Maribor je v sedmem krogu prve lige le prišel do prve zmage in ni več zadnji. Na derbiju v Murski Soboti je zmagal z 1:0. Bravo je v soboto napolnil mrežo Tabora, Celje je premagalo Gorico, vodilna Olimpija je brez poškodovanega Matevža Vidovška premagala Radomlje in zadržala stoodstotni izkupiček, a prejela prvi gol v tej sezoni, Koprčani pa so slavili v Domžalah (2:0). Za zmaji tako zaostajajo za šest točk.

Maribor je končal niz devetih tekem brez zmage. A zmaga proti Muri z 1:0 je bila trdo prigarana, saj je prišlo olajšanje šele v 75. minuti, ko je po podaji Marka Božića tretji gol v sezoni zabil Roko Baturina. Maribor je v drugem polčasu zamenjal igralni sistem na tri srednje branilce. To je bil Mariborov edini strel v okvir vrat v drugem polčasu. Bolj podjetni so bili v prvem, a neučinkoviti. Še bolj neučinkovita pa Mura. Razmerje v strelih. 16 proti 8 proti golu in 6 proti 3 v okvir vrat. Mura tako na lestvici ostaja četrta, a je kar 12 točk za vodilno Olimpijo, Maribor pa se je z zadnjega prebil na sedmo mesto (14 točk zaostanka).

Mura je že v prvi minuti zagrozila prek Dardana Shabanhaxhaja, Menno Bergsen je njegov poskus obranil. Murini napadi so se vrstili, med drugim je Kobie Morris po kotu v 13. minuti zadel prečko po strelu z glavo. Malce zatem je na drugi strani Baturina zgrešil cilj, sicer pa je gostujoča obramba še naprej dopuščala preveč prostora, česar kot naslednji ni izkoristil Amar Beganovič v 17. minuti, v 24. minuti pa je po novem kotu spet moral posredovati Bergsen, ki se je izkazal tudi ob koncu polčasa po odprtem strelu Tia Cipota. V 31. minuti je Ivan Brnić poskusil s strelom z leve strani v nasprotni kot Murinih vrat, Matko Obradović pa je s parado žogo odbil v kot.

Olimpija tudi brez nepremagljivega Vidovška stoodstotna

Matevž Vidovšek bo zaradi poškodbe dlani z igriš odsoten kar nekaj časa. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sobotno dogajanje v 1. SNL se je začelo v Stožicah, kjer je četa Alberta Riere podaljšala zmagoviti niz na sedem tekem. Ljubljančani so pred znova maloštevilnim oblčinstvom gostili Radomlje in jih premagali z 2:1. Gola za domače sta zabila Mustafa Nukić in Mario Kvesić, slednji z enajstih metrov, z bele točke pa so svoj gol dosegli tudi Radomljani.

Na derbiju v Kopru se je poškodoval prvi vratar zmajev Matevž Vidovšek, ki v tej sezoni še ni prejel gola, priložnost med vratnicami Olimpije pa je dobil poletni novinec iz Ajdovščine, 22-letni Denis Pintol. Ta je gol prejel v peti minuti sodnikovega podalška, ko je z enajstih metrov častni zadetek za goste dosegel Sandi Nuhanović.

Zmaji so tako prejeli prvi gol v sezoni, mreža Olimpija se je zatresla po 630 minutah.

Koprčani brez predsednika do zmage v Domžalah

Andrej Kotnik je v tej sezoni dosegel že šest zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida V mestu ob Kamniški Bistrici je v soboto gostoval Koper z Zoranom Zeljkovićem in se veselil zmage z 2:0. Za goste sta zadela Andrej Kotnik in Anis Jašaragić, oba v zadnjih minutah srečanja. Kotnik je vodilni strelec lige, v soboto je zabil že svoj šesti gol.

Koprčani so zelo zadovoljni z delom Ljubljančana na trenerski klopi, na lestvici zaostajajo le za Olimpijo. Idilo sta zmotila le dva dogodka. Nesrečen izpad iz Evrope proti Vaduzu, ki je pozneje še dvignil formo ter senzacionalno izločil Konyaspor in dunajski Rapid ter se prvič v zgodovini Liechtensteina uvrstil v skupinski del evropskega tekmovanja, ter zadnji domači poraz proti Olimpiji (0:2).

Po njem je bilo veliko govora o sporni odločitvi sodnika Slavka Vinčića, ko bi lahko po posredovanju Matevža Vidovška (slednji se je takrat poškodoval) nad Kaheemom Parrisom pokazal na belo točko. To je najbolj razburilo predsednika Kopra Anteja Guberca, ki zaradi kazni disciplinskega sodnika ne sme spremljati kanarčkov na dveh tekmah. S tekmo v Domžalah je polovico kazni že odslužil.

Prebujeni Bravo pokvaril slovo kapetana Tabora

Prvoligaška karavana se je v sedmem krogu Prve lige Telemach najprej ustavila na Krasu, kjer je gostoval ljubljanski Bravo.

Drzna napoved direktorja Tabora Davorja Škerjanca, ki je pred začetkom sezone navkljub skromnim predhodnim rezultatom v letu 2022 dejal, kako bodo rdeče-črni s pomlajeno zasedbo znova pokvarili načrte marsikateremu favoritu, se je izkazala za resnično. Kraševci so bili pod vodstvom Dušana Kosića neporaženi že štiri tekme zapored in če bi namesto remijev zbrali še kakšno zmago več, bi bili že blizu vrha, tako pa so se namestili v varno sredino.

A niz Tabora ni trajal večno. V petek ga je prekinil Bravo in to na zelo brutalen način. Mladi ljubljanski klub je na Kras prišel z željo, da se prebudijo strelci v napadu - Šiškarji so v tej sezoni do današnje tekme dosegli le en zadetek, s čimer so bili z naskokom najslabši v ligi - in ta se jim je uresničila. Izdatno.

Donedavni kapetan Tabora Erik Salkić je sklenil nogometno kariero pri 35 letih. Foto: Vid Ponikvar

Izbranci Dejana Grabića so namreč kar štirikrat zatresli mrežo Sežančanov in tako malce pokvarili slovesnost na stadionu Rajka Štolfa. Gledalcem je namreč v slovo pomahal Erik Salkić. Dolgoletni znanec 1. SNL, tudi kapetan Tabora, zapušča zelenice pri 35 letih.

Celjani do zmage v izdihljajih srečanja

Celjani so prišli do druge zmage v tej sezoni in na lestvici poskočili na tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar Celjani so po dramatičnem boju, zmagovalec je bil odločen v zadnjih sekundah srečanja, osvojili tri točke proti Gorici. Varovanci Romana Pilipčuka so se po zmagi nad vrtnicami (1:0) zavihteli v zgornjo polovico razpredelnice. Proti vrtnicam, ki so v zadnjih šestih krogih osvojile le točko, so upravičili vlogo favorita, zmagoviti gol pa dosegli šele globoko v sodnikovem dodatku z bele točke. Na seznam strelcev se je vpisal Vasilije Janjičić.

Celjani so bili večji del srečanja boljši tekmec, Nene Gbamble pa je 20 minut pred koncem srečanja zatresel tako vratnico kot tudi prečko. Slovenski prvaki iz leta 2020 so se povzpeli na mesta, kjer se delijo evropske vozovnice. To pa je tudi osnovni cilj vodstva kluba, enega redkih, ki je na sončni strani Alp zmožno omogočiti dražje nakupe želenih okrepitev.

