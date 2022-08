Mariboru "grozijo" romunski železničarji

Kaj je sploh CFR Cluj? Prihaja iz enega večjih romunskih mest Cluj-Napoca, je petkratni zaporedni prvak in v zadnjih letih najuspešnejši nogometni klub iz domovine grofa Drakule tako na domačih kot tudi evropskih zelenicah. Ima dolgo zgodovino, saj je bil ustanovljen pred 115 leti, še v obdobju, ko je bila Transilvanija podobno kot Slovenija del Avstro-Ogrske.

Klub, ki prihaja iz severozahodnega dela Romunija, je navezan na železnico. V središču grba je podoba vlaka. To nikakor ni naključje, saj je CFR kratica za romunske železnice (Caile Ferate Romane). Nogometaši Cluja so tako znani tudi pod vzdevkom železničarji.

Navijači Cluja so v četrtek pozdravili domačo zmago nad Šahtjorjem iz Soligorska. Foto: Guliverimage

Domače tekme igrajo na stadionu Constantin Radulesco, ki sprejme nekaj več kot 22 tisoč gledalcev, predsednik kluba pa je nekdanji romunski nogometni sodnik Cristian Balaj, zagrizen borec proti uporabi dopinga v športu.

Letos v Sloveniji že premagali Koper

Romunski prvaki so se letos že mudili v Sloveniji. Na sončni strani Alp so opravili poletne priprave, na katerih so nanizali nekaj odmevnih rezultatov. Tako so 18. junija v Gornji Radgoni premagali Koper z 2:0, bili boljši tudi od splitskega Hajduka in beograjskega Partizana, ko pa se je začela sezona, je sledilo razočaranje. V kvalifikacijah za ligo prvakov so se nepričakovano spotaknili že na prvi oviri in izpadli proti armenskemu prvaku Pjuniku. Boleč izpad je sledil po loteriji 11-metrovk (0:0 in 2:2), nezadovoljstvo je bilo še toliko večje, ko so Armenci v 2. krogu doživeli ponižanje proti Crveni zvezdi.

Hrvaški legionar Lovro Cvek (CFR Cluj) je stari znanec slovenskih prvoligaških zelenic. Foto: Guliverimage

Cluj se je preselil v kvalifikacije za konferenčno ligo, imel srečo pri žrebu, zlahka izločil prvaka Andore Inter Club d'Escaldes (3:0 in 1:1), nato pa podobno kot Maribor še beloruskega prvaka Šahtjor Soligorsk (0:0 in 1:0). V Evropi tako v tej sezoni sploh še ni izgubil, za skupinski del konferenčne lige, ki prinaša dolgo evropsko jesen in tri milijone evrov finančne nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa), se bo potegoval proti Mariboru.

Med Evropo je marljivo nastopal v romunskem prvenstvu, kjer je po 4. krogu najboljši. Zbral je devet točk, le enkrat izgubil. Tako v nasprotju z Mariborom njegove predstave v domačem prvenstvu niso trpele zaradi zgoščenega koledarja.

Veliko Hrvatov, prvi strelec Debeljuh

Za Cluj igra kar pet Hrvatov. Med njimi sta tudi znanca 1. SNL. Lovro Cvek je pred leti nastopal za Celje, Aluminij in Zavrč, Karlo Bručić pa je bil v prejšnji sezoni levi bočni igralec Kopra, s katerim je osvojil pokal.

Največjo nevarnost za mariborsko obrambo bi lahko predstavljal Hrvat Gabriel Debeljuh. Foto: Guliverimage

Najboljši strelec kluba je 25-letni Hrvat Gabriel Debeljuh, 188 centimetrov visoki napadalec, ki prihaja iz Pulja. Že pri 17 letih je odšel v tujino. Izbral je ponudbo Torina, zadnja tri leta pa se dokazuje v Romuniji. Njegov trener je nekdanji zvezdnik romunskega nogomet Dan Petrescu, ki je včasih blestel tudi na Otoku. Štiri sezone je nosil dres Chelseaja.

