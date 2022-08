Kronaveter že zmagal v Cluju!

Nogometaše Maribora čaka danes najpomembnejša tekma sezone. Če bi v gosteh premagali CFR Cluj, bi si napolnili klubsko blagajno, hkrati pa podaljšati evropsko sezono vsaj do novembra. Najbolj izkušeni član Maribora Rok Kronaveter je v karieri že zmagal v Cluju. Danes mu bo v zvezni vrsti pomagal tudi Jan Repas, ki ga je pogrešal prejšnji četrtek v Ljudskem vrtu. "Mesto Maribor si zasluži evropsko jesen," poudarja Domžalčan in širi optimizem.

Bi lahko Jan Repas predstavljal jeziček na tehtnici v korist Maribora? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Obračun med romunskim in slovenskim prvakom se bo začel danes ob 19. uri. Mariborčani bodo za razliko od prve tekme s Clujem (0:0) nastopili z okrepljeno zasedbo. Nastopila bosta tudi Nemanja Mitrović in Jan Repas, ki sta odslužila kazen rumenih kartonov.

25-letnega Domžalčana pred srečanjem v Romuniji spremlja dober občutek: "Na prvi tekmi se je izkazalo, da imamo opravka s tehnično zelo zahtevno ekipo, potrebujemo prave rešitve in dovolj hitrosti v igri. Še vedno se nam dogajajo padci v igri, a verjamem, da jih bomo tokrat preprečili. Obrnili smo nov list, prišla je nova energija, kar je opazno tudi na igrišču. Privajamo se na zahteve novega trenerja in verjamem, da z novimi motivi lahko pridemo do napredovanja. Moramo pa biti bolj igrivi v napadu in si ustvariti več priložnosti kot do zdaj. Naj se ponovi scenarij dvoboja proti beloruskim prvakom. Mesto si zasluži evropsko jesen. Storili bomo vse, da bi razveselili navijače in podaljšali evropsko tekmovanje do zime," nekdanji nogometaš Domžal in Caena poudarja, kako bi si Maribor, za mnoge najbolj nogometno mesto v Sloveniji, zaslužil daljšo evropsko sezono.

Bergsen: Ozračje v slačilnici je spodbudno

Menno Bergsen je na štirih od sedmih evropskih tekem ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vratar Maribora Menno Bergsen, ki je dočakal priložnost med vratnicama vijolic po hudi poškodbi prvega čuvaja mreže Ažbeta Juga, je ohranil mrežo nedotaknjeno na štirih od sedmih letošnjih evropskih tekem. Če bi mu to s pomočjo soigralcev uspelo tudi danes, bi imel Maribor velike možnosti, da si zagotovi napredovanje v skupinski del konferenčne lige, napolni klubsko blagajno, navijačem pa vse do novembra ponudi možnost ogleda šestih atraktivnih tekem.

"S skupnimi močmi bomo skušali ustaviti poskuse tekmecev tudi na povratni tekmi. Čaka nas zahtevna naloga, zavedamo se kakovosti romunskega prvaka. Predvsem posameznikov iz ofenzivnega dela. Temeljito smo se pripravljali, ozračje v slačilnici je res spodbudno. Vemo, kaj zmoremo in na čem lahko gradimo pot do uspeha. Želje o evropski jeseni so uresničljive,'' je optimist tudi 22-letni Nizozemec, pred katerim je, podobno velja tudi za večino njegovih soigralcev pri slovenskem prvaku, najpomembnejša tekma kariere.

Rok Kronaveter se lahko pri 35 letih pohvali z bogato in pestro kariero. Del nje je preživel tudi v Romuniji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Največ izkušenj ima v mariborskem taboru Rok Kronaveter. Nekdanji slovenski reprezentant si je pred sedmimi leti služil nogometni kruh v Romuniji. Igral je za Petrolul Ploiesti in gostoval tudi pri CFR Cluj. Na stadionu, kjer bo danes z Mariborom želel podaljšati evropsko sezono, je tako 22. marca 2015 na tekmi domačega prvenstva proslavljal zmago z 1:0. Če bi ponovil uspeh tudi danes, bi se z Mariborčani razveselil prvega nastopa v skupinskem delu konferenčne lige.

Petrescu prepričan, kako bodo odločale napake

Cluj pod vodstvom Dana Petrescuja letos še ni izgubil evropske tekme. Foto: Guliverimage O tem, kako neugoden tekmec zna biti Maribor, romunsko javnost pred današnjim srečanjem opozarja trener Cluja Dan Petrescu. Nekdanji zvezdnik romunskega nogometa sporoča, kako je Maribor pod vodstvom novega trenerja dvignil raven igre. "Maribor ima opravka s slabšim rezultatskim obdobjem, a po prihodu Krznarja še ni izgubil. Dvakrat je remiziral. Odigral je dve dobri tekmi. Zdaj ima boljšo organizacijo igre, obramba je trdnejša. Na tekmi v Cluju bodo odločale napake. Kdor jih bo storil manj, bo napredoval v konferenčno ligo," je prepričan 54-letni Romun.

Njegovi varovanci bodo danes deležni prednosti domačega igrišča. Dvoboj se bo začel ob 19. uri na stadionu Constantin Radulescu, na katerem se je trener Maribora Damir Krznar že veselil. Leta 2020 je z zagrebškim Dinamom, takrat je bil pomočnik trenerja Zorana Mamića, po izvajanju 11-metrovk izločil serijskega romunskega prvaka v kvalifikacijah za ligo prvakov. Bo dve leti pozneje proslavljal uspeh še z Mariborom?