Timi Max Elšnik Foto: Grega Valančič/Sportida Veselje v gostujoči slačilnici Ljudskega vrta, ko je Olimpija domači Maribor na večnem derbiju premagala z 2:0. A tekma ni bila lahka, je poudaril kapetan Timi Max Elšnik. Kot tudi ne začetek sezone, ko se je moral najprej posloviti trener Robert Prosinečki. "Všeč mi je, da se počasi prepoznava karakter te ekipe. Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli na začetku sezone, nas je to zbližalo, združilo. Že dolgo v slačilnici Olimpije ni bilo takšnega vzdušja, takšne povezanosti. To se pozna tudi na igrišču." Mariborčana v vrstah zeleno-belih pa ne veselijo le tri točke na večnem derbiju in štiri zaporedne ligaške zmage. "Nismo še dobili gola. Potem je dosti lažje zbiranje točk. Res sem ponosen na fante. Ne sme pa nas to ponesti. Vsaka tekma prinese enako število točk. Ne bo šlo vedno tako gladko, kot gre zdaj. Tega se moramo zavedati. Tudi ob težkih trenutkih bomo morali ostati ekipa."

Po odhodu Prosinečkega je prišel Albert Riera, ki so ga zaradi nezadovoljstva nad potezami predsednika kluba Adama Deliusa Green Dragonsi spodili s prve novinarske konference. Manjkalo pa tudi ni logističnih težav, denimo ob vrnitvah z evropskih tekem. Vrsta razlogov, da se danes zdi teh 12 točk skoraj neverjetnih. Elšnik odgovarja zelo slikovito: "Iskreno, odkar sem v Olimpiji, večje, kot je sr***, boljše nam gre. Znamo se izvleči ven. V preteklosti smo že bili na kolenih, pa so vijoličasti pričakovali gladko zmago, a smo mi tudi brez neke igre izvlekli rezultat. Nismo presenečeni, saj se to ponavlja, in na to se navadiš. Nas je pa to vsekakor zbližalo."

Galerija z derbija v Ljudskem vrtu (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Toliko znanja, kot ga ima ta človek. To je neverjetno. Preveč za to ligo."

Foto: Grega Valančič/Sportida Ključni razlog za niz zmag pa je trener Riera, trdi kapetan. "Lahko rečem, da vse točke, ki smo jih zbrali, in dobre igre v Evropi, so samo njegova zasluga. Res neverjetno, kaj je naredil iz te ekipe, kljub manjšanju proračuna in novim, mladim igralcem. Toliko znanja, kot ima ta človek. To je neverjetno. Preveč za to ligo. Povsem iskreno. Igralci niso na njegovi ravni. Zelo nam pomaga. Lahko smo srečni, da smo zadeli 'loto', ko smo ga dobili. Vsak igralec pa mora to izkoristi, saj lahko pod njegovim vodstvom zelo napreduje. Morda se jim najprej zdijo naloge, ki jim jih daje, nelogične, a na terenu vidiš, da ti zares pomaga. Res sem zelo srečen, da je moj trener. Tudi v Angliji sem imel res dobre trenerje, od Franka Lamparda do Steva McLarna, ki je bil selektor Anglije. Pa tudi Paul Clement je bil Ancelottijev pomočnik v vseh klubih. A se nihče ne more z njim primerjati. Je pa res, da je mlad in da je to njegova prva služba. Kdo ve, kam bo prišel z leti. Res ga ne morem prehvaliti." In po njegovi zaslugi se na igrišču počutijo dominantno.

Riera navdušen: Hitro so dojeli, kako želim, da igramo

Albert Riera Foto: Grega Valančič/Sportida Riera je zadovoljen z do zdaj doseženim. "Navdušen sem nad tem, kako hitro so fantje dojeli, kako želim, da igramo. Že po dveh tednih. Pa sem jim rekel, da želim, da vsak igra vsaj na treh položajih. Na vsako tekmo se pripravljamo na drugačen način. Da presenetimo nasprotnika. Zadovoljen sem z napredkom. Proti različnim nasprotnikom igramo različno." Vedno skušajo najti pomanjkljivosti nasprotne ekipe. "In do zdaj smo jih bolj ali manj našli. Vse ekipe imajo pomanjkljivosti. Ima jih Maribor, imamo jih mi, ima jih Barcelona, Real Madrid. Če ne bi imeli pomanjkljivosti, bi vsi igrali na enak način. A ne obstaja le en način igre, veliko sistemom je. V vseh pa so dobre in slabe stvari."

"Bodi odkrit. Povej, kaj si misliš."

Rezultate prinaša odkritost, poudarja Riera. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kakšen je razlog za tako dobro vzdušje in povezanost v slačilnici, o kateri je govoril Elšnik? Riera odgovarja: "Bodi odkrit. Povej, kaj si misliš. Ničesar ne zadrži v sebi. Poznajo me. Jaz jim vedno povem vse. Glede na njihov karakter lahko nekaterim to poveš na samem, drugim pred vsemi. Samo bodi odkrit. Odkritost. In enako želim od njih." Tudi na igrišču želi, da se fantje med sabo pogovarjajo in si na ta način pomagajo, kako igrati.

Elšnik pohvalil še vratarja Vidovška

Matevž Vidovšek Foto: Grega Valančič/Sportida Posebno pohvalo pa si je zaslužil tudi 22-letni vratar Matevž Vidovšek. V prvem polčasu branil neubranljiv strel Žanu Vipotniku. V prvi ligi je odigral šele pet tekem. Dobil ni niti enega gola. "Res izjemno brani v zadnjem obdobju. Moram ga pohvaliti. Za njegova leta in teh njegovih nekaj tekem v prvi ligi! Zelo pomembno je za ekipo, da imaš za sabo vratarja, ki bo rešil nekatere situacije. Nanj se lahko zanesemo," je dejal Elšnik. "Vsaka čast Matevžu. Rešil nas je! Na koncu gredo tri točke v Ljubljano. Na to smo ponosni in veseli, a to nas ne sme ponesti."

O Nukiću: Dokler zadevajo drugi, je lahko na počitnicah

Mustafa Nukić Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpiji trenutno tako manjkajo le goli napadalcev. Tudi po četrti tekmi prve lige Mustafa Nukić ostaja brez gola. "Ne zadeva, ker ne potrebujemo njegovih golov. Ko jih bomo potrebovali, pa bo zadeval. Ne skrbi me. Dokler zadevajo drugi, je lahko, kar se tiče doseganja golov, na počitnicah." Pa vendarle. Govori se, da želi ekipo okrepiti z napadalcem. "Iščemo igralce, ki lahko izboljšajo našo ekipo. Če ima nekdo nekaj več, da lahko doda nekaj več naši ekipi, je dobrodošel," odgovarja Riera. A seveda, če je finančno dosegljiv klubu. "Ne zahtevam igralcev. Če bo imel klub možnost, da pripelje nekoga res dobrega, bo to dobrodošlo. Želim si kakovost. Raje delam z 20 igralci kot pa s 25."