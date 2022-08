Katastrofalna statistika, ki Mariboru ne sporoča ničesar dobrega

Da bi slovenski klub v Evropi prvo tekmo izgubil z dvema zadetkoma razlike, nato pa vse skupaj nadoknadil v gosteh in napredoval? Žal ne. Čeprav so v Evropi poleg Maribora igrali še Olimpija, Mura, Koper, Domžale, Gorica, Celje, Rudar, Interblock, Primorje, Izola, Korotan in Drava, takšen podvig ni uspel še nikomur. Karanovićevim izbrancem je statistika pred tekmo v Helsinkih izrazito nenaklonjena.

Pred nogometaši Maribora je zelo zahteven izziv. Danes bodo na Finskem gostovali pri HJK Helsinki, ki jim je prejšnji četrtek v Ljudskem vrtu prizadejal boleč poraz (2:0). Izbranci Radovana Karanovića so nato niz porazov nadaljevali še v nedeljo, ko so izgubili večni derbi z Olimpijo (0:2), po četrtem zaporednem porazu v vseh tekmovanjih (Šerif, Koper, HJK in Olimpija) pa je v mestu ob Dravi vse manj zadovoljstva.

Če bi Mariborčani ostali praznih rok še danes na umetni travnati podlagi v Helsinkih in še drugič izgubili proti najboljšemu finskemu klubu, bi bil to že peti zaporedni poraz vijolic, s čimer bi že izenačili neslaven klubski rekord iz leta 2006. Takrat so finančno obubožani Mariborčani pod taktirko hrvaškega stratega Milana Đuričića izgubili kar petkrat zapored.

Ni ga še junaka, ki bi zmagal v gosteh

Mariborčani so nanizali že štiri poraze, na lestvici 1. SNL pa so zdrsnili na zadnje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor bo skušal danes postaviti nov mejnik slovenskega klubskega nogometa. Odkar slovenski klubi sodelujejo v evropskih tekmovanjih, so na prvi tekmi izločilnega dela 16-krat (vključno s porazom Karanovićeve čete proti HJK) izgubili na domačem igrišču z dvema zadetkoma razlike. Pa je kateremu uspelo v gosteh nadoknaditi zaostanek in na krilih velikega podviga napredovati? Žal ne. Statistika torej ni zaveznica Maribora.

Še več, niti enemu slovenskemu klubu, ko je ostal doma prekratek za dva zadetka, ni uspelo v gosteh vsaj zmagati. Na povratnih tekmah so vknjižili 13 porazov in le dva remija, oba je dosegla Olimpija. Ravno klub, ki je leta 2018 že gostoval pri HJK Helsinki in ga na povratni tekmi 3. kroga evropske lige nadigral s 4:1. So pa imeli zmaji takrat v žepu že lepo prednost z dvoboja v Ljubljani, ko so zmagali s 3:0.

Mariborčani so v veliko težjem položaju, saj morajo, če želijo na Finskem razmišljati vsaj o podaljšku, nujno vsaj dvakrat zatresti mrežo gostiteljev. To pa bo skrajno zahtevna naloga, saj so slovenski prvaki na zadnjih štirih tekmah zatresli mrežo tekmeca zgolj enkrat. V 360 minutah! Edini (pirov) zadetek je dosegel Roko Baturina, ko je Maribor izgubil na Bonifiki (1:2). Statistika pa sporoča, da ni še nobenemu slovenskemu klubu na povratni tekmi, če je prvo izgubil doma z dvema zadetkoma razlike, uspelo doseči več kot zadetek. Enkrat so zadeli v polno na štirih tekmah, na enajstih dvobojih pa streljali s praznimi naboji ...

Slovenski klubi, ki so v izločilnem delu evropskega tekmovanja prvo tekmo doma izgubili z dvema zadetkoma razlike: