gostovanja slovenskih klubov. Ti so v deželi grofa Drakule gostovali že sedemkrat, a nizali zelo skromne rezultate. Kar šestkrat so ostali praznih rok, le enkrat pa remizirali. Najslabše se je godilo Gorici. Vrtnice so v Romuniji izgubile trikrat, Olimpija, Rudar in Domžale pa po enkrat.

Vsa gostovanja slovenskih klubov v Evropi na romunskih tleh:

Tekma Tekmovanje Sezona CFR Cluj - Maribor ? konferenčna liga, kvalifikacije (play-off) 2022/23 Sepsi OSK : OIimpija 3:1 konferenčna liga, kvalifikacije (2. krog) 2022/23 FCSB : Rudar Velenje 4:0 liga Europa, kvalifikacije (1. krog) 2018/19 Astra Giurgiu : Domžale 2:0 liga Europa, kvalifikacije (1. krog) 2013/14 Steaua : Gorica 3:0 liga prvakov, kvalifikacije (2. krog) 2006/07 Rapid : Gorica 2:0 pokal Uefa, kvalifikacije (1. krog) 2002/03 Otelul Galati : Gorica 4:2 pokal Uefa, kvalifikacije (1. krog) 1997/98 Gloria Bistrita : Maribor 0:0 pokal Uefa, 1. krog 1993/94

Leta 1993, ko je Maribor ostal neporažen v Romuniji, je med vratnicama vijolic stal bodoči reprezentančni vratar Mladen Dabanović. Foto: Reuters Statistika, kar zadeva uspešnost slovenskih klubov v Romuniji, torej ni zaveznica NK Maribor, po drugi strani pa ne gre prezreti, da so prav vijolice edine, ki so v zgodovini evropskih tekmovanj izmed slovenskih predstavnikov ostale neporažene v Romuniji. Maribor je namreč pred 29 leti gostoval v Romuniji v 1. krogu pokala Uefa in se z Glorio Bistrito razšel brez zadetkov (0:0).

Ker je bil v Ljudskem vrtu uspešnejši (2:0), je pred slabimi tremi desetletji preskočil romunsko oviro v Evropo in napredoval. Tokrat prihaja v Romunijo s slabšim izhodiščem, saj je na prvi tekmi v Ljudskem vrtu, to je bilo tudi srečanje, na katerem je vijolice prvič vodil novi trener Damir Krznar, remiziral (0:0).

Danes bodo Mariborčani napadali še večji podvig in skušali kot prvi v Sloveniji dočakati zmago v Romuniji. Gorica jo je neuspešno naskakovala proti Otelulu Galatiju (2:4), Rapidu iz Bukarešte (0:2) in Steaui iz Bukarešte (0:3), Domžale proti Astri Giurgiuju (0:2), velenjski Rudar proti FCSB (0:4), letos pa so negostoljubno plat Romunije okusili še Ljubljančani. Proti Sepsiju so izgubili z 1:3, to pa je bil tudi edini poraz, ki ga je doživel trener Albert Riera, odkar vodi zeleno-bele.

Romunski Sepsi je doma premagal Olimpijo s 3:1, nato so zmaji vrnili udarec z 2:0, po izvajanju enajstmetrovk pa so se napredovanja razveselili nogometaši v rdečem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Maribor ima tako danes priložnost, da postavi novi mejnik slovenskega nogometa in premaga Cluj. A, pozor. Romunski prvak v tej sezoni sploh še ni izgubil na evropski tekmi. Proti armenskemu Pjuniku je dvakrat remiziral in nato izpadel po izvajanju enajstmetrovk, nato je brez večjih težav izločil andorski Inter Club d'Escaldes, nazadnje pa še "v mariborskem slogu" beloruskega prvaka Šahtar Soligorsk (1:0 in 0:0).

Mariborčani skušajo po drugi strani danes prekiniti mesec dni trajajoč niz, v katerem niso na osmih tekmah niti enkrat premagali tekmeca ...