Sodniška odločitev, ki je Olimpiji odprla pot do zmage in razburila Gorico

Če v slovenskem nogometnem prvenstvu z najdaljšim zmagovitim nizom izstopa vodilna Olimpija, pa je največ zaporednih porazov zbrala Gorica. Tisti, ko je v ponedeljek v Stožicah izgubila z 0:2, je bil že četrti zaporedni. V taboru vrtnic so dali vedeti, da bi bilo lahko marsikaj drugače, če bi bile na zadnjih tekmah sodniške odločitve drugačne, zlasti tiste po ogledu VAR-posnetka. "To je smešno," sporoča kapetan Gorice Etien Velikonja, njegov trener Miran Srebrnič pa dodaja, da je dvoboj v Ljubljani odločila sporna enajstmetrovka.

V taboru Novogoričanov, povratnikov med prvoligaško elito, so po porazu v Ljubljani prevladovali mešani občutki. Zavedali so se, da bi morali na zelenici v Stožicah prikazati bistveno več, če bi hoteli ostati neporaženi, po drugi strani pa jih je zmotila sodniška odločitev, po kateri je Olimpija v 52. minuti izvajala najstrožjo kazen. Glavni sodnik Mihael Antić je po ogledu VAR-posnetka pokazal na belo točko. Razlog? Igranje Matije Široka z roko v kazenskem prostoru.

"Ko sem po tekmi pogledal posnetek, ne bi rekel, da je šlo za igranje z roko. Je pa bilo precej blizu. Ta enajstmetrovka je odločila tekmo. Po njej smo padli v luknjo, nismo bili več dobri," je po porazu v Ljubljani (0:2) dejal Miran Srebrnič. O tem, da se je Gorici v 52. minuti godila krivica, je bil še bolj neposreden Etien Velikonja. Kapetan Gorice, pred leti tudi napadalec Olimpije, je spomnil javnost tudi na nedosojeno enajstmetrovko v prid vrtnic prejšnji teden.

"V Ljubljano smo prišli po točke. Nismo jih dosegli, tako da nismo zadovoljni, čeprav nismo bili tako daleč, kakor kaže rezultat. Tista enajstmetrovka … To je smešno. Realno je bila naša situacija proti Kopru dosti bolj čista, a tisto ni bila enajstmetrovka, tako da … A tako je pač. Gremo naprej, treba je držati skupaj, dvigniti glavo in se boriti," je dejal nekdanji slovenski reprezentant, ki je nedavno proslavljal srečni trenutek v družini, saj je že tretjič postal očka.

Novogoričani so nedotaknjeno mrežo zadržali do 52. minute, ob koncu srečanja pa zapravili kar nekaj priložnost za vsaj časten zadetek. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kaj pa se je zgodilo Gorici prejšnji teden? Koper je takrat v novogoriškem Športnem parku vodil z 2:1, nato pa je glavni sodnik Slavko Vinčić zaradi domnevnega igranja Maja Mittendorferja z roko v svojem kazenskem prostoru pokazal na belo točko, a nato odločitev po ogledu VAR-posnetka razveljavil. Tako je ostalo pri zmagi Kopra, Gorica pa je nadaljevala niz (tesnih) porazov, ki se je v Stožicah še podaljšal. Vrtnice, ki so v novo sezono vstopile z domačo zmago nad Bravom, so tako doživele štiri zaporedne poraze.

Srebrnič pohvalil Olimpijo, Velikonja samokritičen

Miran Srebrnič si želi prihoda vsaj še dveh poletnih okrepitev, s katerimi bi imela Gorica večje možnosti za obstanek. Foto: Mario Horvat/Sportida Trener Srebrnič v Ljubljani ni bil nezadovoljen s predstavo izbrancev, zlasti v obdobju do prvega zadetka zmajev. "Pričakovali smo, da bo posest žoge pripadla Olimpiji. Dosti so pletli, a se mi zdi, da smo do enajstmetrovke dobro zapirali stvari in ji nismo dovolili veliko priložnosti. Nato pa je enajstmetrovka odločila tekmo," je pojasnil primorski strateg, ki priznava, da ima njegova ekipa kar nekaj pomanjkljivosti, pozna se tudi pomanjkanje izkušenj, saj kar nekaj igralcev prvič nastopa v prvi ligi. Čestital pa je tudi Olimpiji, ki je v tem trenutku najboljši slovenski klub. "Težko je zdržati proti njej celotno tekmo, da bi se lahko obranil. Ima kakovost, mi pa bi morali biti tehnično boljši na žogi skozi vso tekmo. Nismo izbirali pravih rešitev."

Gorica se je ob koncu srečanja trudila, da bi dosegla vsaj častni zadetek. Najbližje je bil Velikonja, ki je imel v zadnjem obdobju nekaj zdravstvenih težav, tako da je v Ljubljani zaigral šele v drugem polčasu. V 88. minuti se mu je ponudila izjemna priložnost za zadetek, a je žogo iz neposredne bližine poslal čez vrata. Zgrešil je "zicer", počasni posnetek pa je razodel, da ga je malce, a ravno toliko, da je bilo dovolj, pri tem iz ritma vrgel Đorđe Crnomarković. "Ni mi uspelo. To je bila moja krivda. Tako priložnost moram izkoristiti," je dejal Velikonja.

Matevž Vidovšek v tej prvenstveni sezoni sploh še ni prejel zadetka. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Mreža Matevža Vidovška, ki je med vratnicama Olimpije prvič stal v zadnjem krogu zadnje sezone, nato pa sploh še ni prejel zadetka, se tako ni zatresla niti po šesti zaporedni tekmi. Niz nepremagljivosti, ob kateri je mreža zeleno-belih nedotaknjena, še kar traja in traja. Ostaja pa vprašanje, kaj bi se zgodilo na tekmi, če glavni sodnik na začetku drugega polčasa ne bi pokazal na belo točko. Takrat je bil rezultat še 0:0 …

Riera: Ne verjamem, da smo Gorico premagali le zaradi enajstmetrovke

Španski strateg Albert Riera je Olimpijo popeljal do pete zaporedne prvoligaške zmage brez prejetega zadetka! Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Kaj pa je o enajstmetrovki, ki je poskrbela za nezadovoljstvo v taboru Gorice, povedal trener Olimpije Albert Riera?

"Včasih ti bo VAR pomagal, včasih pa bo obratno. Prejšnji teden sem spremljal tekmo med Gorico in Koprom, na kateri bi morali dosoditi enajstmetrovko za Gorico, a je niso. To je bilo slabo za Gorico. Uporabo VAR doživljam kot nekaj pravičnega, ker lahko vidiš ponovitev. Imaš več možnosti, da vidiš, kaj se je kje zgodilo. Ne verjamem pa, da smo premagali Gorico le zaradi te enajstmetrovke. Naredili smo še veliko dobrih stvari na igrišču," je dejal 40-letni Španec, ki pri Olimpiji še naprej vztraja s stoodstotnim izkupičkom v domačem prvenstvu, v katerem ima po pičlih petih krogih že kar 12 točk prednosti pred branilcem naslova Mariborom, proti Gorici pa je dočakal tako želeni konec strelskega posta Mustafe Nukića. Ljubljenec ljubljanskega občinstva je zadel dvakrat, prvič prav z bele točke, ki je dvignila toliko prahu v novogoriškem taboru.

V soboto vodilno Olimpijo čaka nov izziv, derbi na Bonifiki, kjer bo gostovala pri najbližjem zasledovalcu Kopru. Gorico pa v ponedeljek čaka zahtevno delo, v mesto vrtnic prihajajo Domžalčani.