Šimundža "v lisicah" oponašal Mourinha: Moji igralci niso morilci

Slovenskemu trenerju Anteju Šimundži se ni posrečilo. S serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem ne bo zaigral v ligi prvakov. V kvalifikacijah je izpadel proti zagrebškemu Dinamu, ki ga vodi njegov nekdanji predhodnik pri NK Maribor Ante Čačić. Dvoboj na Hrvaškem (4:2) je postregel z nevsakdanjim razpletom. Gostje so prejeli kar tri rdeče kartone in bili nezadovoljni s sodniškim kriterijem. O tem priča tudi gesta, ki si jo je po izključitvi Žana Karničnika privoščil strateg iz Maribora.

Redke so tekme, zlasti tiste s tako pomembnim vložkom (zmagovalec si je zagotovil najmanj 8,6 milijona evrov), na katerih ostane ena ekipa na igrišču z zgolj osmimi igralci. Ludogorcu, 11-kratnemu zaporednemu bolgarskemu prvaku, se je takšna tekma pripetila v Zagrebu. Bolgarski prvak je izgubil na stadionu Maksimir z 2:4 in tako izpadel iz boja za ligo prvakov, saj je prejšnji teden v Bolgariji ostal praznih rok z 1:2, na dvoboju v hrvaški prestolnici pa je prejel kar tri rdeče kartone. To pa še ni bilo vse.

Here’s Ludogorets coach Ante Šimundža protesting against the decisions of the ref 🔗🔗🔗#UCL https://t.co/vo7VLOgi29 pic.twitter.com/ZRvD4fVr6q — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) August 9, 2022

Ob protestih na klopi je bil izključen tudi član strokovnega vodstva gostov Georgi Kirčev, trener Ante Šimundža pa si je privoščil potezo, ki je močno spominjala na uporniško gesto Joseja Mourinha. Sloviti Portugalec je bil na tekmi serie A pred 12 leti, ko sta se Inter in Sampdoria razšla brez zadetkov, zelo nezadovoljen s sojenjem. Počutil se je tako nemočnega, da je sodnikom pokazal gesto, ki prikazuje vklenjenost v policijske lisice. Vodstvo tekmovanja ga je kaznovalo. Milančanov ni smel voditi na treh tekmah, prejel je tudi denarno kazen 40 tisoč evrov.

Če se ne sme igrati s kontaktom ...

Lugodorec je serijski bolgarski prvak. Državni prvak je postal kar 11-krat zapored, v ligi prvakov pa ni igral že šest let. Foto: Reuters Šimundža, nekdanji strateg Maribora in Mure, ki je z omenjenima kluboma pisal zgodovino slovenskih klubov v evropskih tekmovanjih, po razburljivi tekmi v Zagrebu ni želel konkretneje govoriti o tej gosti. "Slika je povedala svoje," je odvrnil trener Ludogorca, ki je skušal v Zagrebu vrniti milo za drago za poraz na prvi tekmi, a je nato tik pred koncem prvega polčasa zaostajal že z 0:3.

"Težko je opisati, kako je potekala tekma. Morali bi biti veliko boljši, če bi želeli napredovati. Svojim igralcem sem dejal, da se nanje ponosen, saj so dali vse od sebe. Kartoni? Morda jih nekdo drug ne bi pokazal. Ne bi rekel, da so moji igralci morilci. Če se ne sme igrati s kontaktom, je potem zelo težko igrati nogomet. Cilj mojih igralcev ni bil, da bi udarili vsakega tekmeca," je tudi njega zmotil sodniški kriterij Benoita Bastiena. Prepričan je, da tekma ni bila tako groba in da je francoski delivec pravice prevečkrat segel v žep po kartone.

Slovenski reprezentant Žan Karničnik je z Ludogorcem v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil prvaka Črne gore (Sutjeska) in Irske (Shamrock Rovers), nato pa izpadel proti Dinamu. V Zagrebu je vstopil v igro v drugem polčasu, v 86. minuti pa prejel rdeči karton. Foto: Guliverimage

Dvakratni strelec Kiril Despodov je bil še neposreden. "Sodnik je bil že na prvi tekmi v Razgradu 12. igralec Dinama. Iz nas se delajo norca. Nismo klub, ki bi si to zaslužil. Dinamo smo nadigrali na obeh tekmah, a včasih stvari ne peljejo v želeno smer," je dejal bolgarski reprezentant, ki je v izdihljajih prvega polčasa znižal rezultat na 1:3, na začetku drugega polčasa pa z bele točke še na 2:3.

Čačić: V karieri še nisem vodil bolj nore tekme

Dinamo Zagreb si je v zadnjih 16 letih zagotovil nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja kar 15-krat, v zadnjih štirih sezonah pa se je kar trikrat prebil v spomladanski izločilni del tekmovanj. Foto: Vid Ponikvar Nogometaši Ludogorca so prvo tekmo izgubili z 1:2, čeprav so zapravili vsaj pet, šest izjemno zrelih priložnosti, v Zagrebu pa že v 17. minuti ostali z igralcem manj, zaostajali z 0:3, a vseeno znižali na 2:3, imeli še priložnost za izenačenje, nato pa v zadnjih 15 minutah še ostali brez dveh igralcev, kar je Dinamo vendarle izkoristil. Zmagal je s 4:2, gledalci pa niso bili najbolj zadovoljni, saj je Ludogorec v drugem polčasu, čeprav je bilo njegovih igralcev manj na igrišču, prevladoval.

"V karieri še nisem vodil bolj nore tekme. Na treningih nikoli ne igramo 'deset na osem ali deset na sedem'. Ne bi se smeli zabijati v njihov blok, mi pa smo počeli prav to," je po dvoboju pojasnjeval Ante Čačić, nekdanji trener Maribora, ki je leta 2013 popeljal vijolice v skupinski del lige Europa, nato pa ga je na vročem stolčku nasledil prav Šimundža.

Kaj pa je brkati Zagrebčan, ki je bil pred tekmo nezadovoljen s kritikami hrvaških medijev, ki niso odobravali predstave Dinama, povedal o sojenju? "Saj nisem jaz dajal kartonov gostom, ampak jih je sodnik. Za takšne tekme moraš imeti še kaj drugega, ne le nogometno znanje. Ludogorcu se je nekaj podobnega zgodilo že pred desetimi leti (takrat je Dinamo v napeti končnici zadel za zmago, s katero se je pozneje prebil v ligo prvakov, proti Ludogorcu v sedmi minuti sodnikovega podaljška, op. p.). Psihološko niso bili kos takšni tekmi. Moji igralci si zaslužijo aplavz in podporo, zasluženo smo v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov," je povedal Čačić.

Šimundžo čaka stari znanec iz Litve

Ante Šimundža ima prijetne spomine na Žalgiris. Lani ga je z Muro v kvalifikacijah za evropsko ligo izločil (0:0 in 1:0). Foto: Sportida O tem, da bi moral Ludogorec pokazati več, če bi hotel napredovati, se je strinjal tudi njegov soimenjak Šimundža. "Pri prvem zadetku Dinama smo naredili napako. To se zgodi. Pred tem smo zapravili lepo priložnost. Imamo mlade igralce, ki še niso igrali tekem na tako visoki ravni. Vseeno sem videl dobro predstavo. Najpomembnejše je, da želimo igrati nogomet. Napake pa se dogajajo," je prevzel odgovornost za rezultat in dodal, kako stoji za svojimi odločitvami.

Njegov naslednji cilj bo z Ludogorcem, ki se v ligo prvakov ni uvrstil še šesto sezono zapored, zaigrati v skupinskem delu evropske lige. V play-offu kvalifikacij ga čaka Žalgiris Vilna, ravno tisti klub, prek katerega je lani do dolge evropske jeseni popeljal Muro. Dinamo se bo v play-offu lige prvakov potegoval za veliko nagrado proti norveškemu prvaku Bodo/Glimt, ki se mu je pred kratkim pridružil donedavni član Maribora Nino Žugelj.

Ludogorec zdaj čaka nedeljski bolgarski derbi z Levskim, čeprav se vodstvo tekmovanja še ni odločilo, ali bo dvoboj morda prestavljen, Dinamo pa čaka zelo pomembna tekma v domačem prvenstvu že v soboto, ko na Maksimir prihajata Jan Mlakar in njegov Hajduk Split.