Maribor zadnji, trener pa: Naredili smo dosti dobrih stvari

Trener Radovan Karanović je bil ponosen na fante, da so po tekmi tudi s solzami pokazali, da jim ni vseeno. Olimpija je Maribor premagala z 2:0. Objokaval je zapravljeno priložnost Žana Vipotnika in nov prejet gol iz prekinitve. "Smo v nekem obdobju, ki nas ne nagradi. Po drugi strani pa prelahko dobivamo gole. Še vedno sem zelo optimističen, to pa želim prenesti na ekipo. Ne glede na vse, kar se piše. Fantje si niso zaslužili, da je položaj, kakršen je," je moraliziral Karanović uro po tekmi na novinarski konferenci. V ligi je Maribor s tremi točkami s štirih tekem zadnji, skupaj je to sezono na devetih tekmah petkrat izgubil in le dvakrat zmagal. "Vesel sem, da sta se Vidaković in Brnić dvignila nad raven, ki sta je sposobna. Je nekaj pozitivnih stvari." Vrtali smo naprej, od kod izhaja njegov optimizem. "Je šele začetek prvenstva. Ne glede na točkovno razliko vem, da se bo situacija, ko se bo obrnila, obrnila v pravo smer." V odgovorih se je vendarle zdel kar nekoliko obupan. "Ne bi rekel, da sem obupan. Se ne strinjam."

"Mislim, da se sreča mora obrniti na našo stran"

Foto: Grega Valančič/Sportida Tako gol Svita Sešlarja kot Timija Maxa Elšnika so dobili po podaji v kazenski prostor, ko igralci Maribora niso dobro posredovali oziroma bili na pravem mestu. "To so taktične zadeve, ki se trenutno dogajajo na našo nesrečo. Čeprav to poskušamo na treningih popraviti, na tekmi to spet pride. Prvi prejeti gol nas je spet pripeljal v neželeno smer. Dosti je mladih fantov, pri katerih mogoče padec koncentracije, in to se preprosto zgodi," je v še enem odgovoru neuspešno razloge za napake iskal Karanović. Že proti Helsinkih jih je prejeti gol odrezal, tudi tokrat v drugem polčasu niso imeli več strela v okvir vrat. "Kaj naj rečem? Poškodba Maxa Watsona, mislim, da smo ga izgubili za jesenski del. Vidaković, kot zdaj slišim, ima zlomljen nos. Vse, kar sem razložil, sem razložil z razlogom. Tudi to je eden od razlogov, zakaj se vse to dogaja. Mislim, da se sreča mora obrniti na našo stran." Na treningu se je poškodoval tudi Sven Šoštarič Karić, ki je zato manjkal na derbiju, a trener pričakuje, da bo do naslednjega treninga že pripravljen.

Lokalni novinarji so nejevoljni zaradi poraza deset minut vrtali v Karanovića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdaj se bo krivulja obrnila? Bi lahko bilo to za vas prepozno? "Mislim, da, če ne bom jaz prvi optimističen. Izhajam iz tega, kar smo naredili, in mislim, da smo naredili dosti dobrih stvari. Po drugi strani: danes so krči prijemali igralce Olimpije in ne mojih igralcev, kar nekaj pove. Z tisto, kar delamo, se bo prej ali slej pokazalo, da je prav." Aktualni državni prvak je kljub menjavam v kadru na zadnjem mestu, kar se sliši kot znak za alarm. "Če bom jaz še vedno na čelu ekipe, vem, da bom vse naredil, da se to spremeni." Če bo ostal? Torej meni, da ga lahko odslovijo? "Iskreno, o tem ne razmišljam."

"Ponosen sem, da so pravi navijači prepoznali moj trud"

Foto: Grega Valančič/Sportida Odzivi s tribun po novem porazu so bili različni: nekaj navijačev je odšlo domov še pred koncem tekme, žvižgov je bilo manj kot po četrtkovem evropskem porazu, Viole pa so s transparentom podprle trenerja Karanovića. "Ponosen sem na to, saj so pravi navijači prepoznali moj trud, trud celotnega štaba. Ponosen sem." Nogometaši so bili razočarani, a trdijo, da je klima v slačilnici dobra. "Fantje so po tekmi s Helsinki pokazali karakter. Ni bilo lahko po treh porazih. Ko izgubiš tekmo, pride do slabe volje, a so pokazali, da jim ni vseeno," je razlagal Karanović. Med tekmo pravih čustev vendarle ni bilo videti. Morda jim manjka pravi vodja na zelenici. Poškodovan je Martin Milec. Lani je bil to Ognjen Mudrinski, nekoč Marcos Tavares. "Mislim, da se bo novi vodja pojavil čez tekme. Narediti moramo vse, da bodo šli ti fantje ne glede na poraze naprej z dvignjeno glavo in poskušali premagati Helsinke. Če v to ne bomo verjeli, se to ne bo zgodilo." Že v četrtek jih čaka naslednja težka tekma: v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo bodo na Finskem poskušali nadoknaditi dva gola zaostanka.

Žinić: Nismo bili dovolj konkretni v zadnji podaji

Andraž Žinić Foto: Grega Valančič/Sportida V nasprotju s četrtkovim evropskim porazom je Maribor tokrat na novinarsko konferenco poslal tudi igralca, a to je bil Andraž Žinić, ki je v klub prišel šele pred dnevi. Močno sem upal, da bi proti Olimpiji popravili vtis s tekme proti Helsinkom. Mislim, da smo na začetku dobro stali v obrambi. Tako, kot smo se dogovorili v garderobi. Potem pa je prišla prekinitev, s katerimi imamo v zadnjem obdobju težave, in dobili smo gol. Tudi mi smo imeli priložnost. Tekma bi se lahko obrnila v eno ali drugo stran, a se žal ni v našo." Priznal je, da po prvem prejetem golu ni bilo dovolj odločnosti, da so samo še poskušali s slabimi streli od daleč in predložki na pamet. "Nismo bili dovolj konkretni v zadnji podaji, nismo prihajali do odprtih strelov na gol. Mislim, da se moramo posvetiti temu."

"Verjamem, da se bomo v čim krajšem času spoznali, uigrali"

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne poznamo se še dovolj dobro, menjamo taktiko in sisteme, največ imamo težav s prekinitvami," je razloge za poraze iskal 23-letni bočni branilec. "Smo v neki neprijetni situaciji. Sam se moram hitro privaditi na to okolje, se uigrati z ekipo. Imamo še nekaj članov, ki niso dolgo v klubu. A verjamem, da se bomo v čim krajšem času spoznali, uigrali in verjamem, da se bomo pobrali," je dejal Žinić, ki je v Ljudski vrt prišel iz Domžal. "Nisem zadovoljen s svojimi predstaviti. Premalo je samozavesti. A iz tekme v tekmo mi bo lažje." Ne obupavajo torej. "V slačilnici je vseeno pozitivna energija, pa čeprav se zavedamo, v kakšni situacijo smo."