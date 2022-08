Mariborčani kljub slabi popotnici lačni na Finsko

V taboru Maribora pravijo, da boj še ni izgubljen, a se zavedajo, da je pred njimi izjemno težka naloga: "Sem prvi, ki menim, da boj ni izgubljen. Kot je v prvi tekmi sreča bila naklonjena tekmecem, verjamem, da se tokrat lahko obrne na našo stran. Z bojevito, odločno predstavo si bomo poskušali priboriti napredovanje," je v izjavi za klubsko spletno stran poudaril trener vijoličastih Radovan Karanović, ki s seboj na Finsko ni pripeljal Maxa Watsona.

Radovan Karanović je kljub slabim predstavam svojega moštva pred povratno tekmo optimističen. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Mariborčanov Radovan Karanović bo na povratni tekmi želel fante kar najbolj motivirati, da bodo že od prve minute na zelenici pokazali, po kaj so prišli v Helsinke, in karseda hitro dosegli zadetek.

"Najpomembnejše je, da verjamemo. Moramo pa zaradi slabšega izhodiščnega položaja tudi v določeno tveganje in na takšen način iskati pot do dobrega rezultata. Želimo priti do obetavnih situacij, kot prvi do zadetka, in potem je vse mogoče. Sposobni smo odpeljati tekmo v našo smer. 2:0 je nedvomno velika prednost za tekmece, toda ne bomo se predali," je še dodal.

Z zadetkom do dodatnega zagona

Mariborčani na prvi tekmi niso izkoristili prednosti domačega igrišča in celo prejeli dva zadteka, ki jim bosta še kako povzročala preglavice na povratnem obračunu.

Mariborčani morajo za napredovanje prekiniti strelski post. Foto: Grega Valančič/Sportida "Manjkata nam prvi gol za vodstvo in dodaten zagon, podoba na igrišču bi bila v tem primeru povsem drugačna, nadaljevanje tekme pa neprimerno lažje," je povedal Karanović, ki je obračun primerjal tudi z derbijem proti Olimpiji. "V derbiju smo dobili gol, pred tem pa gostje niso imeli nobene priložnosti. Ko ti ne gre, te tudi sreča ne spremlja. Seveda ne moremo biti zadovoljni s tem, kar se dogaja, a igralci poskušajo narediti vse, kar je mogoče, da bi poskrbeli za preobrat na igrišču."

Radovan Karanović bo imel na voljo 23 nogometašev, ki bodo poskušali obrniti rezultat. Foto: Grega Valančič/Sportida S tekmo v Helsinkih si Mariborčani želijo popraviti vtis, ki so ga naredili na zadnjih dveh tekmah, ko so najprej klonili proti Fincem, nato pa še proti Olimpiji. "Vsak poraz je boleč, še posebej v derbiju, a poskušamo ohraniti mir, fante pa v pozitivnem ozračju. Ni prijetno zaradi negativne serije, vendar rezultati ne pomenijo odraza realnega stanja. Vseh porazov si nismo zaslužili," pove Karanović, ki brezpogojno verjame v svoje fante. "Ni časa za dodatno razmišljanje, saj si tekme sledijo ena za drugo. Ekipa ima potreben mir za priprave, to je bilo zelo pomembno. Enotnost, ki jo čutimo v slačilnici in nasploh v klubu, pomeni ustrezno izhodišče. Storili bomo vse, da pridemo do izhoda iz krize," je še povedal pred letom na Finsko, kjer jih v četrtek čaka povratni obračun s Finci.