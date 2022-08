Kronaveter kar ne more verjeti: To je pod vsako kritiko

Rezultatski krizi Maribora ni in ni videti konca. Nadomestni kapetan Rok Kronaveter je po novem neuspehu, že šestem zaporednem porazu Maribora v Domžalah (2:3), potožil, kako s soigralci vztrajno išče rešitve, ki bi vijolice usmerile k boljšim rezultatom, a jih za zdaj še ni našel. To ga silno žalosti, saj je prepričan, da bi si tako velik klub kot je NK Maribor zaslužil bistveno več.

Ni mu lahko. Rok Kronaveter spada med najbolj izkušene nogometaše 1. SNL. Njegova beseda ima v slačilnici vijolic posebno veljavo. V karieri je preživel marsikaj, tako bolečih porazov, kot jih že nekaj tednov nizajo Mariborčani, pa pred začetkom sezone ni pričakoval niti v najhujših sanjah. A se dogajajo.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Grega Valančič/Sportida:

Začelo se je s porazom v Kišinjevu proti Šerifu, s katerim je Maribor, ki ga je do takrat krasila vsaj učinkovita in zbrana igra v obrambi, izpadel iz boja za ligo prvakov. Po tem so Mariborčani začeli padati in doživljati nove udarce. Porazi so se začeli ponavljati, vključno z najnovejšim, ki so ga 16-kratni slovenski prvaki izkusili v domžalskem Športnem parku, se jih je zbralo že šest zaporednih. Toliko jih Mariborčani v samostojni Sloveniji še niso nanizali, s tem pa poskrbeli za neslaven klubski rekord, ki jim ni v čast.

V mesecu in pol porušili skoraj vse

Aktualni slovenski prvak si je v zgolj petih krogih priigral visok zaostanek za največjimi tekmeci v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Le nekaj mesecev po tem, ko je Maribor na veselje številnih navijačev postal prvak, se vijolice spopadajo z rezultatsko krizo, ki jih je pahnila na zadnje mesto razpredelnice.

"Prejšnjo sezono smo se borili za ta naslov in Evropo, v tem mesecu in pol pa se je v bistvu že skoraj vse porušilo. Imamo še eno priložnost (Maribor bo v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo gostil romunskega prvaka CFR Cluj, op. p.), a bo treba dati več," razmišlja 35-letni Mariborčan, ki je pred leti Olimpiji pomagal do dveh naslovov državnih prvakov, v tej sezoni pa si prizadeva, da bi z vijolicami zaigral v Evropi vsaj do pozne jeseni.

Premalo dajejo za klub, kot je Maribor

Mariborčani so v Domžalah prekinili vsaj strelski post, ki je trajal 342 minut, a se je mreža Menna Bergsna zatresla kar trikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Kaj je nadomestni kapetan Maribora, Martin Milec je zaradi zdravstvenih težav že dalj časa na seznamu poškodovanih igralcev, povedal o rezultatski krizi? Po porazu v Domžalah je dal vedeti, kako bi morali nogometaši v dresih z grbom najuspešnejšega slovenskega kluba na zelenici kazati več.

"Marsikaj sem že doživel v karieri, težko je biti zdaj pameten. A to, kar kažemo zdaj na igrišču, je zagotovo premalo za klub, za katerega igramo. Vsi skupaj se bomo morali malo zamisliti, ker je naša podoba, ki jo kažemo v tem delu sezone, slaba," je izpostavil velik razkorak med željami, s katerimi so Mariborčani vstopili v sezono, in dejanskimi dosežki.

Maribor je že skoraj pozabil, kako je premagati tekmeca. V tej sezoni je slast zmage okusil le dvakrat (Gorica in Šahtjor), izgubil je že sedemkrat (Radomlje, Šerif, Koper, dvakrat HJK Helsinki, Olimpija in Domžale).

