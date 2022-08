Zakopal se je in vstal od mrtvih, tako kot bo NK Maribor #video

V Mariboru vsi živijo za nogometni klub in zato jim je v zadnjih dneh zelo težko. Odigrali so devet tekem in le dve zmagali. Poraz na nedeljskem derbiju je bil njihov četrti zaporedni. Pred tem so izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov in v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo prvo tekmo s Helsinki izgubili z 0:2. V četrtek zvečer gostujejo na Finskem in so pred zelo zahtevno naloga, saj morajo zmagati s tremi goli razlike ali pa vsaj z dvema, s čimer bi izsilili podaljšek.

"Igralci, trenerji, polno viol, vstanimo skupaj za zlati gol," poje smučar in goreč navijač NK Maribor Klemen Kosi. Video, kako vstane od mrtvih, tako kot bo po njegovem prepričanju tudi Maribor, je namreč oplemenitil z navijaško pesmijo. Očitno je mariborski smučar tudi pravi poet. "Če ste misli, da štiri igrice, dale Maribor so na vislice? Če ste kisli, zaradi lestvice, Od dveh golov padle so kletvice?" Video, ki ga morate pogledati. Smejali se boste in obenem držali za glavo.