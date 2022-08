Gorica in Maribor z remijem prekinila niz porazov, Olimpija ostaja stoodstotna

Šesti krog 1. SNL sta v ponedeljek z remijem (0:0) zaključila Gorica in Domžale. Novogoričani so končali niz štirih porazov. Nogometaši Maribora so v nedeljo proti Celju vodili že z 2:0, a so se na koncu morali zadovoljiti s točko (2:2). Vijolice so na šestih tekmah le enkrat zmagale, so pa z remijem prekinile niz treh prvenstvenih porazov. Vodilna Olimpija je v derbiju kroga v soboto na Bonifiki premagala drugouvrščeni Koper (2:0). Mura je poglobila krizo Brava, Radomlje in Tabor sta se v petek razšla brez golov

1. SNL, 6. krog: Petek, 19. avgust:

Radomlje : Tabor 0:0 Sobota, 20. avgust:

Bravo : Mura 0:1 (0:0)

Daku 85.

Trontelj (Bravo) je v 83. minuti zapravil 11-metrovko.



Koper : Olimpija 0:2 (0:0)

Sešlar 36., 90. + 3 Nedelja, 21. avgust:

Maribor : Celje 2:2 (2:2)

Božić 6., 23.; Ikwuemesi 37., 41.



Ponedeljek, 22. avgust:

Gorica : Domžale 0:0 (0:0)

Gorica, ki se je v tej sezoni že navadila nastopati ob ponedeljkih, je pot iz krize, saj je nanizala štiri poraze (največ izmed vseh v 1. SNL), iskala na domači zelenici proti Domžalam.

Četa Mirana Srebrniča je le uspela prekiniti niz štirih porazov in vknjižila prvi remi. Domžalčani pa so po dveh zmagah (Maribor, Bravo) še tretjič to sezono remizirali in s točko na tretjem mestu prehiteli Muro. Gorica je osma.

Mariborčani so remizirali s Celjem (2:2). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor vodil z 2:0, a na koncu le remiziral

Nedelja v 1. SNL je bila rezervirana za štajerski derbi. Čeprav sta Maribor in Celje načrtovala, da bosta v prestižni obračun v Ljudskem vrtu vstopila z višjih mest na lestvici, so skromni rezultati na začetku sezone naredili svoje. Zlasti pri vijolicah, ki so v zadnjem mesecu priredile navijačem ogromno razočaranj, izgubili so kar šest tekem zapored, si otežili pot do evropske jeseni, v prvenstvu pa padli na sramotno zadnje mesto.

Potem ko je Maribor pod vodstvom Damirja Krznarja v četrtek na evropski tekmi z remijem proti Cluju prekinili niz šestih porazov, je danes v obračunu s Celjem iskal tudi zelo želeno zmago, a se je moral na koncu zadovoljiti z remijem (2:2). Celjani so zdaj sredi lestvice pri sedmih točkah, Maribor jih ima po novem štiri oziroma 14 manj od vodilne Olimpije. Aktualni prvaki so sicer odločno odprli srečanje, že v 6. minuti je domače v vodstvo popeljal Marko Božić, ki je v 23. minuti povišal na 2:0. A sledil je odgovor Celja, ki je v razmaku štirih minut v zaključku prvega polčasa izenačil. Dvakrat je bil natančen Chukwubuikem Ikwuemesi, ki je s tem postavil tudi končni izid tekme.

Svit Sešlar je dvakrat zatresel mrežo Kopra in odločil veliki derbi šestega kroga. Foto: Vid Ponikvar

Sanjski niz Olimpije in Riere se nadaljuje, padla tudi Bonifika!

Neverjetnega niza Olimpije v 1. SNL kar ne more biti konec! Ljubljančani so v uvodnih šestih krogih pod vodstvom Alberta Riere preskočili vse ovire, osvojili maksimalnih 18 točk, mreža Matevža Vidovška pa je ostala nedotaknjena. Mladi španski strateg je v slačilnico zmajev prinesel novo energijo, stres in težave, s katerimi se je v začetku poletja srečeval klub, utrdili so vez med igralci in okrepili ekipni duh.

Navijači Olimpije, ki so se na derbi vodilnih moštev v Koper odpravili v velikem številu, so navdušeno pozdravili nov uspeh. Tokrat je padla Bonifika, ki že dolgo ni bila tako polna. Trenerju Kopra Zoranu Zeljkoviću se je tako uresničila želja, da bi vodil srečanje pred polnim stadionom, drugi del načrta, v katerem je razmišljal pred tekmo, saj je želel kot prvi v tej sezoni v 1. SNL premagati Olimpijo, pa se mu ni posrečil.

