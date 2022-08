"Ko vas pokliče Maribor, gre za veliko čast. Za izziv, ki ga moraš sprejeti. Situacija ni rožnata, a menim, da gre bolj za rezultatsko kot za krizo igre. Ogledal sem si nekaj tekem že prej, bilo je nekaj dobrih predstav, vendar je zmanjkalo tudi nekaj sreče. Prejšnja sezona je bila zelo uspešna, zdaj pa se je zgodil predvsem manjši padec. Maribor je v različnih pogledih podoben našemu prejšnjemu klubu, Dinamu, z bremenom rezultata, kjer je samo zmaga tista, ki šteje. To je ozračje, v katerem se ustvarjajo resnični zmagovalci. Vedno je treba letvico dvigniti visoko in verjamem, da bo Maribor znova prišel na nekdanja zmagovita pota. Ti igralci niso pozabili igrati nogometa, ta strokovni štab ni pozabil ustvarjati želene igre. Zgodilo se je negativno obdobje, treba se je pobrati in ustrezno odzvati. Cilj je, da bi sodelovanje bilo dolgoročno. V ligi imamo dovolj časa, da popravimo zadeve, prvi cilj pa bo vse moči usmeriti v boj za evropsko jesen. Spomnim se izjemnega ozračja iz Ljudskega vrta, ki sem ga tudi neposredno doživljal in si želim, da ga bomo kmalu dočakali tudi na naših tekmah," je na uradni predstavitvi v Ljudskem vrtu povedal Damir Krznar.

Začetek novega poglavja v Ljudskem vrtu: novi trener @nkmaribor je Damir Krznar, dolgoletni član strokovnega tima zagrebškega Dinama. Premiera 50-letnega hrvaškega stratega na četrtkovi evropski tekmi v Ljudskem vrtu, pogodba do poletja 2024.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/ETHwvhqZ5F — NK Maribor (@nkmaribor) August 16, 2022



Z novim trenerjem je sklenjen dogovor o sodelovanju do konca sezone 2023/24, na spletni strani kluba sporočajo Mariborčani.

Damir Krznar je v prejšnji sezoni vodil zagrebški Dinamo v skupinskem delu lige Europa, kjer si je zagotovil napredovanje. Foto: Guliverimage

"Po tekmi z Domžalami in pogovoru z Radovanom Karanovićem je bila sprejeta odločitev, da moramo poseči po spremembi. Pri odločitvi o novem trenerju ni bilo pomislekov, Damir Krznar je bil glavni izbor in edini kandidat, s katerim sem govoril, saj sva hitro našla skupen jezik. Gre za trenerja, ki je vajen delovanja na visokih obratih in premore veliko nogometnega znanja, obenem pa s karizmo, človeškimi vrednotami, ki navdušijo. Je trener za velike klube in prihaja iz velikega kluba, tako da mu delovanje pod pritiskom ni tuje in je bil brez obotavljanja pripravljen takoj sprejeti izziv. Zaveda se, kam prihaja. Imava podobne poglede glede skupne vizije. Verjame, da ekipa ima kakovost in so klubski cilji uresničljivi v boju za naslov prvaka ter uvrstitvijo v evropske kvalifikacije. Želimo kratkoročno obrniti zadeve in pokazati ekipi, česar je zmožna, kar je pokazala še pred nekaj tedni. Dolgoročno pa peljati naš projekt naprej v želeno smer," pa je izbor predstavil športni direktor kluba Marko Šuler.



"Damir je takoj začel delati s popolno osredotočenostjo. Z analizo zadnje tekme in naslednjega nasprotnika. Z njim prihajata tudi Mihael Mikić kot prvi pomočnik in analitik Vedran Attias. Delovali bomo v razširjeni sestavi, dogovorili smo se, da naš obstoječi strokovni štab ostane zaradi hitrejšega spoznavanja kadra in izmenjave informacij, saj nas že v četrtek čaka prvi polčas tekme sezone," je še povedal Šuler.

