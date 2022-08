Ljubljenca navijačev Olimpije ganili do srca: Hvala vsem!

Mustafa Nukić, katerega pestro, poučno in kruto življenjsko zgodbo smo lahko spoznali v sobotnem intervjuju , spet žari od zadovoljstva. Strelske suše in obdobja, v katerem je njegov klub nizal zmage, sam pa zapravljal zrele priložnosti, dvakrat celo najstrožjo kazen, je konec. Proti Gorici je zadel dvakrat v polno. V srcu mu je odleglo, po novi, že peti zaporedni zmagi Olimpije v prvenstvu, pa se je zahvalil vsem, ki so mu v najbolj stresnih trenutkih stali ob strani. Soigralcem, trenerju Albertu Rieri, ki ga zelo spoštuje, in zlasti navijačem, ki so z aplavzom in podporo pobožali njegovo dušo in poskrbeli, da je v trenutku pozabil na vse skrbi.

Na lica se mu je vrnil nasmešek, s tribune je odmevalo ''Nuka, Nuka.'' Če je pred nekaj tedni, ko je Olimpija po viteškem boju izpadla iz Evrope proti Sepsiju, sam pa je zapravil strel z bele točke, že drugega v tej sezoni, podoživel najbolj žalostni trenutek sezone, je po zmagi nad Gorico, katero je oplemenitil s kar dvema zadetkoma (2:0) in prekinitvijo strelske suše, proslavljal veličasten trenutek. Čutil je veliko olajšanje.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Gorico, foto Siniša Kanižaj/Sportida:

Napoved trenerja Alberta Riere, ki je po vseh zapravljenih priložnostih najboljšega strelca Olimpije v prejšnji sezoni in številnih razveljavljenih zadetkih brezpogojno verjel v Mustafo Nukića in njegove strelske sposobnosti, se je uresničila. Španec je dobro vedel, da delovna vnema izkušenega napadalca, ljubljenca in vzornika občinstva, ki jo kaže na treningih, prinaša dovolj trdno zagotovilo o tem, kako bo začel tresti mreže tudi na tekmah. In res.

Nikdar ni začutil, da mu ne bi več zaupali

V prejšnji sezoni je bil z 12 zadetki prvi strelec zmajev. V tej sezoni se sploh ne obremenjuje s strelsko statistiko, važno mu je le, da Olimpija zmaguje in se bliža končnemu cilju, naslovu prvaka. Foto: Vid Ponikvar Proti Gorici mu je steklo. V prvem polčasu je sodnik upravičeno razveljavil njegov zadetek, ker je bil prehiter za korak, dva. Nato pa je v drugem delu najprej zadel z bele točke, si vidno oddahnil, nato pa le nekaj minut pozneje v igrivem slogu, tako kot je v preteklosti navduševal na uličnem nogometu, mojstrsko premagal gostujočega vratarja še z natančnim strelom z okrog 18 metrov. Ta je bil nekaj posebnega v njegovi karieri. OptaŽabar, zvesti kronist statističnega dogajanja pri zeleno-belih, je predstavil podatek, da je bil to prvi zadetek, ki ga je Nukić dosegel v dresu Olimpijo po strelu izven kazenskega prostora.

''V zadnjem letu so se mi pri Olimpiji dogajale prelepe stvari. Zadetki in podobno. Naivno bi bilo pričakovati, da bo vedno tako. V nogometu pridejo tudi slabi trenutki. Hvaležen sem vsem, predvsem publiki, ker nisem nikdar začutil, da bi izgubili zaupanje vame. To mi ogromno pomeni. Je pa res, da se trudim na treningih in drugje. Povsod dam vse od sebe, včasih gre žoga v gol, včasih ne, pomembno mi je le, da si po tekmi nimam kaj očitati. Vedno dam vse od sebe,'' je Nukić v svojem slogu, polnem skromnosti, ponižnosti in podrejanju ekipnih ciljev, dal vedeti, kako se je ves čas trudil in verjel, da bodo nastopili tudi trenutki, ko se bo na seznamu strelcev končno znašlo tudi njegovo ime.

Navijači Olimpija ga zelo spoštujejo. Nikoli ni skrival povezanosti z zeleno-belim klubom, ki ga nosi globoko v srcu in bi naredil vse zanj. Tako se je opravičeval privržencem po zgrešeni 11-metrovki na dvoboju s Sepsijem. Foto: Vid Ponikvar

''Ne bi pa govoril o tem, da sem golgeter. Ponovno je zmagala ekipa, ponosen sem na vse fante in sodelavce, ne bi izpostavljal nobenega posameznika,'' želi tudi v prihodnosti graditi podobo Olimpije, pri kateri je na vsaki tekmi zmožen nekdo stopiti v ospredje in povleči zeleno-beli voz do končne zmage.