Celi Koper ljubi Olimpijo!https://t.co/8XMoDTWd7Y — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 20, 2022

Olimpija je z novo zrelo predstavo prišla do vseh treh točk. V prvem polčasu je najprej najbolj vroči vratar sezone Matevž Vidovšek z izjemnim posredovanjem ubranil nevaren strel Andreja Kotnika, s petimi zadetki najboljšega strelca tekmovanja! Takrat je bil rezultat še 0:0, kmalu zatem pa je Svit Sešlar, 20-letni up slovenskega nogometa in zeleno-belih, po mojstrski akciji Olimpije, pri kateri sta imela prste vmes še kapetan Timi Max Elšnik in Mustafa Nukić, premagal Adnana Golubovića.

Koprčani, ki so najverjetneje že ostali brez Žana Žužka, katerega snubi italijanski drugoligaš Bari, so zaradi poškodbe morali že v prvem polčasu menjati branilca. Namesto Franja Prceta je vstopil Aleksander Rajčević. Koprčani so v drugem polčasu lovili izenačenje, si pripravili nekaj priložnosti, največjo je imel Kaheem Parris, a je bil Vidovšek med vratnicama nepremagljiv ali pa so bili streli kanarčkov nenatančni.

S tem je Korošec niz nedotaknjene mreže pri Olimpiji v domačem prvenstvu povišal na 630 minut, za popolno srečo gostov in navdušenje glasnih privržencev pa je v sodnikovem podaljšku z drugim zadetkom na tekmi poskrbel Sešlar. Izkoristil je imenitno podajo rezervista Ruija Pedra in spretno premagal vratarja Kopra.

Albert Riera je popeljal Olimpijo do šeste zaporedne zmage v 1. SNL. V soboto bo lovil že sedmo, ko se bodo zmaji pomerili z Radomljani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmaji so tako po uvodni šestini prvenstva najbližjemu zasledovalcu Kopru ušli že na +6, španski strateg Riera pa je prvo gostovanje na stadionu, ki ga zelo dobro pozna, saj je pred šestimi leti za kratek čas oblekel dres Kopra, a v 1. SNL odigral le eno tekmo, nato pa zaradi poškodbe in spora s takratnim športnim direktorjem ni več zaigral na Primorskem, opravil z odliko.

Koper je bil tudi njegov zadnji klub v bogati igralski karieri. Za zdaj mu gre v trenerski imenitno, saj na klopi zmajev podira mejnike, niz pa bo poskušal nadaljevati prihodnjo soboto, ko bo Olimpija v Stožicah pričakala Radomlje.

Bravo zapravil 11-metrovko, nato je kmalu sledila kazen

Na dvoboju v Spodnji Šiški sta se ekipi Brava in Mure spogledovali z remijem brez zadetkov, nato pa so sledile dramatične zadnje minute. Najprej se je mlademu ljubljanskemu klubu, ki je v tej sezoni dosegel le en zadetek, ponudila izjemna priložnost za zmago.

Po prekršku Kaija Cipota nad Martinom Kramaričem je sodnik Alen Bubek pokazal na belo točko. Odgovornost za izvedbo je prevzel Žan Trontelj, a je zadel prečko. Vratar Mure Matko Obradović, ki se je pred tem izkazal s številnimi uspešnimi posredovanji, je tako s pomočjo sreče zadržal mrežo nedotaknjeno.

Pred tem pa je bila boginja fortune naklonjena tudi njegovemu stanovskemu kolegu in rojaku med vratnicama Brava. Matija Orbanić je bil na začetku drugega polčasa že premagan, a je Dardan Shabanhaxhaj zatresel prečko. Ko se je po zapravljeni 11-metrovki Ljubljančanov že zdelo, da se bo tudi drugo srečanje šestega kroga razpletlo brez zadetkov, pa je najboljši strelec Mure Mirlind Daku pet minut pred koncem popeljal goste v vodstvo in poskrbel za delirij navijačev črno-belih v Ljubljani. Napadalec iz Kosova je dosegel četrti zadetek v tej sezoni, Bravo pa je izgubil že peto tekmo v tej sezoni, na kateri ni zatresel mreže tekmeca.

Petkova uvertura brez zadetkov

Tabor je pod vodstvom Dušana Kosića nanizal že štiri tekme brez poraza. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška karavana se je ta konec tedna najprej ustavila v Domžalah, kjer igrajo domače tekme "brezdomci" Radomljani. Ti so se za uvod brez zadetkov razšli s Taborom.

V tekmo so sicer bolje krenili nogometaši Tabora, ki so imeli v prvem polčasu kar nekaj lepih priložnosti, a gola niso dosegli. Anemični Radomljani, pri katerih zaradi bolezni ni bilo trenerja Nermina Bašića, so prvič nevarno zagrozili v 59. minuti, ko so si v enem napadu priigrali kar tri priložnosti, poskusi Madžida Šošića, Luke Cerarja in Nedima Hadžića pa so gostujoči obrambni igralci onemogočili v zadnjem hipu. V zadnjem delu tekme so Radomljani in Sežančani zaigrali zelo taktično in previdno, tekma pa se je tako končala brez zadetkov.