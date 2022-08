Maribor vendarle ukrepal: Karanović ni več trener

Po šestem zaporednem porazu je državni prvak Maribor le reagiral. Radovan Karanović ni več trener trenutno zadnjeuvrščene ekipe prve slovenske nogometne lige. "Verjeli smo do konca. Takšne odločitve so težke," je dejal Marko Šuler.

Po negativni rezultatski seriji so se odločili za spremembo na klopi, sporočajo iz Ljudskega vrta. Ni pa še jasno, kdo bo zamenjal Radovana Karanovića. Po sobotnem porazu z Domžalami tudi po petem krogu prve lige ostajajo na zadnjem mestu. Izpadli so v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in tretjem za evropsko ligo. Ta teden pa z Clujem igrajo zadnji predkrog konferenčne lige, ker je njihovo še zadnje upanje za evropsko jesen.

Marko Šuler Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Od danes naprej Radovan Karanović ni več glavni trener NK Maribor. Verjeli smo do konca. Takšne odločitve so težke, a to je trenutek, ko se tako klub kot jaz morava odzvati. V našem primeru je bila reakcija nujno potrebna. Vemo, kaj je pred nami, kaj nas čaka in morali smo povleči takšno potezo. Z naše strani zahvala trenerju za opravljeno delo, skupaj smo dosegli velike zadeve, tega ne gre pozabiti." je dejal športni direktor Marko Šuler. "Namenjali smo dosedanjemu trenerju vso podporo do konca v želji, da obrnemo zadeve. Nekaj kandidatov za novega trenerja je, o imenih še ne bi. Naša naloga je, da najdemo najprimernejšega, ki lahko kratkoročno obrne zadeve in uspešno pelje naš projekt naprej tudi dolgoročno."

Karanović sam po nedeljskem porazu ni odstopil, je pa dejal, da je na zamenjavo pripravljen. Če pa bo nadaljeval, je igralcem nakazal, da bodo potrebne velike spremembe.

Karanović: Vodstvu bi se zahvalil za priložnost, navijačem za podporo

Pred nekaj meseci so se skupaj veselili naslova prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po sporazumni prekinitvi pogodbe pa Karanović zdaj pravi: "Po osvojenem naslovu in uspešnem začetku evropskih kvalifikacij je kazalo povsem drugače, zdaj pa se je marsikaj obrnilo na glavo. V nekaj manj kot letu dni smo opravili veliko dobrega dela, z izjemo zadnjega meseca, ko je bil izkupiček slab. Vodstvu klubu bi se zahvalil za ponujeno priložnost, navijačem za podporo. Maribor bo vedno ostal moj klub, vsem želim uspešno nadaljevanje sezone. Iskreno želim, da se situacija obrne, da se moštvo vrne na uspešno pot, se skuša uvrstiti v skupinski del evropskega tekmovanja, nadaljuje z zbiranjem točk v prvenstvu in na ta način zažene novo, pozitivno energijo ter uresniči želje navijačev.”

Radovan Karanović je vodil Maribor na 39 tekmah, zabeležil 19 zmag, osem neodločenih izidov in 12 porazov (šest na zadnjih šestih tekmah).