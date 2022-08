Bal se je, da bi se lahko v maratonskem sodnikovem podaljšku srečanja, ta je trajal skoraj devet minut, ponovili grehi in šoki iz uvodnih krogov. Takrat so Domžalčani kot po nesojenem pravilu zapravljali že domala priigrane zmage. Ko je Maribor prek Marka Božića globoko v sodnikovem podaljšku znižal na 2:3, sodnik Roberto Ponis v nadaljevanju še dolgo ni označil konca, je bilo na klopi Domžal še kako živčno. Ko je ostalo pri vodstvu s 3:2 in drugi zaporedni zmagi v tej sezoni, s katero so se Domžalčani na lestvici povzpeli na visoko tretje mesto, se je lahko v Športnem parku začelo slavje.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 40 2 / 40 3 / 40 4 / 40 5 / 40 6 / 40 7 / 40 8 / 40 9 / 40 10 / 40 11 / 40 12 / 40 13 / 40 14 / 40 15 / 40 16 / 40 17 / 40 18 / 40 19 / 40 20 / 40 21 / 40 22 / 40 23 / 40 24 / 40 25 / 40 26 / 40 27 / 40 28 / 40 29 / 40 30 / 40 31 / 40 32 / 40 33 / 40 34 / 40 35 / 40 36 / 40 37 / 40 38 / 40 39 / 40 40 / 40

"Za razliko od uvodnih tekem sezone tokrat le ni bilo preobratov v zaključku," si je oddahnil mladi strateg Domžal. Prepričan je, da bo ta zmaga njegovim izbrancem v ogromno pomoč. "To je pomembna zmaga, saj se je naša mlada ekipa znašla v mirnih vodah. Zdaj lahko naredi še več, dela na boljši igri in postane stabilna," Simon Rožman daje vedeti, kako bo treba v Domžalah postoriti še ogromno stvari, a bo to zdaj, ko se je rumena družina po manj uspešnem začetku povzpela na tretje mesto, lažje doseči.

Hujša poškodba Klemenčiča

Tilen Klemenčič je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča že v 19. minuti. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani so zmago, po kateri jih je dokaj polna osrednja tribuna nagradila z glasnim aplavzom, drago plačali. Obrambni steber Tilen Klemenčič si je tik pred tem, ko so Mariborčani v 15. minuti prek Roka Sirka srečno izenačili na 1:1, natrgal kolensko vez, tako da bo odsoten kar nekaj časa.

Zaradi tega v taboru Domžal, to je potrdil tudi trener Rožman, razmišljajo o tem, da bi v poletnem prestopnem roku pripeljali še kakšnega branilca. Za zdaj jih v Domžalah ni veliko zdravih. Rožman dodaja, da v klubu, če bodo finančno izvedljivi prihodi, razmišljajo še o prihodu dveh okrepitev.

Opravil le en trening, nato zablestel proti prvaku

Franko Kovačević je za prvi zadetek v dresu Domžal potreboval manj kot deset minut! Foto: Grega Valančič/Sportida Za boljšo voljo je v nedeljo zvečer v Domžalah pri rumeni družini poskrbela odmevna krstna predstava Franka Kovačevića. Nekdanji up splitskega Hajduka, s katerim je športni direktor Domžal Senijad Ibričić v odličnih odnosih, se je v Domžale preselil iz druge ekipe nemškega bundesligaša Hoffenheima. V Slovenijo je prispel z namenom, da bi čim več igral in že na prvi tekmi, čeprav je pred tem s soigralci opravil le en trening, nakazal, da bi bil lahko Domžalam v veliko pomoč.

V 9. minuti je popeljal gostitelje v vodstvo, na koncu je Rožmanova četa zmagala s 3:2. "Lepo je bilo, zelo sem zadovoljen. Stadion je bil skoraj poln. Na treningu sem igral s soigralci morda pet minut, v drugem polčasu smo igrali vsi za enega. Ekipa mi je zelo pomagala," mu je v drugem delu že ponagajala utrujenost.

Mariboru želi vso srečo proti Romunom

Simon Rožman v pogovoru s pomočnikom trenerja Luko Gobcem. Pred letom dni, ko je vodil Maribor, je bil za kratek čas njegov asistent Radovan Karanović. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor je v prvenstvu na petih tekmah v vlogi branilcev naslova doživel kar štiri poraze. Po Radomljah, Kopru in Olimpiji so mu vzele mero tudi Domžale. "Lepo je vedno premagati Maribor kot institucijo, veliki klub. S fanti smo se iskreno razveselili, zdaj pa se počasi že pripravljamo na tekmo z Gorico," Rožman vse sile in energije že počasi usmerja v nove izzive.

Še lani je v 1. SNL vodil vijolice, a nato zaradi skromnih rezultatov v prvenstvu sredi jeseni predal trenersko paličico takratnemu asistentu Radovanu Karanoviću. Zdaj je njegovemu nasledniku v Ljudskem vrtu pokvaril načrte in poglobil krizo vijolic, saj je Maribor izgubil že šestič zapored!

Domžalčani so Mariborčanom, ki jih v četrtek čaka evropska tekma z romunskim prvakom Clujom, zadali boleč udarec. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Maribor se gre novo zgodbo, mi imamo svoje ambicije. Želim mu vso srečo na naslednji tekmi. So edini slovenski predstavnik v Evropi. Držim jim pesti," bo navijal za nekdanje varovance, da si v četrtek proti romunskemu prvaku CFR Cluj priigrajo čim boljše izhodišče pred povratno tekmo. Maribor še nastopa v Evropi, ki je osrednji cilj Domžal v tej sezoni.

V Mariboru imajo okrog kluba dovolj svetovalcev

Kot nekdanji trener Maribora dobro ve, s kakšnimi pritiski se srečujejo strategi na tako odgovornem položaju. Foto: NK Maribor Kar pa se tiče neverjetne krize Maribora, ki ni še nikoli, odkar nastopa v obdobju državne samostojnosti, v vseh tekmovanjih nanizala toliko zaporednih porazov, je nekdanji strateg, ki se po vrnitvi v domovino ni proslavil na trenerskih stolčkih Maribora in Celja, podal svojo oceno.

"Maribor bo izplaval iz krize, saj ima ogromno kvalitete, liga pa je izenačena. Nimam vpogleda, kaj se dogaja znotraj kluba. Je bil pa Maribor vedno institucija v vrhu slovenskega nogometa. Verjamem, da se bodo tja vrnili, morajo pa marsikaj rešiti. To so njihove težave, zagotovo pa imajo okrog kluba dovolj svetovalcev, tudi v mojem obdobju so veliko svetovali, pa bodo lahko dali glave skupaj in našli pot iz krize. Imajo širok kader, največji proračun v državi in bodo izplavali iz krize,'' je dejal povratnik na trenerski stolček Domžal o krizi, ki trese najuspešnejši slovenski klub. Tudi po njegovi zaslugi, saj so njegovi varovanci v nedeljo v Športnem parku prekrižali načrte prvakom in jim z zmago 3:2 zadali nov udarec.