Trener Cluja: Ni posebnih razlik med nami in Mariborom

Dan Petrescu je nekdanji zvezdnik romunskega nogometa, ki je pustil ogromen pečat tudi na Otoku. Foto: Guliverimage Kako pa o izzivu, ki ga 18. in 25. avgusta predstavlja Maribor, razmišljajo v taboru osemkratnih romunskih prvakov? Kapetan Mario Camora, 35-letni Portugalec z romunskim potnim listom, je poudaril, da Maribor poznajo odlično, saj so med analizo beloruskega Šahtjorja spremljali in analizirali tudi obe njegovi tekmi proti slovenskim prvakom. Takrat sta za vijolice še igrala Antonie Makoumbou in pa Nino Žugelj, Maribor pa je še zmagoval in tresel mreže tekmecev. "Pričakujem dve zelo zahtevni tekmi proti Mariboru. Videli smo, kako dobra, močna in agresivna ekipa je. Odločale bodo podrobnosti. Ne verjamem, da bo padlo veliko zadetkov, verjamem pa, da se bomo uvrstili v skupinski del konferenčne lige," je dejal izkušeni nogometaš Cluja, ki za železničarje igra vse od leta 2011.

Trener Dan Petrescu je ponovil besede kapetana: "Možnosti so 50:50, razmišljam podobno kot Mario. Ni posebnih razlik med nami in Mariborom, tako kot jih ni bilo med prvakoma Belorusije in Romunije ali pa Armenije in Romunije. Vse je mogoče, odločali bodo dnevna forma, trenutni navdih in sreča. Morda bomo igrali podaljšek, morda izvajali celo kazenske strele, ki jih nisem še nikoli v karieri, kdo ve," je po zmagi nad Šahtjorjem, ko je beseda nanesla na Maribor, dejal 54-letni strateg.

Leta 2012 na Old Traffordu šokirali Manchester United

CFR Cluj je postal romunski prvak že osemkrat, štirikrat je osvojil pokal, štirikrat tudi superpokal. Vrednost njegovih igralcev je več kot trikrat višja od tiste, s katero se lahko pohvali Maribor (8,63). Po ocenah Transfermarkta so izbranci Petrescuja vredni slabih 30 milijonov evrov (29,66), s tem pa na papirju tudi favoriti v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Tudi zaradi slabše forme Mariborčanov, ki so izgubili zadnjih pet srečanj, zmagali pa niso že na sedmih tekmah zapored.

Pred desetimi leti je CFR Cluj v ligi prvakov v gosteh presenetil Manchester United. Foto: Reuters

Cluj se v Evropi še ni pomeril s slovenskim klubom, je pa podobno kot Maribor že trikrat nastopil v ligi prvakov. Leta 2008 so v elitnem tekmovanju poskrbeli za vrhunec, ko so v gosteh ugnali Romo z 2:1, leta 2010 so edino zmago pozdravili na domači zelenici, ko so bili boljši od Basla z 2:1, leta 2012 pa so najbolj razvajali navijače, saj so dvakrat ugnali Brago, v gosteh pa celo sloviti Manchester United, kar je bila največja trofeja, kar so jih kadarkoli proslavljali v Evropi. V tisti sezoni je Cluj v skupinskem delu zbral kar deset točk in le za las ostal brez napredovanja v osmino finala.

V sezoni 2019/20 so blesteli v skupinskem delu evropske lige, dvakrat premagali Rennes, enkrat Lazio in Celtic, nato pa v 1/16 finala po hudem boju izpadli proti Sevilli (0:0 in 1:1). Takrat je na njihovo smolo še veljalo pravilo o pomembnosti zadetkov v gosteh. V sezoni 2020/21 so nesrečno izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov po loteriji 11-metrovk proti zagrebškemu Dinamu. Takrat se je igrala le ena tekma, a so se nato uvrstili v skupinski del evropske lige. Lani so v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadli v 3. krogu proti Young Boys, nato v play-offu lige Europa ostali prekratki še proti Crveni zvezdi, na koncu pa igrali v skupinskem delu konferenčne lige, a osvojili le tri točke.

Maribor bo poskušal 18. avgusta izkoristiti prednost domačega igrišča proti romunskemu prvaku. Povratna tekma v Cluju bo teden dni pozneje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prva tekma med slovenskim in romunskim prvakom bo 18. avgusta v Mariboru, povratna pa teden dni pozneje v Romuniji. Cluj se bo ta konec tedna v romunskem prvenstvu v nedeljo pomeril z Botosanijem, Maribor pa bo poskušal črni niz zaporednih porazov prekiniti v Domžalah.