Lani z Dinamom šokiral Tottenham Devet sezon je igral za zagrebški Dinamo. Foto: Reuters Damir Krznar je 50-letni Hrvat. Prihaja iz hrvaškega Zagorja, rojen je bil v Zaboku, v neposredni bližini Slovenije. Prve uspehe v članskem nogometu je dosegal v dresu Varteksa iz Varaždina, nato pa se je preselil v Zagreb, kjer je postal nezamenljiv člen na levi strani, bodisi obrambe bodisi zvezne vrste. Pri Dinamu je igral devet sezon, nato pa kariero, v kateri se nikoli ni odpravil v tujino, sklenil pri Interju iz Zaprešića. Leta 1998 je uresničil otroške sanje in zaigral tudi za člansko reprezentanco Hrvaške. Po letu 2010 je začel nabirati trenerske izkušnje. Bil je pomočnik številnim znamenitim imenom hrvaškega nogometa, tako Iliji Lončareviću (Inter) kot tudi Krunoslavu Jurčiću, Anteju Čačiću, Branku Ivankoviću in Zoranu Mamiću (vsi Dinamo). Mlajšemu bratu kontroverznega Zdravka Mamića je pomagal tudi na Bližnjem vzhodu, kjer je bil njegov pomočnik pri Al Nasru, Al Ainu in Al Hilalu. Lani je dočakal največji izziv v trenerski karieri, saj se je moral Mamić zaradi pravnomočne obsodbe in zaporne kazni posloviti od trenerskega stolčka pri Dinamu. Pri zagrebškem Dinamu je pomagal tudi nekdanjemu trenerju Maribora Krunoslavu Jurčiću ... Foto: Guliverimage Krznar je čez noč postal prvi trener in 18. marca 2021 navdušil nogometno Evropo, saj je Dinamo v Zagrebu po treh zadetkih Mislava Oršića ugnal zvezdniški Tottenham in ga izločil iz Evrope. Kmalu za tem je popeljal Dinamo do dvojne hrvaške krone, lani pa do napredovanja v skupinskem delu evropske lige. Zaradi slabših rezultatov v domačem prvenstvu je ob koncu leta 2021 ostal brez službe in se nato vrnil k delu trenerja druge ekipe zagrebškega Dinama, ki pa bo kmalu razpuščena. ... kot tudi Anteju Čačiću. Foto: Guliverimage Zanimivo je, da je poleti 2021 vodil zagrebški Dinamo na prijateljski tekmi proti Mariboru. Takrat je bil trener vijolic Simon Rožman, hrvaški prvaki pa so v Murski Soboti premagali Mariborčane z 2:1.

Na vrsti je projekt Cluj

Ko je Maribor v ponedeljek po šestih zaporednih porazih (Šerif, Koper, dvakrat HJK Helsinki, Olimpija in Domžale) in zadnjem mestu na prvenstveni lestvici prekinil sodelovanje z Radovanom Karanovićem, se je športni direktor Marko Šuler znašel pod pritiskom. Zgoščeni tekmovalni ritem, ki spremlja Mariborčane že vse poletje in povzroča vijolicam silovite težave na igrišču, prinaša novo, pomembno tekmo že v četrtek. Slovenske prvake čaka domača tekma z romunskim Clujem. Na tej pa bo vijolične že vodil novi trener, 50-letni Hrvat Damir Krznar. Danes v popoldanskih urah naj bi že vodil trening.

Radovan Karanović je v sezoni, v kateri Maribor brani naslov državnega prvaka, z vijolicami za vodilno Olimpijo po petih krogih zaostal za kar 12 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Četrtkova tekma s Clujem bo prvo dejanje play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo in še zadnja, tretja zaključna žogica za Mariborčane, da ponovijo lanskoletni dosežek Mure in zaigrajo v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Pred vijolicami je ogromen izziv, saj se bližata tekmi, na katerih si lahko Maribor napolni klubsko blagajno (nagrada za zgolj udeležbo v skupinskem delu tekmovanja znaša slabe tri milijone evrov) in dvigne samozavest, ki je po šestih zaporednih neuspehih zdrsnila na katastrofalno raven. O tem je po zadnjem porazu v Domžalah spregovoril tudi Rok Kronaveter.

