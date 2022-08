Karanović se zahvaljuje Violam. Igralce opozarja, da sledijo velike spremembe.

Mariboru že dolgo ni do smeha. Vrag je vzel šalo, slovenski prvak tone vse globlje in globlje. Po šestem zaporednem porazu bi se v marsikaterem klubu že oglasil alarm in bi moral trener zapustiti položaj, pri Mariboru, kjer navijaška skupina Viole najbolj črni niz v zgodovini državne samostojnosti doživlja presenetljivo mirno in ne povzroča dodatnega pritiska, pa je drugače. Če bi Radovan Karanović vodil Olimpijo v obdobju, ko je bil predsednik zmajev Milan Mandarić, ne bi bilo dvoma. Strateg, navezan na mesto ob Dravi, sicer rojen v Drvarju v BiH, bi zagotovo že davno izgubil službo.

Tako pa ostaja prvi trener, čeprav so njegovi izbranci, ki v tej sezoni branijo naslov, nanizali kar šest porazov. En, dva, tri, štiri, pet, šest. Toliko tekem je Maribor izgubil zapovrstjo pod vodstvom Karanovića, tako v Evropi kot tudi Sloveniji, kjer je po novem neuspehu, porazu v Domžalah (2:3), še bolj prikovan na dnu lestvice.

Trener in igralci še naprej deležni podpore Viol

V prejšnji sezoni je Radovan Karanović z Mariborom osvojil naslov državnega prvaka, v tej pa je v uvodnih petih krogih izgubil kar štirikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Stolček trenerja bi se ponavadi ob tako mizernih rezultatih najtrofejnejšega slovenskega kluba nevarno tresel, pri Mariboru pa tega ni občutiti. Vsaj navzven. Športni direktor Marko Šuler v zadnjem obdobju ni z ničemer dal slutiti, da bi lahko sledile menjave. Še več, trenerju stoji ob strani in ga podpira v trenutkih, ko mu rezultatsko ne gre prav nič od rok, in doživlja udarec za udarcem. S tem si je nakopal odkrito nezadovoljstvo občinstva v Ljudskem vrtu, podobno velja tudi za Korošca, ki skrbi za kadrovsko politiko, a je mnenje najbolj zvestih in glasnih navijačev Maribora, pripadnikov navijaške skupine Viole, vseeno drugačen.

O glasnih kritikah, ki so v preteklosti ob vidnem nezadovoljstvu znale prerasti v ostra obračunavanja z igralci, ni ne duha ne sluha. Tako trener kot tudi igralci so še naprej deležni podpore Viol, o čemer so pričali tudi prizori v Domžalah, ko so skušali dvigniti močno omajano samozavest vijolic, nevajenih tako ponesrečenih nizov.

Kako se bo odločil športni direktor?

Kako pa o tem razmišlja Karanović? ''Navijači verjetno že dlje časa vedo, kakšno je stanje. Lahko jim rečem le, vsaka čast za pozitivno energijo, ki nam jo hočejo dati. Kako dolgo pa bo to trajalo, pa res ne vem,'' se zahvaljuje navijačem za podporo in razumevanje. Vseeno se v obdobju, polnem rezultatskih neuspehov, ne bi začudil, če bi ostal brez službe. ''Če se bodo ljudje iz kluba odločili za menjavo, bom to spoštoval. Na to sem pripravljen. Ne bi bilo težav,'' zagotavlja, da ga tovrstna odločitev klubskega vodstva ne bi presenetila.

Veselje nogometašev Domžal in nezadovoljstvo trenerja Maribora, ki ne more verjeti, kako nezbrani so lahko v nekaterih trenutkih njegovi varovanci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odstopa ni pripravljen dati sam, se je pa po bolečem porazu v Domžalah že sestal s športnim direktorjem, ki je spremljal dvoboj na manjši tribuni Športnega parka ob Kamniški Bistrici, poleg njega sta sedela pomočnik Marcos Tavares in poškodovani kapetan Martin Milec, prav nobenemu pa ni bilo do smeha. V mariborskem taboru vladata zamišljeno stanje in negotovost, ponedeljek bo tako prinesel odločitev, ali bo Maribor nove cilje naskakoval še pod Karanovićevim vodstvom.

