Maribor v krizi: Nismo si zaslužili, da se nam to dogaja

"Neverjetno ... Če bi izmed tistih dveh udarcev v začetnem delu tekme (strela Jana Repasa in Ivana Brnića) vsaj eden končal v mreži, bi ohranili upanje, ki bi zelo pripomoglo, vsaj s psihološkega vidika, da bi v 2. polčasu nadaljevali z večjim tempom in v boljši podobi," je po porazu na Finskem poudaril Radovan Karanović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčanom v zadnjem obdobju ne gre prav nič od rok. Po Šerifu so zapravili še eno priložnost za zagotovitev daljše evropske jeseni. V kvalifikacijah za evropsko ligo so potegnili krajšo proti finskemu prvaku HJK Helsinki, proti kateremu niso na obeh tekmah dosegli niti enega zadetka. Učinkovitost v napadu je prerasla v osrednjo težavo slovenskih prvakov, ki so na zadnjih petih tekmah dosegli le en samcat zadetek. Nanizali so pet porazov, kar se je Mariboru nazadnje zgodilo pred dobrimi 16 leti, ko je vijolice vodil hrvaški strateg Milan Đuričić.

Navijači Maribora ne morejo biti navdušeni nad predstavami nogometašev, ki so na lestvici 1. SNL padli na zadnje mesto, v nedeljo pa jih čaka zahtevno gostovanje v Domžalah, kjer jim bo skušal načrte prekrižati nekdanji strateg Simon Rožman.

Karanović: Fantje so pod velikim pritiskom

Finski prvak HJK Helsinki je premagal Mariborčane tudi na domačih tleh na Bolt Areni. "Tokrat smo na tem igrišču naredili preveč tehničnih napak, predvsem v organizaciji igre. Če želiš zmagati, moraš biti bolj natančen pri oddaji žoge. To nam ni uspevalo. Izkazalo se je, da je tudi drugačna podlaga na umetni travi vplivala v določeni meri na izvedbo. Fantom želje ne gre oporekati, toda te tehnične težave so pripomogle k temu, da se je nasprotnik lažje ubranil," je pojasnil trener Maribora. Foto: Guliverimage O nehvaležnem položaju, v katerem so se znašli Mariborčani, je po porazu na Finskem spregovoril trener Radovan Karanović. Zaveda se, kako peti zaporedni poraz prinaša povečan psihološki pritisk. "Moramo razumeti navijače, da so nezadovoljni, toda dejstvo je, da je to mlada, obetavna razvojna ekipa, ki ima svojo prihodnost. Trenutno smo v slabi fazi, zaradi različnih okoliščin, toda treba je pozitivno gledati na zadeve, in prepričan sem, da se bodo rezultat obrnili v našo korist. Naš problem izhaja tudi iz spoznanja, da časa za trening ob tem zgoščenem koledarju ni, tako da moramo določene zadeve popravljati tudi med posameznimi tekmami," pojasnjuje strateg, rojen v Drvarju, ki se je v nadaljevanju posvetil vsem težavam, s katerimi ima trenutno opravka s svojimi varovanci.

"Znova nismo bili na igrišču v podrejenem položaju, a so fantje zaradi negativne serije zdaj že pod velikim pritiskom. S potezami med tekmo smo želeli dobiti več igrivosti, tudi novi igralci so storili vse, da bi prispevali svoj delež. Manjkajo pa nam konkretnejši zaključki, nikakor ne dočakamo te pike na i, da bi obrnili psihološko stanje. Ukvarjamo se s tem, da bi razbremenili igralce, a je pri oddaji žoge in zaključkih opazno pomanjkanje sproščenosti, saj smo v kratkem času prišli od tega, ko smo kot ekipa delovali zelo dobro, do te neprijetne situacije, ko imamo opazne težave. Toda ohraniti moramo mirnost. Trudimo se po najboljših močeh in to se nam mora obrestovati," je prepričan, da bo Maribor kmalu izplaval iz krize in začel premagovati tekmece.

Mariborčani so izgubili petič zapored. To se jim je v obdobju državne samostojnosti zgodilo le še leta 2006. Foto: Guliverimage

O Cluju še ne razmišljajo

Jan Repas bo moral zaradi kazni preskočiti prvo tekmo z romunskim prvakom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če bi se rezultatski trend obrnil na bolje že prihodnji teden, bi imeli Mariborčani veliko razlogov za zadovoljstvo, saj jih čaka še zadnji popravni izpit za daljšo evropsko jesen in večji zaslužek. Po zapravljenih priložnostih proti Šerifu (0:0 in 0:1) in HJK Helsinki (0:2 in 0:1) bodo zadnjo možno pot do skupinskega dela evropskega tekmovanja lovili v konferenčni ligi, kjer jih v play-offu čaka romunski prvak CFR Cluj. Prva tekma bo prihodnji četrtek, na njej pa zaradi kazni rumenih kartonov ne bosta smela nastopiti Nemanja Mitrović in Jan Repas. Pred tem čaka Mariborčane še naporno gostovanje v Domžalah.

"Najprej se je treba usmeriti k Domžalam, potem bomo razmišljali o Cluju. Moramo storiti vse, da se prekine ta niz slabih rezultatov. Imamo še dve kvalifikacijski tekmi in moramo verjeti v napredovanje ter v evropsko jesen. Slaba serija ne more trajati v nedogled. Nismo si zaslužili, da se nam to dogaja. Evropska pot še ni končana. Imamo še eno priložnost, da si zagotovimo evropsko jesen. Kaznovani smo prehitro in na najhujši način, s prepoceni prejetimi zadetki. Ampak od nočne vrnitve iz Helsinkov smo že popolnoma osredotočeni le na nedeljsko tekmo v Domžalah," dodaja trener Maribora, ki mu vodstvo kluba na čelu s športnim direktorjem Markom Šulerjem v stresnih trenutkih rezultatske krize stoji ob strani in verjame, da bi lahko nadaljevanje sezone navijačem ponudilo več razlogov za zadovoljstvo.