Občinstvo ga je opogumilo z bučnim aplavzom

Veselje Mustafe Nukića in soigralcev, ko se je zatresla mreže Gorice v Stožicah. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Zmaji v prvenstvu premagujejo vse ovire, hkrati pa ohranjajo mrežo nedotaknjeno. V uvodnih štirih krogih so nabirali točke po zaslugi zadetkov Nukićevih soigralcev, v ponedeljek, ko je večerno srečanje med Olimpijo in Gorico v Stožicah spremljalo nekaj več kot tisoč gledalcev, pa se je odprlo 31-letnemu Ljubljančanu. Ko je sodnik Mihael Antić v 52. minuti po ogledu VAR posnetka po spornem igranju Matije Široka z roko v kazenskem prostoru pokazal na belo točko, se je v središču pozornosti znašel Nukić.

Trener Riera je ves čas, odkar se je njegov varovanec boril s strelsko krizo, ponavljal, kako mu še naprej zaupa. In da bo, ko bo napočil trenutek za 11-metrovko, vzel žogo v roke prav Nukić. Tako je tudi bilo. Občinstvo je prepoznalo pomembnost trenutka in z bučnim aplavzom iz misli napadalca Olimpije pregnalo še zadnjo negotovost.

Ljubljenec navijačev Olimpije želi nadaljevati zmagoviti niz zmajev v Kopru, kjer bo v soboto potekal derbi 6. kroga Prve lige Telemach. Foto: Vid Ponikvar

''Ni mi bilo vseeno. Ko čutiš takšno zaupanje ljudi, jih ne želiš razočarati. Rad bi se zahvalil soigralcem, trenerju, zlasti pa občinstvu, da mi je dalo v trenutku, ko sem vzel žogo, tako veliko podporo. Tudi soigralci so mi rekli, naj streljam. In da bom streljal 11-metrovko, tudi če jo zgrešim tretjič zapored,'' je pojasnjeval junak zmage Olimpije nad Gorico, kakšne misli so se mu pletle po glavi, ko je stopal proti beli točki.

Takšne tekme so vedno najtežje

S predstavo Olimpije je bil zadovoljen, a le do 70. minute. Nato si je Gorica ustvarila kar nekaj priložnosti, a je ostala mreža zmajev nedotaknjena. Foto: Vid Ponikvar Nato je zadel v polno, dodal še en zadetek, Olimpija pa je uresničila cilj. Tekmo, ki je ponavadi najtežja, saj prihaja neposredno po čustveno naporni zmagi na večnem derbiju, je dobila z 2:0.

''Naslednja tekma po derbiju je vedno najtežja. Ta zmaga je pomembna. Odigrali smo dobrih 60, 70 minut, na koncu pa nerazumljivo popustili. To moramo popraviti, da bo še tistih 20 minut bolje, in tekmecu ne pustimo nobene priložnosti,'' je nakazal, kaj bo potrebno popraviti še v prihodnosti. O tem, kako lahko vodstvo z 2:0 uspava moštvo, ki ima prednost, je spregovoril tudi njegov trener in dejal, da se to dogaja tudi bistveno večjim ekipam od Olimpije.

Nukić izpostavil prispevek trenerja Riere

Odkar je Albert Riera na trenerskem stolčku nasledil Roberta Prosinečkega, ni v 1. SNL izgubili niti točke. Mreža Matevža Vidovška se v tej sezoni sploh še ni zatresla. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Španec, poln znanja in izkušenj, pa tudi izjemnih motivacijskih prijemov, s katerimi je v rekordno kratkem času ustvaril sproščeno vzdušje v slačilnici zmajev, je osvojil srca nogometašev. ''Trener ima ogromne zasluge za rezultate Olimpije. Prepoznal je kakovost vsakega igralca, ga umestil v ekipo, in rezultati so vidni,'' je zelo zadovoljen, da je po stresnem obdobju, ko so nastopile menjave, navijači pa izžarevali dvom v organizacijske sposobnosti vodstva kluba, naletel na tako ambicioznega in vestnega stratega.

Riera ves čas, odkar vodi Olimpijo, ponavlja, da ima v rokah ''ferrari'' in z njim cilja na naslov prvaka. S takšno zmagovalno miselnostjo je okužil tudi igralce. ''Kar se tiče zadetkov, je lepo dati gol, a sem si v tej sezoni zadal le en cilj. Samo lovoriko, naslov prvaka z Olimpijo. Osebni cilji so povsem v drugem planu. Na prvem mestu je Olimpija,'' sporoča Nukić in ima še kako prav. Olimpija je dobesedno na prvem mestu, vsaj na razpredelnici, v soboto pa jo čaka nov izpit zrelosti, ko odhaja na gostovanju k najbližjemu zasledovalcu Kopru. In to z vročim Nukićem, ki je prekinil strelski post v najbolj neugodnem trenutku za Primorce.