''S športnim direktorjem sem naredil pogovor. Bomo videli, kaj se bo dogajalo.'' Če bo deležen nove zaupnice, športni direktor je še prejšnji teden zatrjeval, da menjava trenerja navkljub rezultatskim polomom v začetku sezone ne pride v poštev, načrtuje ogromne spremembe v vodenju. V tem primeru bi lahko nogometaši v vijoličnih dresih spoznali povsem drugačno plat stratega, ki je v prejšnji sezoni poskrbel za največje uspehe zlasti zaradi tega, ker je z igralci stkal prijateljsko vez in jo še nadgrajeval.

Če bo še naprej vodil Mariborčane, bo v nadaljevanju z vijolicami bistveno manj "prijazen". Foto: Grega Valančič/Sportida

''Vse bom skušal obrniti na glavo obrniti. Do zdaj sem božal igralce, bil z njimi v dokaj prijateljskem odnosu, zdaj pa bomo šli naprej drugače. Moramo narediti vse, da spremenimo stvar,'' bi rad končal rekordno črni niz, odkar se Maribor dokazuje na igriščih v obdobju državne samostojnosti.

Pri igralcih ga najbolj skrbi nezbranost

Menno Bergsen je v tej sezoni v 1. SNL na petih srečanjih prejel kar 12 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Ni mu jasno, zakaj so njegovi izbrancem na tekmah tako nezbrani. Tekmeci to znajo izkoriščati, Mariborčane so premagali še šestkrat zapored. ''Tudi zdaj smo prejeli dva zadetka proti Domžalah, ko smo si ju najmanj želeli. Ne vem, kako smo lahko tako nezbrani v standardnih situacijah. S tem se ukvarjamo že dolgo, skušamo popraviti, a teh težav ne zmoremo rešiti. Ne najdemo pravega odgovora.''

Zgoščen ritem tekem mu pri tem ni zaveznik. Časa, ki bi lahko na treningih posvečal odpravljanju težav in iskanju novih rešitev, ni pretirano veliko. Karanović poudarja, kako je nastopilo težavno obdobje, v katerem vlada negativno psihološko stanje. ''Težko je ohraniti mirnost, če dobivamo tako naivne zadetke,'' so ga v Domžalah, ko je moral po srečanju seči v roko in čestitati nekdanjemu ''šefu'' in predhodniku v Ljudskem vrtu Simon Rožman, zmotili prejeti zadetki, zlasti prvi in drugi.

Ne glede na vse ostaja pozitiven

Sezona, v katero je vstopil na krilih šampionske energije in v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočil prvo oviro, s katero si je v Evropi zagotovil še tri zaključne žogice za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, se je spremenila v nočno moro in mukotrpno iskanje rešitev. ''Po tako zelo lepi izkušnji nisem niti v sanjah pričakoval, da bo prišlo do tega. Ogromno je objektivnih in subjektivnih razlogov. Priznam, v teh dneh nemirno spim,'' mu ni vseeno. Če se bo klubsko vodstvo odločilo, da mu ponudi novo priložnost, mu v prihodnosti ne bo manjkalo motivacije.

Domžalčani so prek novinca Franka Kovačevića povedli že po devetih ninutah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav se mu je že šestkrat zapored ponesrečilo (Šerif, Mura, dvakrat HJK Helsinki, Olimpija in Domžale), verjame, da bi lahko Maribor pod njegovim vodstvom izplaval iz krize. ''Ostajam pozitiven. Ne glede na to, kar se dogaja. Čutim odgovornost do tega, vse, kar se bo dogajalo naprej, bom spoštoval. V tem trenutku ni smiselno kaj govoriti,'' čaka, da mu klubsko vodstvo sporoči odločitev, ali želi še nadaljevati trenersko delo z njim ali pred četrtkovim spopadom s Clujom iskati novo rešitev. Verjame, da bo do ponedeljkovega treninga že točno vedel, kakšna je njegova usoda.