"Govoriti v nedogled, kako se je menjala ekipa, je težko, saj so te fantje že nekaj časa z nami," Rok Kronaveter poudarja, kako je treba razloge za krizo mariborskega kluba iskati drugje kot v prevetritvi kadra po naslovu državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"S soigralci razmišljamo o razlogih za slabše igre. Pogovarjamo se, iščemo razlog. Govoriti v nedogled, kako se je menjala ekipa, je težko, saj so te fantje že nekaj časa z nami. Morali se bodo začeti zavedati, da bo treba dati več, kot se trenutno daje," je namenil kritiko soigralcem in jim dal vedeti, kako bi morali, če bi želeli nastopati dostojno in ponosno v dresu NK Maribor, pokazati nekoliko več od tega, kar prikazujejo zdaj. V prvenstvu so zasidrani na zadnjem mestu, v Evropi so zapravili že dve zaključni žogici za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja.

Ne ve, kaj je treba menjati

Nekdanji slovenski reprezentant se čudi, kako lahko Maribor v tej sezoni prejema tako poceni zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kaj bodo morali Mariborčani spremeniti, če bodo želeli prekiniti rezultatsko krizo in narediti odmevnejši dosežek tudi v Evropi?

"Moramo dati vse od sebe na igrišču, a vidimo, da trenutno tudi to ni dovolj. Ne vem, kaj je treba menjati. Prvi polčas v Domžalah z naše strani sploh ni bil tako slab, potem pa dobimo tako neumen gol, v bistvu iz avta. Po vseh teh porazih se v ekipo naselita nervoza, strah, potem pa nam do konca tekme ni kaj dosti uspevalo," se je sprehodil skozi dvoboj v Domžalah, na katerem je njegov nekdanji trener Simon Rožman popeljal zdajšnje varovance do dragocene zmage s 3:2 nad branilci naslova, ki jih vodi Radovan Karanović.

"Med odmorom smo se 10 minut pogovarjali o tem, da je začetni del drugega polčasa vedno nevaren in zahteva dodatno previdnost, potem pa spet dobili tako naiven gol. Res neverjetno. Razen na prvih evropskih tekmah, ko smo uspevali ohraniti mrežo nedotaknjeno, je zgodba podobna. Dobivamo prepoceni zadetke. Kar smo prikazali v zadnjem obdobju, je nedvomno premalo," je nezadovoljen tako z rezultati, kot tudi predstavami moštva.

Ni še vse izgubljeno, tudi v Evropi

Čeprav so Mariborčani nanizali šest porazov, bi lahko še vedno poskrbeli za srečen konec evropskih kvalifikacij, saj bi si lahko zagotovili nastop v skupinskem delu konferenčne lige. To bi pomenilo, da bi Maribor nastopal v Evropi vse do začetka novembra, obenem bi v njegovo blagajno kapnilo okrog tri milijone evrov.

Navijaški skupini Viole se zahvaljuje za podporo v stresnem obdobju, ko so Mariborčani s šestimi zaporednimi porazi postavili nov neslaven klubski rekord v obdobju državne samostojnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ni še vse izgubljeno, tudi v Evropi. Imamo še možnosti. Če to ni dovolj velika motivacija fantom, potem ne vem, kakšna bi morala biti," je nekdanji slovenski reprezentant prepričan, da bo Maribor v četrtkov dvoboj z romunskimi prvaki na stadionu pod Kalvarijo vstopil zelo motiviran. Ne bo manjkalo niti pritiska. Šest zaporednih porazov ni pustilo nič kaj prijetnih posledic, zato se Kronaveter zahvaljuje navijaški skupini Viole za podporo v teh stresnih trenutkih: "Navijačem ne dajemo razlogov za zadovoljstvo, zato se zahvaljujemo Violam za podporo. Se pa zavedamo, da se moramo močno zamisliti in se dvigniti v igri, kajti to je pod vsako kritiko," je brez ovinkarjenja povedal.