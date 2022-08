Peti zaporedni poraz Maribora, ki mu ostane le še boj za konferenčno ligo

Maribor je doživel še peti zaporedni poraz, še na tretji zaporedni tekmi pa ni zabil gola. Helsinki so bili na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij boljši z 1:0 in so slovenske prvake izločili s skupnim izidom 3:0. Vijoličasti imajo vseeno še eno priložnost za evropsko jesen, in sicer v zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Po porazu na večnem derbiju še en evropski poraz za Maribor Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski neuspeh na večnem derbiju z Olimpijo (0:2), žvižgi občinstva po že četrtem zaporednem porazu Maribora v vseh tekmovanjih, padec na zadnje mesto na lestvici 1. SNL in nove zdravstvene težave v taboru vijolic … V Ljudskem vrtu v teh dneh ne cvetijo rožice, a zgoščen poletni ritem dokazovanja na dveh frontah jim je že v četrtek ponudil novo priložnost, na kateri so iskali pot do tako želene zmage, dviga samozavesti in uvrstitve v četrti predkrog evropske lige.

Pred sedem tisoč navijači je Maribor tekmo začel s tremi spremembami v prvi postavi v primerjavi s prvo tekmo v Ljudskem vrtu: Svet Šoštarič Karič namesto poškodovanega Maxa Watsona, Rok Kronaveter je zamenjal Žana Vipotnika, Marko Božić pa Aljaža Antolina. Slovenski prvaki so takoj pokazali precej želje za gol, že v 12. minuti je s 25 metrov streljal Jan Repas. Osem minut pozneje je po lepi podaji Kronavetra s peto nazaj Brnić streljal z roba kazenskega prostora. A obakrat je žoga zletela malo mimo finskih vrat.

Najlepšo priložnost je imel Baturina, ki še ni v pravi strelski formi. Foto: Grega Valančič/Sportida Sta pa Repas in Nemanja Mitrović dobila rumeni karton, ki za oba pomeni, da bosta morala izpustiti naslednjo evropsko tekmo. V 31. minuti je po prostem strelu Malik Abubakari zatresel mariborski gol. Ker pa je pred tem odrinil Vladana Vidakovića, sodniki gola niso priznali. Ostalo je 0:0. Še en dramatičen trenutek prvega polčasa je bil v sodnikovem dodatku, ko je Arttu Hoskonen v kazenskem prostoru po hokejsko naletel v Roka Baturino. Pa se sodnik ni oglasil.

Radovan Karanović je ob glavnem odmoru zamenjal dva igralca: namesto Kronavetra je na zelenico pritekel Vipotnik, namesto Brnića pa ena od zadnjih krepitev Marin Laušić. Ne le, da Maribor ni bil nič bolj nevaren, že v 54. minuti je bilo konec upanja. Nova napaka v obrambi in s prvim evropskim golom Santerija Hostikke so Helsinki povedli z 1:0 oziroma že s 3:0 v skupnem seštevku. Dobrih deset minut pred koncem tekme so domači še zatresli okvir vrat (Pyry Soiri).

Povratno tekmo so Sven Šoštarič Karić in soigralci izgubili z 0:1. Foto: Guliver Image

Statistično sta bili ekipi izenačeni: posest žoge 51-odstotna za Maribor, streli v okvir vrat pa štiri proti štiri. Najlepšo priložnost vijoličastih je imel Baturina, ki si je v 57. minuti lepo izboril prostor na robu kazenskega prostora, močno streljal, a je bil Conor Hazard na pravem mestu. Pozneje je njegove dlani ogrel še en mariborski rezervist Rok Sirk. A mreža se do konca ni več zatresla in slovenski prvaki so doživeli še peti zaporedni poraz.

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (povratne tekme): Torek, 9. avgust:

Shkupi : Shamrock Rovers* 1:2 (0:0) /1:3/ Četrtek, 11. avgust:

HJK Helsinki : Maribor 1:0 (0:0) /2:0/

Hostikka 53.



19.00 Slovacko - Fenerbahče /0:3/

19.00 Zürich - Linfield /2:0/

20.00 F91 Dudelange - Malmö /0:3/

20.30 Slovan Bratislava - Olympiakos /1:1/

21.00 Partizan Beograd - AEK Larnaka /1:2/ // - rezultat prve tekme

Nastop v ligi Europa ima že zagotovljenih 12 ekip: Roma, Lazio (oba Italija), Arsenal, Manchester United (oba Anglija), Betis, Real Sociedad (oba Španija), Union Berlin, Freiburg (oba Nemčija), Nantes, Rennes (oba Francija), Braga (Portugalska), Feyenoord (Nizozemska)